Петиция о разблокировании предоставления американского оружия для "Азова" набрала достаточное количество голосов

Петиция с требованием провести переговоры с США об отмене ограничений на предоставление оружия и другой помощи для 12-й бригады Нацгвардии "Азов" набрала достаточное количество голосов для рассмотрения за один день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Автор петиции - Николай Марченков - отметил, что бойцы "Азова" подтвердили свой высокий профессионализм и мотивацию, а основной миссией батальона всегда были защита Отечества и борьба с агрессорами.

Однако закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение 12-й бригады НГУ.

Поэтому в петиции призывают президента Украины поручить премьер-министру и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством США об отмене всех ограничений.

Сейчас петиция набрала 25230 голосов из 25000 необходимых. Ее статус на сайте: "На рассмотрении".

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Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад. Ранее командир бригады Денис Прокопенко сообщал, что "с 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"".

Предложил эту поправку в 2015 году конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс-младший. В результате Конгресс принял ее, поскольку тогда ведущие медиа, в частности - журнал "Foreign Affairs", называли "Азов" "откровенно неонацистским и фашистским".

Из-за этого полк "Азов" был исключен из получателей военной помощи США. Также бойцы "Азова" не могут участвовать в учениях с силами НАТО в Европе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, на сайте ОП дважды отклонили петицию о разблокировании предоставления американского оружия для "Азова".