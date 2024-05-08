"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 100 окупантів, 299 одиниць техніки та 164 опорні пункти ворога, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 28 квітня по 8 травня 2024 року ліквідували 100 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українські дрони працюють на фронті 24/7 - без свят та вихідних. За тиждень наші "пташки" уразили 299 одиниць техніки ворога та 100 окупантів. Це мільйони доларів втрат для росії. Дякую воїнам ударних підрозділів за ефективну роботу.



Продовжуємо працювати, щоб технологій на фронті було більше", - написав Федоров.

За його словами, зараз у фокусі - дрони з ШІ, наземні роботизовані комплекси та РЕБ.

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Як зазначається, ударні підрозділ БПЛА за тиждень знищили 63 гармати, 52 броньовані машини та 20 танків.

Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 16 САУ, 7 складів бк / палива та 3 РСЗВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" за 2 тижні ліквідувала 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Варто зазначити, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Крім того, Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Нагадаємо, гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що у 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників.