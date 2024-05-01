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Новости
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Демократы готовы спасти спикера Джонсона от увольнения, которым ему угрожают из-за пакета помощи Украине

Майк Джонсон

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США готовы спасти спикера-республиканца Майка Джонсона от увольнения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в совместном заявлении от имени ведущих представителей партии - лидера демократов в Палате представителей Гакима Джеффриса, распорядительницы Демократической партии Кэтрин Кларк и председателя демократической фракции Пита Агилара.

"После завершения нашей работы над пакетом помощи в интересах нацбезопасности, пришло время перевернуть страницу пропутинской республиканской обструкции. Мы проголосуем за блокирование предложения республиканки Марджори Тейлор Грин об увольнении спикера. Если она вынесет этот запрос на рассмотрение, он провалится", - отметили в заявлении.

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Глава фракции демократов, конгрессмен Пит Агилар заявил, что законодатели готовы заблокировать предложение об увольнении спикера на уровне процедурного запроса, еще до его вынесения на голосование по существу.

Сам же спикер Майк Джонсон, комментируя соответствующее заявление демократов, утверждает, что впервые слышит о таком плане, и не вел никаких переговоров или договоренностей с оппозицией о сохранении его в должности.

"Нет, никаких соглашений вообще нет. Я был полностью сосредоточен на том, чтобы согласовать дополнительную помощь. Конечно, некоторые коллеги из обеих партий подходили и говорили: "Мы не потерпим этого. Мы не собираемся снова блокировать работу правительства и тому подобное". Конечно, я это слышал, но я ни у кого не просил помощи. Я вообще не сосредотачивался на этом. Я сосредотачивался на том, чтобы выполнить работу и принять законодательство", - объяснил он.

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Отвечая на вопрос журналистов, какое негативное влияние на спикера может оказать помощь оппозиционной партии, и будет ли ему комфортно продолжать работу, если он заручится поддержкой демократов, Джонсон заявил, что несмотря на то, что он сам является консервативным республиканцем, он "служит всему народу США".

А также добавил, что в период мировых кризисов не время заниматься политическими интригами.

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Увольнение Майка Джонсона

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение более $60 млрд помощи Украине.

Впоследствии Сенат США также принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В то же время республиканка Марджори Тейлор Грин, которая принадлежит к числу трампистов, назвала Джонсона "предателем" и угрожала инициировать голосование за его увольнение, если он не уйдет в отставку.

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Автор: 

Конгресс США (1228) увольнение (2674) Джонсон Майк (133)


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Джонсон свою справу зробив, тепер нам мало справи до Джонсона.
Нехай між собою вирішать, бути йому або не бути.
У нас інше питання назріває.
Кордони з Польщею начебто розблоковані, але щось дуже давно не видно було ішакєдов в нашому небі.
Здогадайтесь, чому.
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01.05.2024 09:38 Ответить
Як пов'язані кордони з шахєдамі?
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01.05.2024 09:48 Ответить
Ну окєй, миколи, давайтє, вєзітє к сєбє виклянчєнноє у штатов оружіє.
А ми тєм врємєнєм подготовім нашіх малєнькіх пронир.
Наши люді на ваших зємлях раді достоєвского і балєта будут дєржать глаза откритимі, а своі тєлєграми - включоннимі.
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01.05.2024 09:51 Ответить
Демократам варто проголосувати за Джонсона хоча б заради того, щоб всрати їбануту на всю голову Гріниху і побачити її морду ліца після того, як її запит щодо Джонсона провалиться 😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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01.05.2024 09:40 Ответить
Щоб злякатись? Краще вже подивитись ужастик.
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01.05.2024 10:50 Ответить
Вже Трамп нічого не каже, а Грін як наша безугла мар'янка носиться з ... ПЛАНОМ. Зняти - ЗВІЛЬНИТИ. Я не секситст. Але баба є БАБА.
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01.05.2024 10:49 Ответить
Не кожна баба винна в тому,що вона баба...
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01.05.2024 11:25 Ответить
А хто виний ? Не маєш розум - сиди дома й займайся господарством та дітьми. Он як Н. Савченко поплигала, покурила у ВР, й дотямила, що "не по Сеньке шапка!" й зникла з політичного простору. Самокритика - це найкраща ... критика.
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01.05.2024 11:40 Ответить
Ось так гівно перетворють на цукерку. Він бачте вже знову служить всьому народу США, а не тільки Трампу.
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01.05.2024 11:46 Ответить
 
 