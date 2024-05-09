Петиция о разблокировании предоставления американского оружия для "Азова" набрала достаточное количество голосов
Петиция с требованием провести переговоры с США об отмене ограничений на предоставление оружия и другой помощи для 12-й бригады Нацгвардии "Азов" набрала достаточное количество голосов для рассмотрения за один день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Автор петиции - Николай Марченков - отметил, что бойцы "Азова" подтвердили свой высокий профессионализм и мотивацию, а основной миссией батальона всегда были защита Отечества и борьба с агрессорами.
Однако закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение 12-й бригады НГУ.
Поэтому в петиции призывают президента Украины поручить премьер-министру и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством США об отмене всех ограничений.
Сейчас петиция набрала 25230 голосов из 25000 необходимых. Ее статус на сайте: "На рассмотрении".
Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?
Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад. Ранее командир бригады Денис Прокопенко сообщал, что "с 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"".
Предложил эту поправку в 2015 году конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс-младший. В результате Конгресс принял ее, поскольку тогда ведущие медиа, в частности - журнал "Foreign Affairs", называли "Азов" "откровенно неонацистским и фашистским".
Из-за этого полк "Азов" был исключен из получателей военной помощи США. Также бойцы "Азова" не могут участвовать в учениях с силами НАТО в Европе.
Как сообщал Цензор.НЕТ, на сайте ОП дважды отклонили петицию о разблокировании предоставления американского оружия для "Азова".
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Нещодавно тут особливо "розумні" писали, що це еаша влада не дає їм зброю. А ті хто таке писали, це просто брехуни, просто місцеві провокатори, або просто кацапи, яких тут як у собаки бліх?
04.08.2022
https://umoloda.kyiv.ua/number/3815/180/168413/
Вынужденную сдачу в плен "Азова" пытаются подать как победу, - Гармаш
Экc-представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ. По его словам, они пытаются подать как победу вынужденную сдачу в плен "Азова". Об этом Гармаш https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/pfbid037kFBpBcZLxsCVTJ3EUt8W6LibSWEw394tQfStujJmu7kvAZ1E2VUBhFG1yVaqFLpl написал на своей странице в Facebook.
https://ukranews.com/news/857493-vynuzhdennuyu-sdachu-v-plen-azova-pytayutsya-podat-kak-pobedu-garmash
По́хорон - обряд поховання померлого.
Він виконувався перед тим як несли покійника на цвинтар. На подвір'ї ставили домовину, перед нею усі ставали на коліна, прихиляючи голову до віка труни. Священик виголошував Прощу - від імені померлого прощався з рідними та близькими.
---спочятку все розмінувати і відкрити кацапні прямий, як дорога в ліву ноздрю, шлях на Маріупіль.
---потім персональним наказом найвеличнінішого бродячого клована, під бронею з дня народження, віддати захисників Маріка, а це в більшості Азов, кацапні на полон і люту смерть під клованське "взяв під персональний на контроль" разом з красним, перепрошую, хрестом...
---а вже потім скидувати петиції і не допомогати ні віддатим в полон азовцям, ні діючим бійцям Азова - як і не було тих і як нема цих...
"Мудрый" народ сам себя загоняет в рабство.
Може просто змінити підхід? Обрати якісь нейтральні символи, наприклад.
За зебіла голосували?
Впевнено можна заявити, що ні адміністрація Д. Байдена, ні Пентагон жодного слова не сказали б при передачі Азову всього асортименту американського озброєння.
Крім того, як не одноразово наголошували, ніщо не заважає зеленим диверсантам при владі та у ЗСУ озброїти Азов зброєю європейських партнерів. Однак вони цього ніколи не зроблять, бо їхній господар путлєр проти.