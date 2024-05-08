Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 121 окупанта і 23 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Як зазначається, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 121 особу.

Крім того, втратив 23 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

5 гармат;

10 одиниць авто-бронетехніки;

4 розвідувальні БпЛА;

1 аерофотостанція;

1 трансформатор;

2 човни.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Армія дронів" за тиждень ліквідувала 100 окупантів, 299 одиниць техніки та 164 опорні пункти ворога