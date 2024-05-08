"Армія дронів" за неделю ликвидировала 100 оккупантов, 299 единиц техники и 164 опорных пункта врага, - Федоров. ИНФОГРАФИКА
Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армії дронів", с 28 апреля по 8 мая 2024 года ликвидировали 100 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Украинские дроны работают на фронте 24/7 - без праздников и выходных. За неделю наши "птички" поразили 299 единиц техники врага и 100 оккупантов. Это миллионы долларов потерь для россии. Спасибо воинам ударных подразделений за эффективную работу.
Продолжаем работать, чтобы технологий на фронте было больше", - написал Федоров.
По его словам, сейчас в фокусе - дроны с ИИ, наземные роботизированные комплексы и РЭБ.
Как отмечается, ударные подразделение БПЛА за неделю уничтожили 63 пушки, 52 бронированные машины и 20 танков.
Как видно из инфографики, также уничтожено, в частности, 16 САУ, 7 складов бк/топлива и 3 РСЗО.
Стоит отметить, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.
Кроме того, Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.
Напомним, гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что в 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников.
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