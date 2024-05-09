Отставки Джонсона пока не будет – Палата представителей США проголосовала против

Палата представителей США не поддержала представление Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Майка Джонсона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

За инициативу Грин проголосовали лишь 11 республиканцев. Остальные 196 представителей этой партии выступили решительно против увольнения Джонсона. Также спикера-республиканца поддержали 163 демократа.

В общем, Джонсона поддержали 359 конгрессменов против 43, семеро воздержались.

Таким образом, Майк Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.

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Чего Грин хотела добиться отставкой Джонсона

Грин инициировала это представление в среду после серии угроз, а также встреч с Джонсоном, во время которых она требовала принять целый ряд условий. В частности, конгрессвумен хотела, чтобы спикер в этом году больше не вносил на рассмотрение палаты помощь Украине и продвигал только те законопроекты, с которыми соглашается большинство республиканцев. Грин также требовала, чтобы Конгресс прекратил финансирование любых расследований Минюста против Трампа, и добивалась сокращения финансирования федерального правительства.

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Кто такая республиканка Марджори Грин

Марджори Тейлор Грин - представительница радикального крыла MAGA Республиканской партии в Палате представителей. Именно его сторонники инициировали осенью прошлого года отставку предыдущего спикера Кевина Маккарти. В результате весь Конгресс погрузился в хаос на несколько недель из-за недееспособности нижней палаты, пока не был избран новый спикер.