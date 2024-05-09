Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 478 730 осіб (+970 за добу), 7429 танків, 12 340 артсистем, 14 281 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 478 730 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,

танків ‒ 7429 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,

артилерійських систем – 12340 (+23) од,

РСЗВ – 1058 (+1) од,

засоби ППО ‒ 793 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9775 (+47),

крилаті ракети ‒ 2192 (+41),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)

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