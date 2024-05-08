Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 121 оккупанта и 23 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Как отмечается, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 121 человека.
Кроме того, враг потерял 23 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 5 орудий;
- 10 единиц автобронетехники;
- 4 разведывательные БпЛА;
- 1 аэрофотостанция;
- 1 трансформатор;
- 2 лодки.
Также украинские защитники уничтожили 4 полевых пункта боеснабжения.
Напомним, ранее сообщалось, что "Армия дронов" за неделю ликвидировала 100 оккупантов, 299 единиц техники и 164 опорных пункта врага.
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