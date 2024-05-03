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На сайте ОП дважды отклонили петицию о разблокировании предоставления американского оружия "Азову"

На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для Азову

Сайт президента отклонил петицию относительно разблокирования предоставления западного оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов". В "Азове" отметили, что петиция была отклонена дважды.

Об этом сообщает пресс-служба "Азова" в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении пресс-службы бригады говорится, что "Азов" оборонял Мариуполь в 2022 году с ограниченными ресурсами и устаревшими образцами вооружения. Это стало следствием поправок в законах США, действующих с 2017 года, и блокирующих "предоставление оружия и обеспечение обучения или иной помощи для батальона "Азов".

На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для Азову

В "Азове" также отметили, что, несмотря на то, что их военные неоднократно демонстрировали свой профессионализм и эффективность, распространение российской пропаганды продолжает способствовать ограничению доступа к современному западному оружию.

"Публикация петиции, призывающая политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена", - говорится в сообщении.

Также читайте: Командир бригады Прокопенко: Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

В пресс-службе "Азова" также отметили, что их бойцы доказали кровью свой профессионализм и решительность в отражении российской агрессии.

"Бойцы 12-й бригады "Азов" ежедневно защищают цивилизованный мир и нуждаются в поддержке для получения современного западного вооружения", - пишет пресс-служба "Азова".

Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад. Ранее командир бригады Денис Прокопенко сообщал, что "с 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или иной помощи "Азову".

Предложил эту поправку в 2015 году конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс-младший. В итоге Конгресс принял ее, поскольку тогда ведущие медиа, в частности - журнал Foreign Affairs, называли "Азов" "откровенно неонацистским и фашистским".

Поэтому полк "Азов" был исключен из получателей военной помощи США. Также бойцы "Азова" не могут участвовать в учениях с силами НАТО в Европе.

Смотрите также: Бойцы ВСУ на Кременском направлении уничтожили БМП, БТР, МТБ оккупантов. ВИДЕО

Ранее Денис Прокопенко призвал отменить поправки в законодательство США, запрещающие передавать западное оружие его военному подразделению.

Автор: 

