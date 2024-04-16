Бійці ЗСУ на Кремінському напрямку знищили БМП, БТР, МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Ворог не припиняє штурмові дії на Кремінському напрямку ні вдень, ні вночі. Однак оператори РУБпАК 12-ої бригади "Азов" знищили групу окупантів разом із технікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою FPV-дронів воїни знищили 2 вантажівки, 2 БТР, гармату, 5 БМП, МТЛБ та іншу ворожу техніку окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант намагається збити дрон-камікадзе, кинувши в нього камінь. ВIДЕО