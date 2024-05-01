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Новини
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Демократи готові врятувати спікера Джонсона від звільнення, яким йому погрожують через пакет допомоги Україні

Майк Джонсон

Представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США готові врятувати спікера-республіканця Майка Джонсона від звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це йдеться у спільній заяві від імені провідних представників партії – лідера демократів у Палаті представників Гакіма Джеффріса, розпорядниці Демократичної партії Кетрін Кларк та голови демократичної фракції Піта Агілара.

"Після завершення нашої роботи над пакетом допомоги в інтересах нацбезпеки, настав час перегорнути сторінку пропутінської республіканської обструкції. Ми проголосуємо за блокування пропозиції республіканки Марджорі Тейлор Грін щодо звільнення спікера. Якщо вона винесе цей запит на розгляд, він провалиться", - зазначили у заяві.

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Голова фракції демократів, конгресмен Піт Агілар заявив, що законодавці готові заблокувати пропозицію про звільнення спікера на рівні процедурного запиту, іще до його винесення на голосування по суті.

Сам же спікер Майк Джонсон, коментуючи відповідну заяву демократів, стверджує, що вперше чує про такий план, і не вів жодних перемовин або домовленостей з опозицією щодо збереження його на посаді.

"Ні, жодних угод взагалі немає. Я був повністю зосереджений на тому, щоб погодити додаткову допомогу. Авжеж, деякі колеги з обох партій підходили й казали: "Ми не потерпимо цього. Ми не збираємося знову блокувати роботу уряду і тому подібне". Звичайно, я це чув, але я ні в кого не просив допомоги. Я взагалі не зосереджувався на цьому. Я зосереджувався на тому, щоб виконати роботу та ухвалити законодавство", - пояснив він.

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Відповідаючи на запитання журналістів, який негативний вплив на спікера може мати допомога опозиційної партії, і чи буде йому комфортно продовжувати роботу, якщо він заручиться підтримкою демократів, Джонсон заявив, що попри те, що він сам є консервативним республіканцем, він "служить усьому народові США".

А також додав, що в період світових криз не час займатися політичними інтригами.

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Звільнення Майка Джонсона

Раніше Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення понад $60 млрд допомоги Україні.

Згодом Сенат США також ухвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Водночас республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, назвала Джонсона "зрадником" та погрожувала ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

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Автор: 

Конгрес США (1222) звільнення (2667) Джонсон Майк (140)


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Джонсон свою справу зробив, тепер нам мало справи до Джонсона.
Нехай між собою вирішать, бути йому або не бути.
У нас інше питання назріває.
Кордони з Польщею начебто розблоковані, але щось дуже давно не видно було ішакєдов в нашому небі.
Здогадайтесь, чому.
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01.05.2024 09:38 Відповісти
Як пов'язані кордони з шахєдамі?
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01.05.2024 09:48 Відповісти
Ну окєй, миколи, давайтє, вєзітє к сєбє виклянчєнноє у штатов оружіє.
А ми тєм врємєнєм подготовім нашіх малєнькіх пронир.
Наши люді на ваших зємлях раді достоєвского і балєта будут дєржать глаза откритимі, а своі тєлєграми - включоннимі.
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01.05.2024 09:51 Відповісти
Демократам варто проголосувати за Джонсона хоча б заради того, щоб всрати їбануту на всю голову Гріниху і побачити її морду ліца після того, як її запит щодо Джонсона провалиться 😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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01.05.2024 09:40 Відповісти
Щоб злякатись? Краще вже подивитись ужастик.
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01.05.2024 10:50 Відповісти
Вже Трамп нічого не каже, а Грін як наша безугла мар'янка носиться з ... ПЛАНОМ. Зняти - ЗВІЛЬНИТИ. Я не секситст. Але баба є БАБА.
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01.05.2024 10:49 Відповісти
Не кожна баба винна в тому,що вона баба...
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01.05.2024 11:25 Відповісти
А хто виний ? Не маєш розум - сиди дома й займайся господарством та дітьми. Он як Н. Савченко поплигала, покурила у ВР, й дотямила, що "не по Сеньке шапка!" й зникла з політичного простору. Самокритика - це найкраща ... критика.
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01.05.2024 11:40 Відповісти
Ось так гівно перетворють на цукерку. Він бачте вже знову служить всьому народу США, а не тільки Трампу.
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01.05.2024 11:46 Відповісти
 
 