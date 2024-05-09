Отставки Джонсона пока не будет – Палата представителей США проголосовала против
Палата представителей США не поддержала представление Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Майка Джонсона.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
За инициативу Грин проголосовали лишь 11 республиканцев. Остальные 196 представителей этой партии выступили решительно против увольнения Джонсона. Также спикера-республиканца поддержали 163 демократа.
В общем, Джонсона поддержали 359 конгрессменов против 43, семеро воздержались.
Таким образом, Майк Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.
Чего Грин хотела добиться отставкой Джонсона
Грин инициировала это представление в среду после серии угроз, а также встреч с Джонсоном, во время которых она требовала принять целый ряд условий. В частности, конгрессвумен хотела, чтобы спикер в этом году больше не вносил на рассмотрение палаты помощь Украине и продвигал только те законопроекты, с которыми соглашается большинство республиканцев. Грин также требовала, чтобы Конгресс прекратил финансирование любых расследований Минюста против Трампа, и добивалась сокращения финансирования федерального правительства.
Кто такая республиканка Марджори Грин
Марджори Тейлор Грин - представительница радикального крыла MAGA Республиканской партии в Палате представителей. Именно его сторонники инициировали осенью прошлого года отставку предыдущего спикера Кевина Маккарти. В результате весь Конгресс погрузился в хаос на несколько недель из-за недееспособности нижней палаты, пока не был избран новый спикер.
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містеру Джонсону буде наука - хай тримається за Україну, то буде в шоколаді
Але ця ситуація з законом про допомогу Україні дає важливий висновок: русня не має тотального контролю ніде. І, раптово, над зєлєю теж.
Все будується на маніпуляціях на рівні персоналій.
Маніпуляція - хитра штука. Може дати збій у саму незручну мить.
Як 24.04.2024 і пару днів до того.
Думаю, поворотною точкою для Джонсона став здобута розвідкою США інструкція для російських дипломатів.
Його обурив той факт, що поки він переймається у першу чергу внутрішніми проблемами США, русня активно пхає в них свої брудні клешні. То він і вирішив помститись, не дивлячись на позицію лідера своєї партії та навіювання бізнес-партнера з росії.
Осталась лишь малочисленная кучка маргиналов, которая, вполне вероятно, указы и "конверты" получает напрямую с лубянки.
Інша справа - коли підписку про співробітництво давав.
Тоді наказ - то вже наказ. Не можна не виконати, інакше - оголосять прєдатєлєм родіни і стратять. Як того пілота гвинтокрила.
Я офігіваю від таких писак!
- хто за відставку Джонсона
- хто проти Джонсона
)))
Бывший президент США Дональд Трамп провел изнурительно долгий телефонный разговор с Марджори Тейлор Грин. Трамп просил ее не делать попыток отправить спикера Палаты представителей Джонсона в отставку."
https://mignews.com/news/novosti-ssha/donald-tramp-vstal-na-zashitu-spikera-dzhonsona.html Дональд Трамп встал на защиту спикера Джонсона | MigNews | Новости Израиля и Мира на русском языкеMigNews | Новости Израиля и Мира на русском языке