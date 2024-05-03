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На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для "Азову"

На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для Азову

Сайт президента відхилив петицію щодо розблокування надання західної зброї та допомоги 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов". В "Азові" зазначили, що петицію було відхилено двічі.

Про це повідомляє пресслужба "Азову" в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні пресслужби бригади йдеться, що "Азов" обороняв Маріуполь у 2022 році з обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. Це стало наслідком поправок в законах США, які діють з 2017-го року, та блокують "надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону Азов".

На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для Азову

В "Азові" також зазначили, що попри те, що їхні військові  неодноразово демонстрували свій професіоналізм та ефективність, поширення російської пропаганди продовжує сприяти обмеженню доступу до сучасної західної зброї.

"Публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання "Азову" американської зброї було вилучено з законів США про консолідовані асигнування, було відхилено", - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі "Азову" також зазначили, що їхні бійці довели кров'ю свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії.

"Бійці 12-ої бригади "Азов" щодня захищають цивілізований світ і потребують підтримки для отримання сучасного західного озброєння", - пише пресслужба "Азову".

Чому "Азов" досі не отримує західну зброю?

Бригада спеціального призначення "Азов" не отримує західну зброю через заборону з боку США, запроваджену кілька років тому. Раніше командир бригади Денис Прокопенко повідомляв, що "від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов"".

Запропонував цю поправку у 2015 році конгресмен від Демократичної партії Джон Коньєрс-молодший. У результаті Конгрес ухвалив її, оскільки тоді провідні медіа, зокрема журнал "Foreign Affairs" називали "Азов" "відверто неонацистським і фашистським".

Через це полк "Азов" було виключено з отримувачів військової допомоги США. Також бійці "Азову" не можуть брати участь у навчаннях з силами НАТО в Європі.

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Раніше Денис Прокопенко закликав скасувати поправки до законодавства США, що забороняють передавати західну зброю його військовому підрозділу.

Автор: 

