Общие боевые потери РФ с начала войны – около 478 730 человек (+970 за сутки), 7429 танков, 12 340 артсистем, 14 281 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 478 730 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составляют:
— личного состава - около 478 730 (+1300) человек,
— танков - 7 429 (+11) единиц,
— боевых бронированных машин - 14 281 (+35) единица,
— артиллерийских систем - 12 340 (+23) единиц,
— РСЗО - 1058 (+1) единиц,
— средств ПВО - 793 (+1) единицы,
— самолетов - 349 (+0) единиц,
— вертолетов - 325 (+0) единиц,
— БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 775 (+47) единиц,
— крылатых ракет - 2 192 (+41) единицы,
— кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
— подводных лодок - 1 (+0) единица,
— автомобильной техники и автоцистерн - 16 618 (+69) единиц,
— специальной техники - 2 027 (+8) единиц.
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Слава нації!
Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!
Втрачене покоління...
сьогодні +1300=478730
Просто вчорашні +970 замість +1300 проскочило..
1300 чумардосів, виправляють вчорашній недобір.
З того часу як поперли у жовтні на сьогодні вже 200 тисяч, ну хоч якийсь ювілейчик пуйлу до побєдобєсія.
148! одиниць техніки та 1300! чумардосів.
Арта 24, броня 46, логістика 69!.
Відбита масована хвиля лайна з неба. Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 478 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.