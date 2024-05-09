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Петиція щодо розблокування надання американської зброї для "Азову" набрала достатню кількість голосів

Петиція щодо розблокування американської зброї для Азову набрала достатньо кількість голосів

Петиція з вимогою провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї та іншої допомоги для 12 бригади Нацгвардії "Азов" набрала достатню кількість голосів для розгляду за один день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Автор петиції - Микола Марченков - наголосив, що бійці "Азову" підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію, а основною місією батальйону завжди були захист Вітчизни та боротьба з агресорами.

Однак закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення 12 бригади НГУ.

Тому у петиції закликають президента України доручити прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом США щодо скасування всіх обмежень.

Наразі петиція набрала 25230 голосів з 25000 необхідних. Її статус на сайті: "На розгляді".

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Чому "Азов" досі не отримує західну зброю?

Бригада спеціального призначення "Азов" не отримує західну зброю через заборону з боку США, запроваджену кілька років тому. Раніше командир бригади Денис Прокопенко повідомляв, що "від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов"".

Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал "Foreign Affairs" називали "Азов" "відверто неонацистським і фашистським".

Через це полк "Азов" було виключено з отримувачів військової допомоги США. Також бійці "Азову" не можуть брати участь у навчаннях з силами НАТО в Європі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, на сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для "Азову".

Автор: 

зброя (7439) петиція (320) Азов (774)


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Топ коментарі
+40
Ще ніхто не забув, як влада здала азовців у полон?
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09.05.2024 03:06
+26
таке ганьбищє від владного бродячого цирку....
---спочятку все розмінувати і відкрити кацапні прямий, як дорога в ліву ноздрю, шлях на Маріупіль.
---потім персональним наказом найвеличнінішого бродячого клована, під бронею з дня народження, віддати захисників Маріка, а це в більшості Азов, кацапні на полон і люту смерть під клованське "взяв під персональний на контроль" разом з красним, перепрошую, хрестом...
---а вже потім скидувати петиції і не допомогати ні віддатим в полон азовцям, ні діючим бійцям Азова - як і не було тих і як нема цих...
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09.05.2024 05:31
+24
Якщо свою зброю Азову вимагають не надавати лише американці - чому не можна надати Азову німецьку, англійську, шведську зброю? Чи ці країни теж заборонили? Світ не зійшовся саме на американській зброї.
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09.05.2024 01:52
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Влада буде московським наративам протидіяти, чи ні?
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09.05.2024 01:16 Відповісти
Їм так більше подобається !
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09.05.2024 08:48 Відповісти
Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал "Foreign Affairs" називали "Азов" "відверто неонацистським і фашистським". Джерело:

Нещодавно тут особливо "розумні" писали, що це еаша влада не дає їм зброю. А ті хто таке писали, це просто брехуни, просто місцеві провокатори, або просто кацапи, яких тут як у собаки бліх?
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09.05.2024 01:21 Відповісти
Якщо свою зброю Азову вимагають не надавати лише американці - чому не можна надати Азову німецьку, англійську, шведську зброю? Чи ці країни теж заборонили? Світ не зійшовся саме на американській зброї.
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09.05.2024 01:52 Відповісти
А санкції американські?
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09.05.2024 18:04 Відповісти
А де сказано за якісь санкції? США заборонили передавати озброєння виробництва США Азову. Але ж Мардери і CV-90 нічим не гарші за Бредлі
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09.05.2024 18:53 Відповісти
Забули додати,що головним лобістом поправки був агент ФСБ Саймон Шустер,який докладав надзусиль,просуваючи свої замовні,сфальсифіковані статті,якого облизували всі зелені гниди,а "найвеличніший" нагородив Саймона Шустера орденом "За заслуги"
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09.05.2024 02:39 Відповісти
В статье же написано, что поправка была принята в 2015 году? Причем тут действующая власть?
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09.05.2024 09:57 Відповісти
Ты еще напиши "причем тут ФСБ" Гундосое чмо "шатало власть" с расейскими террористами еще в 2014 году в Горловке
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09.05.2024 11:18 Відповісти
Ще ніхто не забув, як влада здала азовців у полон?
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09.05.2024 03:06 Відповісти
А як гнида персонально розброювала Азов у 19 році - все, шикса, робив послідовно щоб нищити ЗСУ - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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09.05.2024 13:03 Відповісти
ТРАГЕДІЯ «АЗОВЦІВ»: ВІДДАНІ КАТАМ НА ПРОЩУ?