допомога (8295) петиція (320) Азов (774) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+62
ФСБешний ''козир'' рулить!
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03.05.2024 12:55
+54
Зате у нас в Америці сидить послиця-ресторатор Маркарова і годує американців борщем. Це її прямий обовязок зняти всі обмеження стосовно "Азову", але за борщ американці платять гроші в її кишеню. І що цій свиноматці з того "Азову"? В Україну вона вже не повернеться бо "де гроші ваші там і серце ваше"...
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03.05.2024 12:59
+48
Ермак Ермак Ермак....от і все - віват король. У нас як Ермак хоче так держава і живе уже мінімум 2 роки. Шикарно дожили - як КНДР
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03.05.2024 12:56
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Тоді може хай ОПа по Кремінськім лісам воює? Зброю не дають, дивно, хай тоді самі воюють.
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03.05.2024 15:10 Відповісти
Та дайте їм шведську зброю і по всьому
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03.05.2024 15:13 Відповісти
Клоуны зелёные.
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03.05.2024 15:21 Відповісти
Агов, кияни, прокидайтеся! Невже вам не видно, що буратінка & Co Державу Україна зливає ворогу, а найкращих наших хлопців-захисників згодовує пуйлові?
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03.05.2024 15:28 Відповісти
Як це прокоментує презЕдент, його ганчірка кулеба та економістка- послиця?
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03.05.2024 15:34 Відповісти
Якщо влада не хоче щоб Азов мав потужну зброю, це означає що россія дуже боїться цього підрозділу, і нам треба направити усі зусилля волонтерів щоб забезпечити Азов усім чого вони потребують. А підрозділи які вже отримали Бредлі, Абрамси, Ф-16 мають попри потенційну заборону від влади, підставити плече Азовцям, якщо їм буде тяжко.
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03.05.2024 16:09 Відповісти
Всё нормально так сказать по понятиям все знают чем они занимались в Мариуполе...убивали мырных жителей и ели детей...в свободное от ведения боевых действий...Я жартую конечно...Ето какой то позор...клоун с дермаком загнали с начал в пастку чтобы они попали в окружение о потом сдали их с потрохами...а теперь что плочается они опять воскресли? Никакого оружия пусть воюют лопатами, не надо чтобы сколько то после войны остались живы и не покалечены, они же точно нацисты придут в Киев и спросит у царя где **** были снаряды, укрепления, пополнение, ротация...зачем владе ето надо? Они лучше будут спилковаться с любителями шашлыков и квартала 95....Слава Азову Героям Слава, Смерть Ворогам ( не только внешним... ) Больно следить за тем что творится в Украине, ето полный триндец...
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03.05.2024 17:36 Відповісти
Це подяка зе за діяння нацжон проти Порошенка в перід виборчої кампанії -з криками "свинарчук" бігали за Порошенком по всій країні,марші-цирки влаштовували йому.
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ-думали,що це їх не стосується.
Ось кого зробив зе,у всякому разі,чверть виборців розуміли,що діється.
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03.05.2024 18:22 Відповісти
«Нам не страшні моsкоvські воші, нам страшні українські гниди»
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03.05.2024 19:32 Відповісти
AZOVu veli4ezna Povaga !✊ Podyaka ! Ze-vladi -gan'ba !
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03.05.2024 19:50 Відповісти
Ермак несет вреда Украине больше, чем половины армии **********.
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03.05.2024 20:31 Відповісти
Только он, самостоятельно без малейшего участия в этом бениногклоуна? Не смешите меня этим прокацапским ермаком, как будто он правит страной,а клоун просто рядом стоит и ничего не видит. Они напару наносят такой ущерб Украине,что предущие президенты (кроме Порошенко) просто дети по сравнению с ними. Ермак это как Черномырдин в прошлом. Который был смотрящим за Украиной. А ермак,это такой же смотрящий, только за клоуном. И клоуну нужно быть полнейшим идиотом,что бы этого не видеть и не понимать.
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05.05.2024 12:55 Відповісти
Клоун бачить,але боїться.Смертельно боїться.
Підрив літака в Ірані-це спосіб подіяти на психіку клоуна.
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05.05.2024 16:23 Відповісти
ну, гадаю, що не лише Азов а більше підрозділів ЗСУ потерпають від чмо-сирка, шо вилизує дупи зьо-прєзіка та бариги-єрмака... думаю, що бидло-єрмак не здохне власною смертю, як, напевне, й саме зачухане зьо
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03.05.2024 20:56 Відповісти
Дуже дивно, що цю заборону запровадив демократ, а не республіканець. А так, *******, звісно!
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03.05.2024 21:59 Відповісти
Рекомендую найти самый главный Документ США по Украине изданный Агентством USAID в 2017 году и Применяемый в Судах США например Флориды Против Защитников Украины включая 2022 год. Этот Документ называется "О Преступлениях Украинской Стороны в Вооруженном Конфликте в Восточной Украине" Это Документ Выполняет Самое Главное Требование и Желание Владимира Путина - Объявить все воинские части Украины кто бросил вызов ему как Военных Преступников. Путин еще в 2014 году был Уверен в Тотальной Коррумпированности и Полной Аморальности американских властей. Особенно из Республиканской Партии США. Этот Документ сейчас Строго Запрещен кс цитированию и обсуждению в том же Ютуб. 🙂🙂🙂✨Нельзя Посмеяться в Ютуб над США и Республиканцами - Продажными Аморальными Шавками Путина. Особенно из Флориды которые давно Воюют на Путинской Стороне.
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04.05.2024 03:30 Відповісти
Звідки ти ось оцю тупорилу маячню взяв?! При останньому голосуванні республіканці голосували не всі, на відміну від демократів! Нагадати що там верзли трампісти, а особливо М.Грін? Так що це ти відкрий очі і не пиши всяку маячню!
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04.05.2024 23:36 Відповісти
Поправка стосується лише зброї, яку надає США. Тобто зброю надану європейськими країнами для Азову блокують наші гниди.
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03.05.2024 22:06 Відповісти
Якби це було в якійсь іншій країні, я б здивовано писав би "якого х..я цивіли петиціями вказують Генштабу кому і шо надавати?". Але в цьому випадку.. навіть не знаю.
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03.05.2024 23:47 Відповісти
Вот Денис Прокопенко Наивный Человек!! Очень советую ему и всем кто интересуется этим посмотреть как В. Путин еще в 2014 году Обещал, что Сделает так, что Все кто будут Защищать Украину будут разыскиваться во всем Мире как Военные Преступники! Найдите это Обещание Путина. Путин Требовал этого и от Меркель и от Олланда (от Германии и Франции) чтобы они Признали Все воинские части Украины кто Осмелился противостоять ему как Военных Преступников!! Германия и Франция не пошли на это из моральных и этических соображений. Только Дональд Трамп и США Согласились Выполнить эту Самую Главную и Заветную Мечту Владимира Путина. Через Агентство USAID в 2017 году в США был принят Самый главный Документ за всю историю США по Украине под названием: "О Преступлениях Украинской стороны в Вооружённом Конфликте в Восточной Украине" Все Воинские Части Украины представляющие Угрозу Путину начиная с АЗОВа объявлены по этому Документу США - Военными Препниками. Как Путин и Обещал это еще в 2014 году. Сколько Откровенно Глупых украинцев до сих пор не знают об этом Самом Главном Документе США по Украине. Я уверен никто из украинской Диаспоры в США никогда не найдут и упомянут этот Самый Главный Документ США по Украине. Так как украинская диаспора в США это Самые Бесправные люди на Земле. Я особо Подчёркиваю это как Гражданин РФ- Законный Житель США.
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04.05.2024 03:21 Відповісти
А якесь посилання на цей документ є?
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05.05.2024 12:15 Відповісти
та який в нього документ, водійське американське посвідчення та й усе, що в нього є
в цього піz да ball а
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05.05.2024 13:59 Відповісти
Ми повинні добиватися допомоги для ЗСУ. Тільки так ми зможемо вижити. Зараз вибори, байден слабкий як ніколи. Саме зараз для нас шанс зупинити геноцид українців, який байден допомагає роботи москалям
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04.05.2024 07:26 Відповісти
Щось не зрозуміле. Чому Петиція до сайту Зеленського , а не до Конгресу та Сенату США? Хто там заблокував допомогу?
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04.05.2024 08:17 Відповісти
Невже тільки з західної зброї можна пристрелити зрадників що вітчизняні їх не беруть?
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04.05.2024 11:47 Відповісти
Курва
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04.05.2024 11:50 Відповісти
А кому ещё давать оружие, если не "АЗОВ"!? Это профи!
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04.05.2024 12:29 Відповісти
Гнида-презедент ще у 19 році, персонально розброював Азов, у 22 році персонально здав Азов та 36-у Миколаївську бригаду морпіхів у полон рашистів - невже ще у когось є сподівання, шо війскове-політичне керівництво України може не виповнити оманськи домовленосиі зеленского-ху...ла по вбивству самих мотивованих українців у цій кровавій сечі - і це все не все - пам'ятаєте - я ж не лох і того віськового Азову на котрого ця шикса кидалась - через два місяці цей хлопець вмер - доктора діагностували - онкологію - подивиться на того хлопця - чи можна по цьому відео сказати шо йьому залишилось два місяці до смерті від онкологіїї - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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04.05.2024 13:16 Відповісти
Байден і Блінкен запровадили такі ж санкції проти ізраїльського батальйону «Ніцях Єгуда», що складається з ортодоксів, що воюють у Газі. Санкції вжито відповідно до «Закону Лихи», ініціатором якого у 1997 році був тодішній сенатор Патрік Ліхи, і який передбачає заборону на фінансування чи навчання іноземних військових підрозділів, які підозрюються у причетності до грубих порушень прав людини. Те саме з "Азовим". Не США запровадили ці санкції, а Білий дім.
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04.05.2024 13:38 Відповісти
Класика "Аружие дабудите в баю"
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04.05.2024 14:48 Відповісти
Азовцям слід було б зрозуміти, що таке США. Це країна з великим християнським минулим, конкретно протестантським. А Азов був заснований хлопцями, що схильні до язичницьтва з сумнівною символікою. Так от: ці американці ніколи не підуть на постачання зброї, бо не схочуть пояснювати критикам чому вони мають стосунки за таким підрозділом. Відбілювати непереборчівость Азову (не знаю, як буде українською) в символиці ніхто на себе такий репутаційний тягар не візьме.

