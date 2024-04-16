Бойцы ВСУ на Кременском направлении уничтожили БМП, БТР, МТБ оккупантов. ВИДЕО
Враг не прекращает штурмовые действия на Кременском направлении ни днем, ни ночью. Однако операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" уничтожили группу оккупантов вместе с техникой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью FPV-дронов воины уничтожили 2 грузовика, 2 БТР, пушку, 5 БМП, МТЛБ и другую вражескую технику оккупантов.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.04.2024 22:13 Ответить Мне нравится 1
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