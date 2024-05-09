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Отставки Джонсона пока не будет – Палата представителей США проголосовала против

Відставка Джонсона: Палата представників проголосувала проти

Палата представителей США не поддержала представление Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Майка Джонсона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

За инициативу Грин проголосовали лишь 11 республиканцев. Остальные 196 представителей этой партии выступили решительно против увольнения Джонсона. Также спикера-республиканца поддержали 163 демократа.

В общем, Джонсона поддержали 359 конгрессменов против 43, семеро воздержались.

Таким образом, Майк Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.

Также читайте: Мы не можем позволить Украине упасть. Тогда, вероятно, США будут вынуждены отправить на войну свои войска, - лидер демократов Джеффрис

Чего Грин хотела добиться отставкой Джонсона

Грин инициировала это представление в среду после серии угроз, а также встреч с Джонсоном, во время которых она требовала принять целый ряд условий. В частности, конгрессвумен хотела, чтобы спикер в этом году больше не вносил на рассмотрение палаты помощь Украине и продвигал только те законопроекты, с которыми соглашается большинство республиканцев. Грин также требовала, чтобы Конгресс прекратил финансирование любых расследований Минюста против Трампа, и добивалась сокращения финансирования федерального правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократы готовы спасти спикера Джонсона от увольнения, которым ему угрожают из-за пакета помощи Украине

Кто такая республиканка Марджори Грин

Марджори Тейлор Грин - представительница радикального крыла MAGA Республиканской партии в Палате представителей. Именно его сторонники инициировали осенью прошлого года отставку предыдущего спикера Кевина Маккарти. В результате весь Конгресс погрузился в хаос на несколько недель из-за недееспособности нижней палаты, пока не был избран новый спикер.

Автор: 

Конгресс США (1229) США (26471) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+11
Кацапськи курви на гівно зійдуть...
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09.05.2024 08:45
+7
"За ініціативу Ґрін проголосували 11 республіканців... проти Джонсона - 196..."

Я офігіваю від таких писак!
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09.05.2024 08:54
+6
Марджорі там рве і мече
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09.05.2024 08:46
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Кацапськи курви на гівно зійдуть...
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09.05.2024 08:45 Ответить
Марджорі там рве і мече
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09.05.2024 08:46 Ответить
Нафіга? 😊 Свої плюшки вона вже заробила.
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09.05.2024 09:09 Ответить
показала своїм виборцям що дура-лузерка ?

містеру Джонсону буде наука - хай тримається за Україну, то буде в шоколаді
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09.05.2024 16:13 Ответить
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09.05.2024 08:50 Ответить
Марджорі люто завидує Штормі...
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09.05.2024 08:50 Ответить
А також безуглій і греті.
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09.05.2024 09:09 Ответить
В принципі, нам вже якось байдуже.
Але ця ситуація з законом про допомогу Україні дає важливий висновок: русня не має тотального контролю ніде. І, раптово, над зєлєю теж.
Все будується на маніпуляціях на рівні персоналій.
Маніпуляція - хитра штука. Може дати збій у саму незручну мить.
Як 24.04.2024 і пару днів до того.
Думаю, поворотною точкою для Джонсона став здобута розвідкою США інструкція для російських дипломатів.
Його обурив той факт, що поки він переймається у першу чергу внутрішніми проблемами США, русня активно пхає в них свої брудні клешні. То він і вирішив помститись, не дивлячись на позицію лідера своєї партії та навіювання бізнес-партнера з росії.
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09.05.2024 08:53 Ответить
Трамп тоже в последнее время свой антиукраинский пыл поубавил, поскольку понимает, что блокировка помощи Украине победить на выборах ему не поможет, а навредить вполне способна.
Осталась лишь малочисленная кучка маргиналов, которая, вполне вероятно, указы и "конверты" получает напрямую с лубянки.
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09.05.2024 09:08 Ответить
Гроші - це теж маніпуляція. Можна і відмовитись брати.
Інша справа - коли підписку про співробітництво давав.
Тоді наказ - то вже наказ. Не можна не виконати, інакше - оголосять прєдатєлєм родіни і стратять. Як того пілота гвинтокрила.
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09.05.2024 09:15 Ответить
"За ініціативу Ґрін проголосували 11 республіканців... проти Джонсона - 196..."

Я офігіваю від таких писак!
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09.05.2024 08:54 Ответить
Може на голосуванні було два питання
- хто за відставку Джонсона
- хто проти Джонсона
)))
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09.05.2024 08:57 Ответить
😊 Думаєте, там теж є зелений спікер?
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09.05.2024 09:12 Ответить
Так Джонсон і є спікер!
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09.05.2024 18:24 Ответить
Чукча (Ольга Лузан) - нє чітатєль. Чукча - писатєль.
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09.05.2024 09:05 Ответить
Ща текст новости исправят, комментарии с замечаниями потрут и скажут шо так и було
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09.05.2024 09:10 Ответить
В тексті повинно було бути так: «Решта 196 представників цієї партії виступили рішуче проти відставки Джонсона». Слово «відставки» журналістка мабуть випадково пропустила, і таке буває.
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09.05.2024 09:18 Ответить
Ахаха... віртуози пера
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09.05.2024 09:05 Ответить
Трампісти облом
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09.05.2024 09:05 Ответить
Каким трампистам если Трамп поддерживает Джонсона и он к нему летал. Не надо тут наворачивать дерьмократическо кацапский нарратив. Задолбали. Это как про "61 миллиард", деза для идиотов тупоголовых.
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09.05.2024 11:22 Ответить
A great friend of Ukraine gets to keep his position and continue fighting for Ukraine's cause, as he has been for many months.
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09.05.2024 09:20 Ответить
Make Ukraine Greate Againe!

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09.05.2024 09:25 Ответить
давно пора було, дура !
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09.05.2024 16:15 Ответить
Там з цією дурою інша https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/1/7185078/ історія сталась - виявилось, що це такий собі американський варіянт нашої Бездумної.
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09.05.2024 17:31 Ответить
не "поки" а вже не буде, прох..ловську шльондру республіканці втопили у лайні
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09.05.2024 10:04 Ответить
Марджорі Тейлор Ґрін - к МАГА не сильно относится, она просто местная сумасшедшая, что и доказывает что только 11 репов проголосовало. И Трамп на прямую поддерживает Джонсона. А Джонсон поставил все, что бы помоч Украине.
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09.05.2024 11:20 Ответить
"Дональд Трамп встал на защиту спикера Джонсона

Бывший президент США Дональд Трамп провел изнурительно долгий телефонный разговор с Марджори Тейлор Грин. Трамп просил ее не делать попыток отправить спикера Палаты представителей Джонсона в отставку."

https://mignews.com/news/novosti-ssha/donald-tramp-vstal-na-zashitu-spikera-dzhonsona.html Дональд Трамп встал на защиту спикера Джонсона | MigNews | Новости Израиля и Мира на русском языкеMigNews | Новости Израиля и Мира на русском языке
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09.05.2024 11:35 Ответить
Для нас це добре, що вона не послухала Трампа і поставила цю ініціативу на голосування. Тепер в Республіканській партії вона ноль без палочки. На одного російського агента менше.
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09.05.2024 12:22 Ответить
на одинадцять
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09.05.2024 16:16 Ответить
Грин - ***** зеленая!✅
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09.05.2024 13:33 Ответить
"Дура, не дура, а десятку в день имею", - пам'ятаєте, був колись такий анекдот про мавпочку і крокодила?
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09.05.2024 18:27 Ответить
 
 