Тож щоб не бути приреченим на втрати від нестаці зброї кращим виходом було б розпуск формування, причому з мотивів відходу від язичництва.

Це вже складно, тож хлопців жаль - це плата за дурний антураж, за програну маркетингову політику
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04.05.2024 14:55 Відповісти
Або їх зпарувати з бригадою яка є з цим озброєнням, і вмісті будуть гатити, чого цього не робп ГШ, не зрозуміло
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04.05.2024 20:12 Відповісти
Це означає розформування. Без варіантів
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04.05.2024 20:16 Відповісти
Вони самі не згодні. Тож буде дурна кров
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04.05.2024 20:18 Відповісти
хер вам..Слава ДажБогу..)))
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05.05.2024 20:48 Відповісти
Можна було б попросити у цього Бога, проте вимушені просити у християнського. А християне можуть не дати
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11.05.2024 19:35 Відповісти
Невже немає там розумних в Азові, щоб змінити назву і вирішити легко цю проблему
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04.05.2024 21:37 Відповісти
а шо з назвою?
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05.05.2024 20:46 Відповісти
а вони не хочуть, чому вони мають міняти назву?
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06.05.2024 09:37 Відповісти
В Азовському морі може Гітлер купався чи шо?...
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11.05.2024 20:43 Відповісти
"Не лох."
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04.05.2024 22:25 Відповісти
Ті що найбільше доказали свою жертовність , ті хто стримував ворога так довго , ті хто показав свою ефективність - є позбавлені можливості захищати батьківщину !!!
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04.05.2024 22:27 Відповісти
Краще віддайте її аватарам. І не зчуєтесь як по Вам з неї і прилетить.
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05.05.2024 08:59 Відповісти
На чолі органу, який перешкоджає посиленню українського війська, стоїть ворожий агент
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05.05.2024 16:41 Відповісти
Треба, щоб дипломати попрацювали і пояснили світові тему .
Але якщо рішала єрмак взявся управляти країною, і кілька патужних осіб, то нічого не зміниться.
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05.05.2024 20:28 Відповісти
знов повторюсь..оце й е нові подарунки від опи Зелі- Козиря до кремляді...."Дуже вміло й вчасно обезголовили генералітет ЗСУ...Це був великий подарунок кремлівським оркам від Володимера Олександровича...Тепер підходять нові звершення та подарункові комплекти від нашого президента та його псячей кодли.."
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05.05.2024 20:45 Відповісти
Офіцери беззубі,хоча на фронті проявляють героїзм.Трудно уявити,чим ця беззубість закінчиться.
Вся надія на Яроша.
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06.05.2024 12:10 Відповісти
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