04.08.2022

https://umoloda.kyiv.ua/number/3815/180/168413/

Вынужденную сдачу в плен "Азова" пытаются подать как победу, - Гармаш

Экc-представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ. По его словам, они пытаются подать как победу вынужденную сдачу в плен "Азова". Об этом Гармаш https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/pfbid037kFBpBcZLxsCVTJ3EUt8W6LibSWEw394tQfStujJmu7kvAZ1E2VUBhFG1yVaqFLpl написал на своей странице в Facebook.

https://ukranews.com/news/857493-vynuzhdennuyu-sdachu-v-plen-azova-pytayutsya-podat-kak-pobedu-garmash
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09.05.2024 03:25 Відповісти
На поталу. Проща це відвідування святинь
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10.05.2024 16:32 Відповісти
Цвинтарна старовинна проща

По́хорон - обряд поховання померлого.
Він виконувався перед тим як несли покійника на цвинтар. На подвір'ї ставили домовину, перед нею усі ставали на коліна, прихиляючи голову до віка труни. Священик виголошував Прощу - від імені померлого прощався з рідними та близькими.
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14.05.2024 05:46 Відповісти
Азову треба звернутися до литовців і взяти американську зброю в них. Або до чеського президента. Тому що прямо Байден нічого не дасть, він уже Ізраїль звинуватив у нацизмі та відмовив у постачанні зброї - бо Ізраїль вбиває занадто багато арабських нацистів из Хамас - друзів нацистів російських
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09.05.2024 03:38 Відповісти
Мотив відмови? Невже лише через оту стилізовану свастику?
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09.05.2024 04:19 Відповісти
Є книжка "Історія забороненого символу «ІДЕЯ NАЦІЇ»
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09.05.2024 06:09 Відповісти
І що? Вона в мене є. Але чомусь її нема в бібліотеці Конгресу...
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09.05.2024 08:21 Відповісти
таке ганьбищє від владного бродячого цирку....
---спочятку все розмінувати і відкрити кацапні прямий, як дорога в ліву ноздрю, шлях на Маріупіль.
---потім персональним наказом найвеличнінішого бродячого клована, під бронею з дня народження, віддати захисників Маріка, а це в більшості Азов, кацапні на полон і люту смерть під клованське "взяв під персональний на контроль" разом з красним, перепрошую, хрестом...
---а вже потім скидувати петиції і не допомогати ні віддатим в полон азовцям, ні діючим бійцям Азова - як і не було тих і як нема цих...
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09.05.2024 05:31 Відповісти
куди ж тікати будуть різні .......си після війни? невже в новостворену "решпублику рассия"
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09.05.2024 08:28 Відповісти
На жаль, поки вони роблять все, щоб не довелося тікати. А для цього є два шляхи: злити Україну кацапні (пересваритися із усіма союзниками, зняти всю успішну верхівку армії, затримувати десь зброю, наводити вражі ракети на збройні склади та заводи, приймати ідіотські закони, щоб ускладнити мобілізацію - ну, ви в курсі!) ,и другий шлях - підготувати і зробити собі диктатуру. Щоб одного разу українці прокинулись, а на Банковій ампіратор! І зараз потроху до того йде...
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09.05.2024 09:40 Відповісти
Вже двічі подавали таку петицію і двічі «влада» відхилила її, цю відхилить, навіть оком не моргне.
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09.05.2024 08:45 Відповісти
От евреев Украине и украинцам ничего хорошего ожидать не приходится. Сейчас просто апогей еврейского беспредела.
"Мудрый" народ сам себя загоняет в рабство.
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09.05.2024 09:09 Відповісти
це не євреї, те що на ж...
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09.05.2024 11:39 Відповісти
Если в кране нет воды, значит выпили жиды? А может стоило думать головой прежде чем выбирать преЗЕдентом существо которое не вылазило из корпоративов в московии, называло Украину женщиной древней профессии? С зеленью было все ясно еще до выборов, так что в первую очередь надо винить во всем собственную тупость.
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09.05.2024 12:43 Відповісти
мудрий нарот, вибрав собі у владу зелену жидобу, а тепер пише петиції, подуріли!
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09.05.2024 09:23 Відповісти
Буде як з лендлізом. Тоді теж постійно розміщували петиції, а відповіді не було. Або вони не набирали потрібної кількості голосів.
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09.05.2024 09:46 Відповісти
Просто азовцям треба було не обирати символіку, яка у багатьох асоціюється з нацистською. Я розумію, чому вони її обрали. Руни, містика, язичництво і таке інше. Все це приваблює молодь, популяризує підрозділ. Але на заході до цього, м'яко кажучи, несхвально ставляться. А ми від нього зараз залежимо у всьому, і насамперед у тому, що стосується зброї.

