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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 121 окупанта і 23 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня: втрати окупантів за добу

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Як зазначається, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 121 особу.

Крім того, втратив 23 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 5 гармат;
  • 10 одиниць авто-бронетехніки;
  • 4 розвідувальні БпЛА;
  • 1 аерофотостанція;
  • 1 трансформатор;
  • 2 човни.

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Також українські захисники знищили4 польові пункти боєпостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Армія дронів" за тиждень ліквідувала 100 окупантів, 299 одиниць техніки та 164 опорні пункти ворога

Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161) Сили оборони півдня (322)


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