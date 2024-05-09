Відставки Джонсона поки не буде - Палата представників США проголосувала проти
Палата представників США не підтримала подання Марджорі Тейлор Ґрін щодо відставки спікера Майка Джонсона.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
За ініціативу Ґрін проголосували лише 11 республіканців. Решта 196 представників цієї партії виступили рішуче проти відставки Джонсона. Також спікера-республіканця підтримали 163 демократи.
Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів проти 43, семеро утрималися.
Таким чином, Майк Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.
Чого Ґрін хотіла домогтися відставкою Джонсона
Ґрін ініціювала це подання в середу після серії погроз, а також зустрічей із Джонсоном, під час яких вона вимагала прийняти цілу низку умов. Зокрема, конгресвумен хотіла, аби спікер цього року більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців. Ґрін також вимагала, аби Конгрес припинив фінансування будь-яких розслідувань Мін’юсту проти Трампа, та домагалася скорочення фінансування федерального уряду.
Хто така республіканка Марджорі Ґрін
Марджорі Тейлор Ґрін - представниця радикального крила MAGA Республіканської партії в Палаті представників. Саме його прибічники ініціювали восени минулого року відставку попереднього спікера Кевіна Маккарті. Внаслідок цього весь Конгрес занурився в хаос на кілька тижнів через недієздатність нижньої палати, допоки не був обраний новий спікер.
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містеру Джонсону буде наука - хай тримається за Україну, то буде в шоколаді
Але ця ситуація з законом про допомогу Україні дає важливий висновок: русня не має тотального контролю ніде. І, раптово, над зєлєю теж.
Все будується на маніпуляціях на рівні персоналій.
Маніпуляція - хитра штука. Може дати збій у саму незручну мить.
Як 24.04.2024 і пару днів до того.
Думаю, поворотною точкою для Джонсона став здобута розвідкою США інструкція для російських дипломатів.
Його обурив той факт, що поки він переймається у першу чергу внутрішніми проблемами США, русня активно пхає в них свої брудні клешні. То він і вирішив помститись, не дивлячись на позицію лідера своєї партії та навіювання бізнес-партнера з росії.
Осталась лишь малочисленная кучка маргиналов, которая, вполне вероятно, указы и "конверты" получает напрямую с лубянки.
Інша справа - коли підписку про співробітництво давав.
Тоді наказ - то вже наказ. Не можна не виконати, інакше - оголосять прєдатєлєм родіни і стратять. Як того пілота гвинтокрила.
Я офігіваю від таких писак!
- хто за відставку Джонсона
- хто проти Джонсона
)))
Бывший президент США Дональд Трамп провел изнурительно долгий телефонный разговор с Марджори Тейлор Грин. Трамп просил ее не делать попыток отправить спикера Палаты представителей Джонсона в отставку."
https://mignews.com/news/novosti-ssha/donald-tramp-vstal-na-zashitu-spikera-dzhonsona.html Дональд Трамп встал на защиту спикера Джонсона | MigNews | Новости Израиля и Мира на русском языкеMigNews | Новости Израиля и Мира на русском языке