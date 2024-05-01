Демократи готові врятувати спікера Джонсона від звільнення, яким йому погрожують через пакет допомоги Україні

Представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США готові врятувати спікера-республіканця Майка Джонсона від звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це йдеться у спільній заяві від імені провідних представників партії – лідера демократів у Палаті представників Гакіма Джеффріса, розпорядниці Демократичної партії Кетрін Кларк та голови демократичної фракції Піта Агілара.

"Після завершення нашої роботи над пакетом допомоги в інтересах нацбезпеки, настав час перегорнути сторінку пропутінської республіканської обструкції. Ми проголосуємо за блокування пропозиції республіканки Марджорі Тейлор Грін щодо звільнення спікера. Якщо вона винесе цей запит на розгляд, він провалиться", - зазначили у заяві.

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Голова фракції демократів, конгресмен Піт Агілар заявив, що законодавці готові заблокувати пропозицію про звільнення спікера на рівні процедурного запиту, іще до його винесення на голосування по суті.

Сам же спікер Майк Джонсон, коментуючи відповідну заяву демократів, стверджує, що вперше чує про такий план, і не вів жодних перемовин або домовленостей з опозицією щодо збереження його на посаді.

"Ні, жодних угод взагалі немає. Я був повністю зосереджений на тому, щоб погодити додаткову допомогу. Авжеж, деякі колеги з обох партій підходили й казали: "Ми не потерпимо цього. Ми не збираємося знову блокувати роботу уряду і тому подібне". Звичайно, я це чув, але я ні в кого не просив допомоги. Я взагалі не зосереджувався на цьому. Я зосереджувався на тому, щоб виконати роботу та ухвалити законодавство", - пояснив він.

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Відповідаючи на запитання журналістів, який негативний вплив на спікера може мати допомога опозиційної партії, і чи буде йому комфортно продовжувати роботу, якщо він заручиться підтримкою демократів, Джонсон заявив, що попри те, що він сам є консервативним республіканцем, він "служить усьому народові США".

А також додав, що в період світових криз не час займатися політичними інтригами.

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Звільнення Майка Джонсона

Раніше Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення понад $60 млрд допомоги Україні.

Згодом Сенат США також ухвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Водночас республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, назвала Джонсона "зрадником" та погрожувала ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

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