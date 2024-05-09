Петиція щодо розблокування надання американської зброї для "Азову" набрала достатню кількість голосів

Петиція з вимогою провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї та іншої допомоги для 12 бригади Нацгвардії "Азов" набрала достатню кількість голосів для розгляду за один день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Автор петиції - Микола Марченков - наголосив, що бійці "Азову" підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію, а основною місією батальйону завжди були захист Вітчизни та боротьба з агресорами.

Однак закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення 12 бригади НГУ.

Тому у петиції закликають президента України доручити прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом США щодо скасування всіх обмежень.

Наразі петиція набрала 25230 голосів з 25000 необхідних. Її статус на сайті: "На розгляді".

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Чому "Азов" досі не отримує західну зброю?

Бригада спеціального призначення "Азов" не отримує західну зброю через заборону з боку США, запроваджену кілька років тому. Раніше командир бригади Денис Прокопенко повідомляв, що "від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов"".

Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал "Foreign Affairs" називали "Азов" "відверто неонацистським і фашистським".

Через це полк "Азов" було виключено з отримувачів військової допомоги США. Також бійці "Азову" не можуть брати участь у навчаннях з силами НАТО в Європі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, на сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для "Азову".