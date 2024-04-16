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Бійці ЗСУ на Кремінському напрямку знищили БМП, БТР, МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Ворог не припиняє штурмові дії на Кремінському напрямку ні вдень, ні вночі. Однак оператори РУБпАК 12-ої бригади "Азов" знищили групу окупантів разом із технікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою FPV-дронів воїни знищили 2 вантажівки, 2 БТР, гармату, 5 БМП, МТЛБ та іншу ворожу техніку окупантів.

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знищення (7235) БТР (279) Азов (777) БМП (410)


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16.04.2024 22:13 Відповісти
 
 