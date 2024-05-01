Демократы готовы спасти спикера Джонсона от увольнения, которым ему угрожают из-за пакета помощи Украине

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США готовы спасти спикера-республиканца Майка Джонсона от увольнения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в совместном заявлении от имени ведущих представителей партии - лидера демократов в Палате представителей Гакима Джеффриса, распорядительницы Демократической партии Кэтрин Кларк и председателя демократической фракции Пита Агилара.

"После завершения нашей работы над пакетом помощи в интересах нацбезопасности, пришло время перевернуть страницу пропутинской республиканской обструкции. Мы проголосуем за блокирование предложения республиканки Марджори Тейлор Грин об увольнении спикера. Если она вынесет этот запрос на рассмотрение, он провалится", - отметили в заявлении.

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Глава фракции демократов, конгрессмен Пит Агилар заявил, что законодатели готовы заблокировать предложение об увольнении спикера на уровне процедурного запроса, еще до его вынесения на голосование по существу.

Сам же спикер Майк Джонсон, комментируя соответствующее заявление демократов, утверждает, что впервые слышит о таком плане, и не вел никаких переговоров или договоренностей с оппозицией о сохранении его в должности.

"Нет, никаких соглашений вообще нет. Я был полностью сосредоточен на том, чтобы согласовать дополнительную помощь. Конечно, некоторые коллеги из обеих партий подходили и говорили: "Мы не потерпим этого. Мы не собираемся снова блокировать работу правительства и тому подобное". Конечно, я это слышал, но я ни у кого не просил помощи. Я вообще не сосредотачивался на этом. Я сосредотачивался на том, чтобы выполнить работу и принять законодательство", - объяснил он.

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Отвечая на вопрос журналистов, какое негативное влияние на спикера может оказать помощь оппозиционной партии, и будет ли ему комфортно продолжать работу, если он заручится поддержкой демократов, Джонсон заявил, что несмотря на то, что он сам является консервативным республиканцем, он "служит всему народу США".

А также добавил, что в период мировых кризисов не время заниматься политическими интригами.

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Увольнение Майка Джонсона

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение более $60 млрд помощи Украине.

Впоследствии Сенат США также принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В то же время республиканка Марджори Тейлор Грин, которая принадлежит к числу трампистов, назвала Джонсона "предателем" и угрожала инициировать голосование за его увольнение, если он не уйдет в отставку.

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