помощь (7764) петиция (356) Азов (790) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+62
ФСБешний ''козир'' рулить!
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03.05.2024 12:55
+54
Зате у нас в Америці сидить послиця-ресторатор Маркарова і годує американців борщем. Це її прямий обовязок зняти всі обмеження стосовно "Азову", але за борщ американці платять гроші в її кишеню. І що цій свиноматці з того "Азову"? В Україну вона вже не повернеться бо "де гроші ваші там і серце ваше"...
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03.05.2024 12:59
+48
Ермак Ермак Ермак....от і все - віват король. У нас як Ермак хоче так держава і живе уже мінімум 2 роки. Шикарно дожили - як КНДР
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03.05.2024 12:56
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Тоді може хай ОПа по Кремінськім лісам воює? Зброю не дають, дивно, хай тоді самі воюють.
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03.05.2024 15:10 Ответить
Та дайте їм шведську зброю і по всьому
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03.05.2024 15:13 Ответить
Клоуны зелёные.
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03.05.2024 15:21 Ответить
Агов, кияни, прокидайтеся! Невже вам не видно, що буратінка & Co Державу Україна зливає ворогу, а найкращих наших хлопців-захисників згодовує пуйлові?
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03.05.2024 15:28 Ответить
Як це прокоментує презЕдент, його ганчірка кулеба та економістка- послиця?
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03.05.2024 15:34 Ответить
Якщо влада не хоче щоб Азов мав потужну зброю, це означає що россія дуже боїться цього підрозділу, і нам треба направити усі зусилля волонтерів щоб забезпечити Азов усім чого вони потребують. А підрозділи які вже отримали Бредлі, Абрамси, Ф-16 мають попри потенційну заборону від влади, підставити плече Азовцям, якщо їм буде тяжко.
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03.05.2024 16:09 Ответить
Всё нормально так сказать по понятиям все знают чем они занимались в Мариуполе...убивали мырных жителей и ели детей...в свободное от ведения боевых действий...Я жартую конечно...Ето какой то позор...клоун с дермаком загнали с начал в пастку чтобы они попали в окружение о потом сдали их с потрохами...а теперь что плочается они опять воскресли? Никакого оружия пусть воюют лопатами, не надо чтобы сколько то после войны остались живы и не покалечены, они же точно нацисты придут в Киев и спросит у царя где **** были снаряды, укрепления, пополнение, ротация...зачем владе ето надо? Они лучше будут спилковаться с любителями шашлыков и квартала 95....Слава Азову Героям Слава, Смерть Ворогам ( не только внешним... ) Больно следить за тем что творится в Украине, ето полный триндец...
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03.05.2024 17:36 Ответить
Це подяка зе за діяння нацжон проти Порошенка в перід виборчої кампанії -з криками "свинарчук" бігали за Порошенком по всій країні,марші-цирки влаштовували йому.
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ-думали,що це їх не стосується.
Ось кого зробив зе,у всякому разі,чверть виборців розуміли,що діється.
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03.05.2024 18:22 Ответить
«Нам не страшні моsкоvські воші, нам страшні українські гниди»
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03.05.2024 19:32 Ответить
AZOVu veli4ezna Povaga !✊ Podyaka ! Ze-vladi -gan'ba !
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03.05.2024 19:50 Ответить
Ермак несет вреда Украине больше, чем половины армии **********.
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03.05.2024 20:31 Ответить
Только он, самостоятельно без малейшего участия в этом бениногклоуна? Не смешите меня этим прокацапским ермаком, как будто он правит страной,а клоун просто рядом стоит и ничего не видит. Они напару наносят такой ущерб Украине,что предущие президенты (кроме Порошенко) просто дети по сравнению с ними. Ермак это как Черномырдин в прошлом. Который был смотрящим за Украиной. А ермак,это такой же смотрящий, только за клоуном. И клоуну нужно быть полнейшим идиотом,что бы этого не видеть и не понимать.
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05.05.2024 12:55 Ответить
Клоун бачить,але боїться.Смертельно боїться.
Підрив літака в Ірані-це спосіб подіяти на психіку клоуна.
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05.05.2024 16:23 Ответить
ну, гадаю, що не лише Азов а більше підрозділів ЗСУ потерпають від чмо-сирка, шо вилизує дупи зьо-прєзіка та бариги-єрмака... думаю, що бидло-єрмак не здохне власною смертю, як, напевне, й саме зачухане зьо
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03.05.2024 20:56 Ответить
Дуже дивно, що цю заборону запровадив демократ, а не республіканець. А так, *******, звісно!
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03.05.2024 21:59 Ответить
Рекомендую найти самый главный Документ США по Украине изданный Агентством USAID в 2017 году и Применяемый в Судах США например Флориды Против Защитников Украины включая 2022 год. Этот Документ называется "О Преступлениях Украинской Стороны в Вооруженном Конфликте в Восточной Украине" Это Документ Выполняет Самое Главное Требование и Желание Владимира Путина - Объявить все воинские части Украины кто бросил вызов ему как Военных Преступников. Путин еще в 2014 году был Уверен в Тотальной Коррумпированности и Полной Аморальности американских властей. Особенно из Республиканской Партии США. Этот Документ сейчас Строго Запрещен кс цитированию и обсуждению в том же Ютуб. 🙂🙂🙂✨Нельзя Посмеяться в Ютуб над США и Республиканцами - Продажными Аморальными Шавками Путина. Особенно из Флориды которые давно Воюют на Путинской Стороне.
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04.05.2024 03:30 Ответить
Звідки ти ось оцю тупорилу маячню взяв?! При останньому голосуванні республіканці голосували не всі, на відміну від демократів! Нагадати що там верзли трампісти, а особливо М.Грін? Так що це ти відкрий очі і не пиши всяку маячню!
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04.05.2024 23:36 Ответить
Поправка стосується лише зброї, яку надає США. Тобто зброю надану європейськими країнами для Азову блокують наші гниди.
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03.05.2024 22:06 Ответить
Якби це було в якійсь іншій країні, я б здивовано писав би "якого х..я цивіли петиціями вказують Генштабу кому і шо надавати?". Але в цьому випадку.. навіть не знаю.
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03.05.2024 23:47 Ответить
Вот Денис Прокопенко Наивный Человек!! Очень советую ему и всем кто интересуется этим посмотреть как В. Путин еще в 2014 году Обещал, что Сделает так, что Все кто будут Защищать Украину будут разыскиваться во всем Мире как Военные Преступники! Найдите это Обещание Путина. Путин Требовал этого и от Меркель и от Олланда (от Германии и Франции) чтобы они Признали Все воинские части Украины кто Осмелился противостоять ему как Военных Преступников!! Германия и Франция не пошли на это из моральных и этических соображений. Только Дональд Трамп и США Согласились Выполнить эту Самую Главную и Заветную Мечту Владимира Путина. Через Агентство USAID в 2017 году в США был принят Самый главный Документ за всю историю США по Украине под названием: "О Преступлениях Украинской стороны в Вооружённом Конфликте в Восточной Украине" Все Воинские Части Украины представляющие Угрозу Путину начиная с АЗОВа объявлены по этому Документу США - Военными Препниками. Как Путин и Обещал это еще в 2014 году. Сколько Откровенно Глупых украинцев до сих пор не знают об этом Самом Главном Документе США по Украине. Я уверен никто из украинской Диаспоры в США никогда не найдут и упомянут этот Самый Главный Документ США по Украине. Так как украинская диаспора в США это Самые Бесправные люди на Земле. Я особо Подчёркиваю это как Гражданин РФ- Законный Житель США.
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04.05.2024 03:21 Ответить
А якесь посилання на цей документ є?
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05.05.2024 12:15 Ответить
та який в нього документ, водійське американське посвідчення та й усе, що в нього є
в цього піz да ball а
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05.05.2024 13:59 Ответить
Ми повинні добиватися допомоги для ЗСУ. Тільки так ми зможемо вижити. Зараз вибори, байден слабкий як ніколи. Саме зараз для нас шанс зупинити геноцид українців, який байден допомагає роботи москалям
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04.05.2024 07:26 Ответить
Щось не зрозуміле. Чому Петиція до сайту Зеленського , а не до Конгресу та Сенату США? Хто там заблокував допомогу?
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04.05.2024 08:17 Ответить
Невже тільки з західної зброї можна пристрелити зрадників що вітчизняні їх не беруть?
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04.05.2024 11:47 Ответить
Курва
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04.05.2024 11:50 Ответить
А кому ещё давать оружие, если не "АЗОВ"!? Это профи!
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04.05.2024 12:29 Ответить
Гнида-презедент ще у 19 році, персонально розброював Азов, у 22 році персонально здав Азов та 36-у Миколаївську бригаду морпіхів у полон рашистів - невже ще у когось є сподівання, шо війскове-політичне керівництво України може не виповнити оманськи домовленосиі зеленского-ху...ла по вбивству самих мотивованих українців у цій кровавій сечі - і це все не все - пам'ятаєте - я ж не лох і того віськового Азову на котрого ця шикса кидалась - через два місяці цей хлопець вмер - доктора діагностували - онкологію - подивиться на того хлопця - чи можна по цьому відео сказати шо йьому залишилось два місяці до смерті від онкологіїї - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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04.05.2024 13:16 Ответить
Байден і Блінкен запровадили такі ж санкції проти ізраїльського батальйону «Ніцях Єгуда», що складається з ортодоксів, що воюють у Газі. Санкції вжито відповідно до «Закону Лихи», ініціатором якого у 1997 році був тодішній сенатор Патрік Ліхи, і який передбачає заборону на фінансування чи навчання іноземних військових підрозділів, які підозрюються у причетності до грубих порушень прав людини. Те саме з "Азовим". Не США запровадили ці санкції, а Білий дім.
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04.05.2024 13:38 Ответить
Класика "Аружие дабудите в баю"
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04.05.2024 14:48 Ответить
Азовцям слід було б зрозуміти, що таке США. Це країна з великим християнським минулим, конкретно протестантським. А Азов був заснований хлопцями, що схильні до язичницьтва з сумнівною символікою. Так от: ці американці ніколи не підуть на постачання зброї, бо не схочуть пояснювати критикам чому вони мають стосунки за таким підрозділом. Відбілювати непереборчівость Азову (не знаю, як буде українською) в символиці ніхто на себе такий репутаційний тягар не візьме.

