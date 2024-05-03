На сайте ОП дважды отклонили петицию о разблокировании предоставления американского оружия "Азову"

Сайт президента отклонил петицию относительно разблокирования предоставления западного оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов". В "Азове" отметили, что петиция была отклонена дважды.

Об этом сообщает пресс-служба "Азова" в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении пресс-службы бригады говорится, что "Азов" оборонял Мариуполь в 2022 году с ограниченными ресурсами и устаревшими образцами вооружения. Это стало следствием поправок в законах США, действующих с 2017 года, и блокирующих "предоставление оружия и обеспечение обучения или иной помощи для батальона "Азов".

В "Азове" также отметили, что, несмотря на то, что их военные неоднократно демонстрировали свой профессионализм и эффективность, распространение российской пропаганды продолжает способствовать ограничению доступа к современному западному оружию.

"Публикация петиции, призывающая политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе "Азова" также отметили, что их бойцы доказали кровью свой профессионализм и решительность в отражении российской агрессии.

"Бойцы 12-й бригады "Азов" ежедневно защищают цивилизованный мир и нуждаются в поддержке для получения современного западного вооружения", - пишет пресс-служба "Азова".

Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад. Ранее командир бригады Денис Прокопенко сообщал, что "с 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или иной помощи "Азову".

Предложил эту поправку в 2015 году конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс-младший. В итоге Конгресс принял ее, поскольку тогда ведущие медиа, в частности - журнал Foreign Affairs, называли "Азов" "откровенно неонацистским и фашистским".

Поэтому полк "Азов" был исключен из получателей военной помощи США. Также бойцы "Азова" не могут участвовать в учениях с силами НАТО в Европе.

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Ранее Денис Прокопенко призвал отменить поправки в законодательство США, запрещающие передавать западное оружие его военному подразделению.