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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 121 оккупанта и 23 единицы вооружения и военной техники россиян

Сили оборони півдня: втрати окупантів за добу

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Как отмечается, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 121 человека.

Кроме того, враг потерял 23 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 5 орудий;
  • 10 единиц автобронетехники;
  • 4 разведывательные БпЛА;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 1 трансформатор;
  • 2 лодки.

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Также украинские защитники уничтожили 4 полевых пункта боеснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что "Армия дронов" за неделю ликвидировала 100 оккупантов, 299 единиц техники и 164 опорных пункта врага.

Автор: 

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