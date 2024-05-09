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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 478 730 осіб (+970 за добу), 7429 танків, 12 340 артсистем, 14 281 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

рф,техніки,зниЗнищення російської техніки: скільки за добу

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 478 730 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,

танків ‒ 7429 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,

артилерійських систем – 12340 (+23) од,

РСЗВ – 1058 (+1) од,

засоби ППО ‒ 793 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9775 (+47),

крилаті ракети ‒ 2192 (+41),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 121 окупанта і 23 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Втрати ворога на 9 травня

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161)


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Топ коментарі
+19
з яким святом ??? якої "перемоги" кого над чим ??? маразму над здоровим глуздом ???

Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!



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09.05.2024 08:43
+19
Минув 3728 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1300! чумардосів.
Арта 24, броня 46, логістика 69!.
Відбита масована хвиля лайна з неба. Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 478 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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09.05.2024 08:51
+18
Слава Україні.
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09.05.2024 07:59
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Слава Україні.
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09.05.2024 07:59 Відповісти
Героям слава!

Слава нації!
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09.05.2024 08:06 Відповісти
Смерть ворогам!
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09.05.2024 08:22 Відповісти
з яким святом ??? якої "перемоги" кого над чим ??? маразму над здоровим глуздом ???

Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!



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09.05.2024 08:43 Відповісти
на×уй іди, москальська устілко
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09.05.2024 12:32 Відповісти
Знову хто спить, або я не так читаю. В заголовку статті написано від початку війни - близько 478 730 осіб (+970 за добу), а нижче зписано втрати орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб.
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09.05.2024 08:25 Відповісти
330 кацапів вкрали. Але! Цеж сволота а не спартанці. Треба їх порахувати.
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09.05.2024 08:30 Відповісти
Та щось швидко лівою ногою написали і побігли пити каву без кофеїну і курити айкос.
Втрачене покоління...
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09.05.2024 08:32 Відповісти
330 орків туди-сюди, яка різниця .
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09.05.2024 08:33 Відповісти
Краще туди, і побільше ...
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09.05.2024 08:56 Відповісти
Вчора було 477430
сьогодні +1300=478730

Просто вчорашні +970 замість +1300 проскочило..
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09.05.2024 08:36 Відповісти
орки перевиконали обітницю дохнути. ***** щасливий . "дєнь пабєдобєсія, аднако"
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09.05.2024 08:30 Відповісти
35 ББМ - найбільше в травні, мабуть це ті що з Вірменії вийшли.
1300 чумардосів, виправляють вчорашній недобір.
З того часу як поперли у жовтні на сьогодні вже 200 тисяч, ну хоч якийсь ювілейчик пуйлу до побєдобєсія.
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09.05.2024 08:41 Відповісти
Минув 3728 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1300! чумардосів.
Арта 24, броня 46, логістика 69!.
Відбита масована хвиля лайна з неба. Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 478 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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09.05.2024 08:51 Відповісти
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09.05.2024 08:53 Відповісти
І катер не плюсують.
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09.05.2024 10:05 Відповісти
Чомусь як Макеєва то постійно помилки в статистиці.
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09.05.2024 10:03 Відповісти
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09.05.2024 10:51 Відповісти
 
 