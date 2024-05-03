На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для "Азову"

Сайт президента відхилив петицію щодо розблокування надання західної зброї та допомоги 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов". В "Азові" зазначили, що петицію було відхилено двічі.

Про це повідомляє пресслужба "Азову" в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні пресслужби бригади йдеться, що "Азов" обороняв Маріуполь у 2022 році з обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. Це стало наслідком поправок в законах США, які діють з 2017-го року, та блокують "надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону Азов".

В "Азові" також зазначили, що попри те, що їхні військові неодноразово демонстрували свій професіоналізм та ефективність, поширення російської пропаганди продовжує сприяти обмеженню доступу до сучасної західної зброї.

"Публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання "Азову" американської зброї було вилучено з законів США про консолідовані асигнування, було відхилено", - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі "Азову" також зазначили, що їхні бійці довели кров'ю свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії.

"Бійці 12-ої бригади "Азов" щодня захищають цивілізований світ і потребують підтримки для отримання сучасного західного озброєння", - пише пресслужба "Азову".

Чому "Азов" досі не отримує західну зброю?

Бригада спеціального призначення "Азов" не отримує західну зброю через заборону з боку США, запроваджену кілька років тому. Раніше командир бригади Денис Прокопенко повідомляв, що "від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов"".

Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал "Foreign Affairs" називали "Азов" "відверто неонацистським і фашистським".

Через це полк "Азов" було виключено з отримувачів військової допомоги США. Також бійці "Азову" не можуть брати участь у навчаннях з силами НАТО в Європі.

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Раніше Денис Прокопенко закликав скасувати поправки до законодавства США, що забороняють передавати західну зброю його військовому підрозділу.