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Петиция о разблокировании предоставления американского оружия для "Азова" набрала достаточное количество голосов

Петиція щодо розблокування американської зброї для Азову набрала достатньо кількість голосів

Петиция с требованием провести переговоры с США об отмене ограничений на предоставление оружия и другой помощи для 12-й бригады Нацгвардии "Азов" набрала достаточное количество голосов для рассмотрения за один день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Автор петиции - Николай Марченков - отметил, что бойцы "Азова" подтвердили свой высокий профессионализм и мотивацию, а основной миссией батальона всегда были защита Отечества и борьба с агрессорами.

Однако закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение 12-й бригады НГУ.

Поэтому в петиции призывают президента Украины поручить премьер-министру и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством США об отмене всех ограничений.

Сейчас петиция набрала 25230 голосов из 25000 необходимых. Ее статус на сайте: "На рассмотрении".

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Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад. Ранее командир бригады Денис Прокопенко сообщал, что "с 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"".

Предложил эту поправку в 2015 году конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс-младший. В результате Конгресс принял ее, поскольку тогда ведущие медиа, в частности - журнал "Foreign Affairs", называли "Азов" "откровенно неонацистским и фашистским".

Из-за этого полк "Азов" был исключен из получателей военной помощи США. Также бойцы "Азова" не могут участвовать в учениях с силами НАТО в Европе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, на сайте ОП дважды отклонили петицию о разблокировании предоставления американского оружия для "Азова".

Автор: 

оружие (10200) петиция (356) Азов (790)


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Топ комментарии
+40
Ще ніхто не забув, як влада здала азовців у полон?
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09.05.2024 03:06
+26
таке ганьбищє від владного бродячого цирку....
---спочятку все розмінувати і відкрити кацапні прямий, як дорога в ліву ноздрю, шлях на Маріупіль.
---потім персональним наказом найвеличнінішого бродячого клована, під бронею з дня народження, віддати захисників Маріка, а це в більшості Азов, кацапні на полон і люту смерть під клованське "взяв під персональний на контроль" разом з красним, перепрошую, хрестом...
---а вже потім скидувати петиції і не допомогати ні віддатим в полон азовцям, ні діючим бійцям Азова - як і не було тих і як нема цих...
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09.05.2024 05:31
+24
Якщо свою зброю Азову вимагають не надавати лише американці - чому не можна надати Азову німецьку, англійську, шведську зброю? Чи ці країни теж заборонили? Світ не зійшовся саме на американській зброї.
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09.05.2024 01:52
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Влада буде московським наративам протидіяти, чи ні?
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09.05.2024 01:16 Ответить
Їм так більше подобається !
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09.05.2024 08:48 Ответить
Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал "Foreign Affairs" називали "Азов" "відверто неонацистським і фашистським". Джерело:

Нещодавно тут особливо "розумні" писали, що це еаша влада не дає їм зброю. А ті хто таке писали, це просто брехуни, просто місцеві провокатори, або просто кацапи, яких тут як у собаки бліх?
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09.05.2024 01:21 Ответить
Якщо свою зброю Азову вимагають не надавати лише американці - чому не можна надати Азову німецьку, англійську, шведську зброю? Чи ці країни теж заборонили? Світ не зійшовся саме на американській зброї.
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09.05.2024 01:52 Ответить
А санкції американські?
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09.05.2024 18:04 Ответить
А де сказано за якісь санкції? США заборонили передавати озброєння виробництва США Азову. Але ж Мардери і CV-90 нічим не гарші за Бредлі
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09.05.2024 18:53 Ответить
Забули додати,що головним лобістом поправки був агент ФСБ Саймон Шустер,який докладав надзусиль,просуваючи свої замовні,сфальсифіковані статті,якого облизували всі зелені гниди,а "найвеличніший" нагородив Саймона Шустера орденом "За заслуги"
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09.05.2024 02:39 Ответить
В статье же написано, что поправка была принята в 2015 году? Причем тут действующая власть?
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09.05.2024 09:57 Ответить
Ты еще напиши "причем тут ФСБ" Гундосое чмо "шатало власть" с расейскими террористами еще в 2014 году в Горловке
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09.05.2024 11:18 Ответить
Ще ніхто не забув, як влада здала азовців у полон?
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09.05.2024 03:06 Ответить
А як гнида персонально розброювала Азов у 19 році - все, шикса, робив послідовно щоб нищити ЗСУ - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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09.05.2024 13:03 Ответить
ТРАГЕДІЯ «АЗОВЦІВ»: ВІДДАНІ КАТАМ НА ПРОЩУ?

