Общие боевые потери РФ с начала войны – около 478 730 человек (+970 за сутки), 7429 танков, 12 340 артсистем, 14 281 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 478 730 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составляют:

— личного состава - около 478 730 (+1300) человек,

— танков - 7 429 (+11) единиц,

— боевых бронированных машин - 14 281 (+35) единица,

— артиллерийских систем - 12 340 (+23) единиц,

— РСЗО - 1058 (+1) единиц,

— средств ПВО - 793 (+1) единицы,

— самолетов - 349 (+0) единиц,

— вертолетов - 325 (+0) единиц,

— БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 775 (+47) единиц,

— крылатых ракет - 2 192 (+41) единицы,

— кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

— подводных лодок - 1 (+0) единица,

— автомобильной техники и автоцистерн - 16 618 (+69) единиц,

— специальной техники - 2 027 (+8) единиц.

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