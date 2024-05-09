Відставки Джонсона поки не буде - Палата представників США проголосувала проти

Палата представників США не підтримала подання Марджорі Тейлор Ґрін щодо відставки спікера Майка Джонсона.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За ініціативу Ґрін проголосували лише 11 республіканців. Решта 196 представників цієї партії виступили рішуче проти відставки Джонсона. Також спікера-республіканця підтримали 163 демократи.

Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів проти 43, семеро утрималися.

Таким чином, Майк Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.

Читайте: Ми не можемо дозволити Україні впасти. Тоді, ймовірно, США будуть змушені відправити на війну свої війська, - лідер демократів Джеффріс

Чого Ґрін хотіла домогтися відставкою Джонсона

Ґрін ініціювала це подання в середу після серії погроз, а також зустрічей із Джонсоном, під час яких вона вимагала прийняти цілу низку умов. Зокрема, конгресвумен хотіла, аби спікер цього року більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців. Ґрін також вимагала, аби Конгрес припинив фінансування будь-яких розслідувань Мін’юсту проти Трампа, та домагалася скорочення фінансування федерального уряду.

Також читайте: Демократи готові врятувати спікера Джонсона від звільнення, яким йому погрожують через пакет допомоги Україні

Хто така республіканка Марджорі Ґрін

Марджорі Тейлор Ґрін - представниця радикального крила MAGA Республіканської партії в Палаті представників. Саме його прибічники ініціювали восени минулого року відставку попереднього спікера Кевіна Маккарті. Внаслідок цього весь Конгрес занурився в хаос на кілька тижнів через недієздатність нижньої палати, допоки не був обраний новий спікер.