Бойцы ВСУ на Кременском направлении уничтожили БМП, БТР, МТБ оккупантов. ВИДЕО

Враг не прекращает штурмовые действия на Кременском направлении ни днем, ни ночью. Однако операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" уничтожили группу оккупантов вместе с техникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью FPV-дронов воины уничтожили 2 грузовика, 2 БТР, пушку, 5 БМП, МТЛБ и другую вражескую технику оккупантов.

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