Може просто змінити підхід? Обрати якісь нейтральні символи, наприклад.
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09.05.2024 09:52 Відповісти
вас же не налякали, якщо далі клава із вивихненою щелепою?
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09.05.2024 11:41 Відповісти
Меня нет. Но многих других да. Скорее не напугали, а вызвали омерзение как вызывают омерзение все кто угрожает тебе твоему образу жизни и рассказывает тебе сверху как тебе говорить и думать.
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09.05.2024 16:09 Відповісти
хуторским мышлением... делать а стратегически... вызвали омерзение... угрожает тебе твоему образу... тебе сверху...

За зебіла голосували?
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10.05.2024 03:11 Відповісти
Я так розумію агресивний мовнюк? Ну як там все ще вірите про єдину країну??
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10.05.2024 11:28 Відповісти
тупий ти, щоб щось розуміти.
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11.05.2024 10:08 Відповісти
Є Британські САУ, БТР, є французські є шведські БТР і САУ, просто розподілом цього всього видно не прозорий і треба дуже бути своїм.
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09.05.2024 10:34 Відповісти
Якби Азову дали Бредлі, Цезарі та Леопарди, там ка.цапи завили
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09.05.2024 10:39 Відповісти
Зельона влада зробила більше для знищення "Азову" ніж Кацапія. Для Кацапії "Азов" ворог номер один. Для Зельоних навіть більше?
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09.05.2024 11:02 Відповісти
Отже обороняти свою країну він навали кацапської сарани це нацизм, фашизм. А якже тоді військові операції американців далеко від Америки? Це не нацизм-фашизм?!!! Може спочатку хай в дзеркало подивляться!!!
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09.05.2024 18:37 Відповісти
нічого на Америку вказувати, якщо такого дебіла обрали препізедентом, 73% клінічних ідіотів-експериментаторів.
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10.05.2024 03:14 Відповісти
Цинічні бандери... ПОП боявся їх як вогню, огороджувався чортами типа авакова, що вже казати за *******-чотирижди ухилянта!
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10.05.2024 07:58 Відповісти
Посилання зелених диверсантів на якісь там правки до закону США (проштовхнуті свого часу рашистським агентами на чолі з трампом), щоб обеззброїти найбільш ефективний бойовий підрозділ ЗСУ і не дозволити їм обороняти власну країну від рашистського агресора виглядають цілком сміховинно і недолуго.
Впевнено можна заявити, що ні адміністрація Д. Байдена, ні Пентагон жодного слова не сказали б при передачі Азову всього асортименту американського озброєння.
Крім того, як не одноразово наголошували, ніщо не заважає зеленим диверсантам при владі та у ЗСУ озброїти Азов зброєю європейських партнерів. Однак вони цього ніколи не зроблять, бо їхній господар путлєр проти.
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10.05.2024 16:44 Відповісти
 
 