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Відставки Джонсона поки не буде - Палата представників США проголосувала проти

Відставка Джонсона: Палата представників проголосувала проти

Палата представників США не підтримала подання Марджорі Тейлор Ґрін щодо відставки спікера Майка Джонсона.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За ініціативу Ґрін проголосували лише 11 республіканців. Решта 196 представників цієї партії виступили рішуче проти відставки Джонсона. Також спікера-республіканця підтримали 163 демократи.

Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів проти 43, семеро утрималися.

Таким чином, Майк Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.

Читайте: Ми не можемо дозволити Україні впасти. Тоді, ймовірно, США будуть змушені відправити на війну свої війська, - лідер демократів Джеффріс

Чого Ґрін хотіла домогтися відставкою Джонсона

Ґрін ініціювала це подання в середу після серії погроз, а також зустрічей із Джонсоном, під час яких вона вимагала прийняти цілу низку умов. Зокрема, конгресвумен хотіла, аби спікер цього року більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців. Ґрін також вимагала, аби Конгрес припинив фінансування будь-яких розслідувань Мін’юсту проти Трампа, та домагалася скорочення фінансування федерального уряду.

Також читайте: Демократи готові врятувати спікера Джонсона від звільнення, яким йому погрожують через пакет допомоги Україні

Хто така республіканка Марджорі Ґрін

Марджорі Тейлор Ґрін - представниця радикального крила MAGA Республіканської партії в Палаті представників. Саме його прибічники ініціювали восени минулого року відставку попереднього спікера Кевіна Маккарті. Внаслідок цього весь Конгрес занурився в хаос на кілька тижнів через недієздатність нижньої палати, допоки не був обраний новий спікер.

Автор: 

Конгрес США (1223) США (22590) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+11
Кацапськи курви на гівно зійдуть...
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09.05.2024 08:45
+7
"За ініціативу Ґрін проголосували 11 республіканців... проти Джонсона - 196..."

Я офігіваю від таких писак!
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09.05.2024 08:54
+6
Марджорі там рве і мече
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09.05.2024 08:46
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09.05.2024 08:45 Відповісти
Марджорі там рве і мече
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09.05.2024 08:46 Відповісти
Нафіга? 😊 Свої плюшки вона вже заробила.
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09.05.2024 09:09 Відповісти
показала своїм виборцям що дура-лузерка ?

містеру Джонсону буде наука - хай тримається за Україну, то буде в шоколаді
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09.05.2024 16:13 Відповісти
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09.05.2024 08:50 Відповісти
Марджорі люто завидує Штормі...
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09.05.2024 08:50 Відповісти
А також безуглій і греті.
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09.05.2024 09:09 Відповісти
В принципі, нам вже якось байдуже.
Але ця ситуація з законом про допомогу Україні дає важливий висновок: русня не має тотального контролю ніде. І, раптово, над зєлєю теж.
Все будується на маніпуляціях на рівні персоналій.
Маніпуляція - хитра штука. Може дати збій у саму незручну мить.
Як 24.04.2024 і пару днів до того.
Думаю, поворотною точкою для Джонсона став здобута розвідкою США інструкція для російських дипломатів.
Його обурив той факт, що поки він переймається у першу чергу внутрішніми проблемами США, русня активно пхає в них свої брудні клешні. То він і вирішив помститись, не дивлячись на позицію лідера своєї партії та навіювання бізнес-партнера з росії.
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09.05.2024 08:53 Відповісти
Трамп тоже в последнее время свой антиукраинский пыл поубавил, поскольку понимает, что блокировка помощи Украине победить на выборах ему не поможет, а навредить вполне способна.
Осталась лишь малочисленная кучка маргиналов, которая, вполне вероятно, указы и "конверты" получает напрямую с лубянки.
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09.05.2024 09:08 Відповісти
Гроші - це теж маніпуляція. Можна і відмовитись брати.
Інша справа - коли підписку про співробітництво давав.
Тоді наказ - то вже наказ. Не можна не виконати, інакше - оголосять прєдатєлєм родіни і стратять. Як того пілота гвинтокрила.
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09.05.2024 09:15 Відповісти
"За ініціативу Ґрін проголосували 11 республіканців... проти Джонсона - 196..."

Я офігіваю від таких писак!
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09.05.2024 08:54 Відповісти
Може на голосуванні було два питання
- хто за відставку Джонсона
- хто проти Джонсона
)))
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09.05.2024 08:57 Відповісти
😊 Думаєте, там теж є зелений спікер?
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09.05.2024 09:12 Відповісти
Так Джонсон і є спікер!
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09.05.2024 18:24 Відповісти
Чукча (Ольга Лузан) - нє чітатєль. Чукча - писатєль.
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09.05.2024 09:05 Відповісти
Ща текст новости исправят, комментарии с замечаниями потрут и скажут шо так и було
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09.05.2024 09:10 Відповісти
В тексті повинно було бути так: «Решта 196 представників цієї партії виступили рішуче проти відставки Джонсона». Слово «відставки» журналістка мабуть випадково пропустила, і таке буває.
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09.05.2024 09:18 Відповісти
Ахаха... віртуози пера
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09.05.2024 09:05 Відповісти
Трампісти облом
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09.05.2024 09:05 Відповісти
Каким трампистам если Трамп поддерживает Джонсона и он к нему летал. Не надо тут наворачивать дерьмократическо кацапский нарратив. Задолбали. Это как про "61 миллиард", деза для идиотов тупоголовых.
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09.05.2024 11:22 Відповісти
A great friend of Ukraine gets to keep his position and continue fighting for Ukraine's cause, as he has been for many months.
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09.05.2024 09:20 Відповісти
Make Ukraine Greate Againe!

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09.05.2024 09:25 Відповісти
давно пора було, дура !
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09.05.2024 16:15 Відповісти
Там з цією дурою інша https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/1/7185078/ історія сталась - виявилось, що це такий собі американський варіянт нашої Бездумної.
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09.05.2024 17:31 Відповісти
не "поки" а вже не буде, прох..ловську шльондру республіканці втопили у лайні
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09.05.2024 10:04 Відповісти
Марджорі Тейлор Ґрін - к МАГА не сильно относится, она просто местная сумасшедшая, что и доказывает что только 11 репов проголосовало. И Трамп на прямую поддерживает Джонсона. А Джонсон поставил все, что бы помоч Украине.
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09.05.2024 11:20 Відповісти
"Дональд Трамп встал на защиту спикера Джонсона

Бывший президент США Дональд Трамп провел изнурительно долгий телефонный разговор с Марджори Тейлор Грин. Трамп просил ее не делать попыток отправить спикера Палаты представителей Джонсона в отставку."

https://mignews.com/news/novosti-ssha/donald-tramp-vstal-na-zashitu-spikera-dzhonsona.html Дональд Трамп встал на защиту спикера Джонсона | MigNews | Новости Израиля и Мира на русском языкеMigNews | Новости Израиля и Мира на русском языке
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09.05.2024 11:35 Відповісти
Для нас це добре, що вона не послухала Трампа і поставила цю ініціативу на голосування. Тепер в Республіканській партії вона ноль без палочки. На одного російського агента менше.
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09.05.2024 12:22 Відповісти
на одинадцять
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09.05.2024 16:16 Відповісти
Грин - ***** зеленая!✅
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09.05.2024 13:33 Відповісти
"Дура, не дура, а десятку в день имею", - пам'ятаєте, був колись такий анекдот про мавпочку і крокодила?
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09.05.2024 18:27 Відповісти
 
 