Тож щоб не бути приреченим на втрати від нестаці зброї кращим виходом було б розпуск формування, причому з мотивів відходу від язичництва.

Це вже складно, тож хлопців жаль - це плата за дурний антураж, за програну маркетингову політику
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04.05.2024 14:55 Ответить
Або їх зпарувати з бригадою яка є з цим озброєнням, і вмісті будуть гатити, чого цього не робп ГШ, не зрозуміло
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04.05.2024 20:12 Ответить
Це означає розформування. Без варіантів
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04.05.2024 20:16 Ответить
Вони самі не згодні. Тож буде дурна кров
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04.05.2024 20:18 Ответить
хер вам..Слава ДажБогу..)))
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05.05.2024 20:48 Ответить
Можна було б попросити у цього Бога, проте вимушені просити у християнського. А християне можуть не дати
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11.05.2024 19:35 Ответить
Невже немає там розумних в Азові, щоб змінити назву і вирішити легко цю проблему
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04.05.2024 21:37 Ответить
а шо з назвою?
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05.05.2024 20:46 Ответить
а вони не хочуть, чому вони мають міняти назву?
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06.05.2024 09:37 Ответить
В Азовському морі може Гітлер купався чи шо?...
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11.05.2024 20:43 Ответить
"Не лох."
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04.05.2024 22:25 Ответить
Ті що найбільше доказали свою жертовність , ті хто стримував ворога так довго , ті хто показав свою ефективність - є позбавлені можливості захищати батьківщину !!!
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04.05.2024 22:27 Ответить
Краще віддайте її аватарам. І не зчуєтесь як по Вам з неї і прилетить.
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05.05.2024 08:59 Ответить
На чолі органу, який перешкоджає посиленню українського війська, стоїть ворожий агент
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05.05.2024 16:41 Ответить
Треба, щоб дипломати попрацювали і пояснили світові тему .
Але якщо рішала єрмак взявся управляти країною, і кілька патужних осіб, то нічого не зміниться.
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05.05.2024 20:28 Ответить
знов повторюсь..оце й е нові подарунки від опи Зелі- Козиря до кремляді...."Дуже вміло й вчасно обезголовили генералітет ЗСУ...Це був великий подарунок кремлівським оркам від Володимера Олександровича...Тепер підходять нові звершення та подарункові комплекти від нашого президента та його псячей кодли.."
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05.05.2024 20:45 Ответить
Офіцери беззубі,хоча на фронті проявляють героїзм.Трудно уявити,чим ця беззубість закінчиться.
Вся надія на Яроша.
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06.05.2024 12:10 Ответить
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