04.08.2022

https://umoloda.kyiv.ua/number/3815/180/168413/

Вынужденную сдачу в плен "Азова" пытаются подать как победу, - Гармаш

Экc-представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ. По его словам, они пытаются подать как победу вынужденную сдачу в плен "Азова". Об этом Гармаш https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/pfbid037kFBpBcZLxsCVTJ3EUt8W6LibSWEw394tQfStujJmu7kvAZ1E2VUBhFG1yVaqFLpl написал на своей странице в Facebook.

https://ukranews.com/news/857493-vynuzhdennuyu-sdachu-v-plen-azova-pytayutsya-podat-kak-pobedu-garmash
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09.05.2024 03:25 Ответить
На поталу. Проща це відвідування святинь
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10.05.2024 16:32 Ответить
Цвинтарна старовинна проща

По́хорон - обряд поховання померлого.
Він виконувався перед тим як несли покійника на цвинтар. На подвір'ї ставили домовину, перед нею усі ставали на коліна, прихиляючи голову до віка труни. Священик виголошував Прощу - від імені померлого прощався з рідними та близькими.
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14.05.2024 05:46 Ответить
Азову треба звернутися до литовців і взяти американську зброю в них. Або до чеського президента. Тому що прямо Байден нічого не дасть, він уже Ізраїль звинуватив у нацизмі та відмовив у постачанні зброї - бо Ізраїль вбиває занадто багато арабських нацистів из Хамас - друзів нацистів російських
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09.05.2024 03:38 Ответить
Мотив відмови? Невже лише через оту стилізовану свастику?
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09.05.2024 04:19 Ответить
Є книжка "Історія забороненого символу «ІДЕЯ NАЦІЇ»
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09.05.2024 06:09 Ответить
І що? Вона в мене є. Але чомусь її нема в бібліотеці Конгресу...
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09.05.2024 08:21 Ответить
таке ганьбищє від владного бродячого цирку....
---спочятку все розмінувати і відкрити кацапні прямий, як дорога в ліву ноздрю, шлях на Маріупіль.
---потім персональним наказом найвеличнінішого бродячого клована, під бронею з дня народження, віддати захисників Маріка, а це в більшості Азов, кацапні на полон і люту смерть під клованське "взяв під персональний на контроль" разом з красним, перепрошую, хрестом...
---а вже потім скидувати петиції і не допомогати ні віддатим в полон азовцям, ні діючим бійцям Азова - як і не було тих і як нема цих...
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09.05.2024 05:31 Ответить
куди ж тікати будуть різні .......си після війни? невже в новостворену "решпублику рассия"
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09.05.2024 08:28 Ответить
На жаль, поки вони роблять все, щоб не довелося тікати. А для цього є два шляхи: злити Україну кацапні (пересваритися із усіма союзниками, зняти всю успішну верхівку армії, затримувати десь зброю, наводити вражі ракети на збройні склади та заводи, приймати ідіотські закони, щоб ускладнити мобілізацію - ну, ви в курсі!) ,и другий шлях - підготувати і зробити собі диктатуру. Щоб одного разу українці прокинулись, а на Банковій ампіратор! І зараз потроху до того йде...
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09.05.2024 09:40 Ответить
Вже двічі подавали таку петицію і двічі «влада» відхилила її, цю відхилить, навіть оком не моргне.
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09.05.2024 08:45 Ответить
От евреев Украине и украинцам ничего хорошего ожидать не приходится. Сейчас просто апогей еврейского беспредела.
"Мудрый" народ сам себя загоняет в рабство.
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09.05.2024 09:09 Ответить
це не євреї, те що на ж...
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09.05.2024 11:39 Ответить
Если в кране нет воды, значит выпили жиды? А может стоило думать головой прежде чем выбирать преЗЕдентом существо которое не вылазило из корпоративов в московии, называло Украину женщиной древней профессии? С зеленью было все ясно еще до выборов, так что в первую очередь надо винить во всем собственную тупость.
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09.05.2024 12:43 Ответить
мудрий нарот, вибрав собі у владу зелену жидобу, а тепер пише петиції, подуріли!
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09.05.2024 09:23 Ответить
Буде як з лендлізом. Тоді теж постійно розміщували петиції, а відповіді не було. Або вони не набирали потрібної кількості голосів.
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09.05.2024 09:46 Ответить
Просто азовцям треба було не обирати символіку, яка у багатьох асоціюється з нацистською. Я розумію, чому вони її обрали. Руни, містика, язичництво і таке інше. Все це приваблює молодь, популяризує підрозділ. Але на заході до цього, м'яко кажучи, несхвально ставляться. А ми від нього зараз залежимо у всьому, і насамперед у тому, що стосується зброї.

