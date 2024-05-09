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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 478 730 человек (+970 за сутки), 7429 танков, 12 340 артсистем, 14 281 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

рф,техніки,зниЗнищення російської техніки: скільки за добу

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 478 730 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составляют:

— личного состава - около 478 730 (+1300) человек,

— танков - 7 429 (+11) единиц,

— боевых бронированных машин - 14 281 (+35) единица,

— артиллерийских систем - 12 340 (+23) единиц,

— РСЗО - 1058 (+1) единиц,

— средств ПВО - 793 (+1) единицы,

— самолетов - 349 (+0) единиц,

— вертолетов - 325 (+0) единиц,

— БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 775 (+47) единиц,

— крылатых ракет - 2 192 (+41) единицы,

— кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

— подводных лодок - 1 (+0) единица,

— автомобильной техники и автоцистерн - 16 618 (+69) единиц,

— специальной техники - 2 027 (+8) единиц.

Также читайте: Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 121 оккупанта и 23 единицы вооружения и военной техники россиян

Втрати ворога на 9 травня

Автор: 

армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215) ликвидация (3501) уничтожение (6849)


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Топ комментарии
+19
з яким святом ??? якої "перемоги" кого над чим ??? маразму над здоровим глуздом ???

Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!



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09.05.2024 08:43
+19
Минув 3728 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1300! чумардосів.
Арта 24, броня 46, логістика 69!.
Відбита масована хвиля лайна з неба. Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 478 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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09.05.2024 08:51
+18
Слава Україні.
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09.05.2024 07:59
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Слава Україні.
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09.05.2024 07:59 Ответить
Героям слава!

Слава нації!
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09.05.2024 08:06 Ответить
Смерть ворогам!
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09.05.2024 08:22 Ответить
з яким святом ??? якої "перемоги" кого над чим ??? маразму над здоровим глуздом ???

Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!



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09.05.2024 08:43 Ответить
на×уй іди, москальська устілко
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09.05.2024 12:32 Ответить
Знову хто спить, або я не так читаю. В заголовку статті написано від початку війни - близько 478 730 осіб (+970 за добу), а нижче зписано втрати орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб.
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09.05.2024 08:25 Ответить
330 кацапів вкрали. Але! Цеж сволота а не спартанці. Треба їх порахувати.
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09.05.2024 08:30 Ответить
Та щось швидко лівою ногою написали і побігли пити каву без кофеїну і курити айкос.
Втрачене покоління...
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09.05.2024 08:32 Ответить
330 орків туди-сюди, яка різниця .
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09.05.2024 08:33 Ответить
Краще туди, і побільше ...
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09.05.2024 08:56 Ответить
Вчора було 477430
сьогодні +1300=478730

Просто вчорашні +970 замість +1300 проскочило..
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09.05.2024 08:36 Ответить
орки перевиконали обітницю дохнути. ***** щасливий . "дєнь пабєдобєсія, аднако"
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09.05.2024 08:30 Ответить
35 ББМ - найбільше в травні, мабуть це ті що з Вірменії вийшли.
1300 чумардосів, виправляють вчорашній недобір.
З того часу як поперли у жовтні на сьогодні вже 200 тисяч, ну хоч якийсь ювілейчик пуйлу до побєдобєсія.
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09.05.2024 08:41 Ответить
Минув 3728 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1300! чумардосів.
Арта 24, броня 46, логістика 69!.
Відбита масована хвиля лайна з неба. Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 478 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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09.05.2024 08:51 Ответить
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09.05.2024 08:53 Ответить
І катер не плюсують.
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09.05.2024 10:05 Ответить
Чомусь як Макеєва то постійно помилки в статистиці.
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09.05.2024 10:03 Ответить
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09.05.2024 10:51 Ответить
 
 