Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 478 730 осіб (+970 за добу), 7429 танків, 12 340 артсистем, 14 281 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 478 730 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,
танків ‒ 7429 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,
артилерійських систем – 12340 (+23) од,
РСЗВ – 1058 (+1) од,
засоби ППО ‒ 793 (+1) од,
літаків – 349 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9775 (+47),
крилаті ракети ‒ 2192 (+41),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,
спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)
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Слава нації!
Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!
Втрачене покоління...
сьогодні +1300=478730
Просто вчорашні +970 замість +1300 проскочило..
1300 чумардосів, виправляють вчорашній недобір.
З того часу як поперли у жовтні на сьогодні вже 200 тисяч, ну хоч якийсь ювілейчик пуйлу до побєдобєсія.
148! одиниць техніки та 1300! чумардосів.
Арта 24, броня 46, логістика 69!.
Відбита масована хвиля лайна з неба. Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 478 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.