Може просто змінити підхід? Обрати якісь нейтральні символи, наприклад.
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09.05.2024 09:52 Ответить
вас же не налякали, якщо далі клава із вивихненою щелепою?
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09.05.2024 11:41 Ответить
Меня нет. Но многих других да. Скорее не напугали, а вызвали омерзение как вызывают омерзение все кто угрожает тебе твоему образу жизни и рассказывает тебе сверху как тебе говорить и думать.
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09.05.2024 16:09 Ответить
хуторским мышлением... делать а стратегически... вызвали омерзение... угрожает тебе твоему образу... тебе сверху...

За зебіла голосували?
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10.05.2024 03:11 Ответить
Я так розумію агресивний мовнюк? Ну як там все ще вірите про єдину країну??
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10.05.2024 11:28 Ответить
тупий ти, щоб щось розуміти.
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11.05.2024 10:08 Ответить
Є Британські САУ, БТР, є французські є шведські БТР і САУ, просто розподілом цього всього видно не прозорий і треба дуже бути своїм.
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09.05.2024 10:34 Ответить
Якби Азову дали Бредлі, Цезарі та Леопарди, там ка.цапи завили
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09.05.2024 10:39 Ответить
Зельона влада зробила більше для знищення "Азову" ніж Кацапія. Для Кацапії "Азов" ворог номер один. Для Зельоних навіть більше?
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09.05.2024 11:02 Ответить
Отже обороняти свою країну він навали кацапської сарани це нацизм, фашизм. А якже тоді військові операції американців далеко від Америки? Це не нацизм-фашизм?!!! Може спочатку хай в дзеркало подивляться!!!
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09.05.2024 18:37 Ответить
нічого на Америку вказувати, якщо такого дебіла обрали препізедентом, 73% клінічних ідіотів-експериментаторів.
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10.05.2024 03:14 Ответить
Цинічні бандери... ПОП боявся їх як вогню, огороджувався чортами типа авакова, що вже казати за *******-чотирижди ухилянта!
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10.05.2024 07:58 Ответить
Посилання зелених диверсантів на якісь там правки до закону США (проштовхнуті свого часу рашистським агентами на чолі з трампом), щоб обеззброїти найбільш ефективний бойовий підрозділ ЗСУ і не дозволити їм обороняти власну країну від рашистського агресора виглядають цілком сміховинно і недолуго.
Впевнено можна заявити, що ні адміністрація Д. Байдена, ні Пентагон жодного слова не сказали б при передачі Азову всього асортименту американського озброєння.
Крім того, як не одноразово наголошували, ніщо не заважає зеленим диверсантам при владі та у ЗСУ озброїти Азов зброєю європейських партнерів. Однак вони цього ніколи не зроблять, бо їхній господар путлєр проти.
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10.05.2024 16:44 Ответить
 
 