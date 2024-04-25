Зеленский - республиканцам, которые не голосовали за помощь Украине: "Эти деньги идут, прежде всего, на американскую оборону"

Президент Владимир Зеленский объяснил конгрессменам-республиканцам, которые выступали против предоставления Украине помощи, что эти средства сначала пойдут в оборонный сектор Соединенных Штатов, часть странам Европы, а все, что попадет Украине будет использовано по назначению.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ведущий спросил у Зеленского, как он объяснил бы республиканцам, которые не поддержали предоставление Украине помощи, что выделение этих средств было "все же правильным решением".

Зеленский ответил, что чувствует поддержку Украины со стороны большинства американцев и членов Конгресса, "и это означает, что Соединенные Штаты на нашей стороне". В то же время он решил обратиться к конгрессменам, которые голосовали против.

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Куда пойдут деньги США на помощь Украине

"Они должны знать, что эти деньги идут прежде всего на американскую оборону... И они должны знать, что их производство получит десятки миллиардов денег, рабочие места, налоги, все будет в США", - указал президент.

"Мы нуждаемся прежде всего в оружии. Это не вопрос денег, это вопрос оружия", - сказал президент.

Второй аргумент Зеленского заключается в том, что часть помощи идет не в Украину, но и в другие европейские государства, "потому что есть определенное оружие, которое нам также нужно, которое есть в большом дефиците, и мы в нем нуждаемся. И иногда Соединенные Штаты поддерживают это".

А в-третьих, по словам главы государства, "с американцами у нас нет секретов", и технологиями, которые разрабатывают в Украине, "мы делимся с нашими американскими друзьями".

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Контроль за предоставленной Украине помощью

"Каждый доллар, который идет в Украину - они знают, или это военные расходы, или прямое финансирование каких-то наших отраслей. Они все видят. Всем этим мы делимся с нашими партнерами, с Соединенными Штатами", - пояснил Зеленский.

"Поэтому будьте уверены, что все идет на поле боя, поддерживая не только украинскую армию, но и защищая демократию в мире", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что европейская помощь Украине сравнялась по объему с американской.

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. 23 апреля документ поддержал Сенат США. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине.