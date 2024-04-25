Зеленский - республиканцам, которые не голосовали за помощь Украине: "Эти деньги идут, прежде всего, на американскую оборону"
Президент Владимир Зеленский объяснил конгрессменам-республиканцам, которые выступали против предоставления Украине помощи, что эти средства сначала пойдут в оборонный сектор Соединенных Штатов, часть странам Европы, а все, что попадет Украине будет использовано по назначению.
Об этом он сказал в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ведущий спросил у Зеленского, как он объяснил бы республиканцам, которые не поддержали предоставление Украине помощи, что выделение этих средств было "все же правильным решением".
Зеленский ответил, что чувствует поддержку Украины со стороны большинства американцев и членов Конгресса, "и это означает, что Соединенные Штаты на нашей стороне". В то же время он решил обратиться к конгрессменам, которые голосовали против.
Куда пойдут деньги США на помощь Украине
"Они должны знать, что эти деньги идут прежде всего на американскую оборону... И они должны знать, что их производство получит десятки миллиардов денег, рабочие места, налоги, все будет в США", - указал президент.
"Мы нуждаемся прежде всего в оружии. Это не вопрос денег, это вопрос оружия", - сказал президент.
Второй аргумент Зеленского заключается в том, что часть помощи идет не в Украину, но и в другие европейские государства, "потому что есть определенное оружие, которое нам также нужно, которое есть в большом дефиците, и мы в нем нуждаемся. И иногда Соединенные Штаты поддерживают это".
А в-третьих, по словам главы государства, "с американцами у нас нет секретов", и технологиями, которые разрабатывают в Украине, "мы делимся с нашими американскими друзьями".
Контроль за предоставленной Украине помощью
"Каждый доллар, который идет в Украину - они знают, или это военные расходы, или прямое финансирование каких-то наших отраслей. Они все видят. Всем этим мы делимся с нашими партнерами, с Соединенными Штатами", - пояснил Зеленский.
"Поэтому будьте уверены, что все идет на поле боя, поддерживая не только украинскую армию, но и защищая демократию в мире", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что европейская помощь Украине сравнялась по объему с американской.
Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. 23 апреля документ поддержал Сенат США. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине.
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Тобто - вкрадене.
Ніхто з влади в українських банках великі гроші тримати не буде.
Або в Оманські...
Нет. Я не знаю того или иного коррупционера по имени-отчеству. Зато я поддерживаю связь со многими торговцами оружием по всему миру. Каким образом? Понятия не имею. Просто со временем оказалось, что тот или иной читатель моих книг имеет дело с оружием и боеприпасами.
И вот, за последние два-три месяца не один, не два, а как минимум три из них рассказали мне точно такую же историю. На международном рынке имеется (по-прежнему) достаточно оружия и боеприпасов для пополнения запасов ЗСУ. Не в ЕС и/или США: где-то еще.
И что самое важное: люди, о которых идет речь, могут их поставлять. Но: после всего негативного опыта последних двух лет ни один из них даже не думает о том, чтобы снова связаться с Киевом и/или какими-либо украинскими властями.
Почему?
Потому что, по их опыту, это бессмысленно. Как только они это делают, первое, что они слышат в ответ, - это: какова будет «доля получателя»? То есть сколько они готовы заплатить украинскому чиновнику и/или сотруднику ЗСУ, ответственному за заключение сделки с ними.
Хуже всего то, что даже если они доставят товар, они никогда не знают, получат ли они деньги.
Следствие?
Вместо этого они работают с контактами в ЕС. Это медленный, бесконечно утомительный процесс: регулярно им требуется 3-6 месяцев, чтобы заключить одну сделку на «еще 1000 или около того АКМов, 2 миллиона пуль калибра 7,62 мм или 5000 минометных мин». Но это работает, и они всегда могут быть уверены: им заплатят за их товары и услуги....
Том Купер
Продано:
Танки 3300 +-
Літаки 920 +-
БМП, БТР 3100 +-
ЗРК 1200 +-
І т.д...
Куди пішли гроші?
Авжеж! Інакше не було б доповіді Держдепу, не збільшувалось би фінансування американських ревізорів, що перевіряють використання американської допомоги, не було б натяків на ущурпацію влади....
Цікаво: а це недолуге розуміє, що дєрьмак зробив з нього цапа-відбувайла поки сам керує державою і краде наче живе останні дні? 🤔
кудив які офшори краще їх сховати!
Bloomberg: президент Аргентини Хав'єр Мілей за 4 місяці перебування при владі примудрився шалено жорсткими обмеженнями державних видатків (4% виробництва країни) не просто зупинити 300% обвальну "інфляцію нескінченного вільного падіння", але забезпечити зростання курсу песо до долара на 25%.
Мілей називає свої бюджетні скорочення "найкрупнішими в історії людства". Але і результат - стабілізацію національної валюти - називають "найважливішим подвигом". Подвиг чи ні, але 25% зростання песо - це більше, ніж зростання курсу будь-якої зі 148 валют, що відслідковує Bloomberg.
"Людина, що стоїть біля керма, не переймається політичними втратами, пов'язаними з жорсткою економією, - це незвично", - голова дослідницького відділу AdCap Grupo Financiero в Буенос-Айресі.
Забавно, що на цілій планеті саме державним діячем, а не політиком, виявився єдиний смішний дядько, натуральний фрік: він плюнув на політичні наслідки, на рейтинги - і тупо піднімає економіку попри пискування невдячного електорату.
Це те, на що я вказую щоразу, як авдиторія нарікає на чиюсь недостатньо рішучу політику, запізнілі рішення, надмірну обережність, спроби грати на кілька боків... Це стосується як президента України, так і лідерів всіх демократичних держав, чия влада тримається від виборів до виборів - а отже, позиція мусить корелювати з настроями виборців.
Всі вони - від Байдена до Шольца, від Дуди до Зеленського - є політичними діячами. Не державними. А власне політичними. Залежними від кон'юнктури і орієнтованими на рейтинги. Тобто, всі вони обмежені в своїх рішеннях необхідністю, щоб ці рішення підтримав електорат.
І тільки фрік-лібертаріанець Мілей взяв - і наплював на кон'юнктуру і рейтинги. І в такий спосіб став саме державним діячем. Таким, які були колись, які описані в підручниках історії (той же Черчилль, котрий взагалі ігнорував поточні потреби і настрої електорату) - з горизонтом рішень в кілька десятиліть, а не до найближчих виборів.
Ось така іронія політичної історії.
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Спроби грати на кількох роялях.
Їм потрібна влада. І для її отримання вони підуть на все.
І в цьому ці покидьки мають багато спільного з ЗЄрмаками.