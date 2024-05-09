Петиція щодо розблокування надання американської зброї для "Азову" набрала достатню кількість голосів
Петиція з вимогою провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї та іншої допомоги для 12 бригади Нацгвардії "Азов" набрала достатню кількість голосів для розгляду за один день.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Автор петиції - Микола Марченков - наголосив, що бійці "Азову" підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію, а основною місією батальйону завжди були захист Вітчизни та боротьба з агресорами.
Однак закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення 12 бригади НГУ.
Тому у петиції закликають президента України доручити прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом США щодо скасування всіх обмежень.
Наразі петиція набрала 25230 голосів з 25000 необхідних. Її статус на сайті: "На розгляді".
Чому "Азов" досі не отримує західну зброю?
Бригада спеціального призначення "Азов" не отримує західну зброю через заборону з боку США, запроваджену кілька років тому. Раніше командир бригади Денис Прокопенко повідомляв, що "від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов"".
Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал "Foreign Affairs" називали "Азов" "відверто неонацистським і фашистським".
Через це полк "Азов" було виключено з отримувачів військової допомоги США. Також бійці "Азову" не можуть брати участь у навчаннях з силами НАТО в Європі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, на сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для "Азову".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нещодавно тут особливо "розумні" писали, що це еаша влада не дає їм зброю. А ті хто таке писали, це просто брехуни, просто місцеві провокатори, або просто кацапи, яких тут як у собаки бліх?
04.08.2022
https://umoloda.kyiv.ua/number/3815/180/168413/
Вынужденную сдачу в плен "Азова" пытаются подать как победу, - Гармаш
Экc-представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ. По его словам, они пытаются подать как победу вынужденную сдачу в плен "Азова". Об этом Гармаш https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/pfbid037kFBpBcZLxsCVTJ3EUt8W6LibSWEw394tQfStujJmu7kvAZ1E2VUBhFG1yVaqFLpl написал на своей странице в Facebook.
https://ukranews.com/news/857493-vynuzhdennuyu-sdachu-v-plen-azova-pytayutsya-podat-kak-pobedu-garmash
По́хорон - обряд поховання померлого.
Він виконувався перед тим як несли покійника на цвинтар. На подвір'ї ставили домовину, перед нею усі ставали на коліна, прихиляючи голову до віка труни. Священик виголошував Прощу - від імені померлого прощався з рідними та близькими.
---спочятку все розмінувати і відкрити кацапні прямий, як дорога в ліву ноздрю, шлях на Маріупіль.
---потім персональним наказом найвеличнінішого бродячого клована, під бронею з дня народження, віддати захисників Маріка, а це в більшості Азов, кацапні на полон і люту смерть під клованське "взяв під персональний на контроль" разом з красним, перепрошую, хрестом...
---а вже потім скидувати петиції і не допомогати ні віддатим в полон азовцям, ні діючим бійцям Азова - як і не було тих і як нема цих...
"Мудрый" народ сам себя загоняет в рабство.
Може просто змінити підхід? Обрати якісь нейтральні символи, наприклад.
За зебіла голосували?
Впевнено можна заявити, що ні адміністрація Д. Байдена, ні Пентагон жодного слова не сказали б при передачі Азову всього асортименту американського озброєння.
Крім того, як не одноразово наголошували, ніщо не заважає зеленим диверсантам при владі та у ЗСУ озброїти Азов зброєю європейських партнерів. Однак вони цього ніколи не зроблять, бо їхній господар путлєр проти.