Зеленський - республіканцям, які не голосували за допомогу Україні: "Ці гроші йдуть насамперед на американську оборону"
Президент Володимир Зеленський пояснив конгресменам-республіканцям, які виступали проти надання Україні допомоги, що ці кошти спочатку підуть в оборонний сектор Сполучених Штатів, частина країнам Європи, а все, що потрапить Україні буде використано за призначенням.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Ведучий запитав у Зеленського, як він пояснив би республіканцям, які не підтримали надання Україні допомоги, що виділення цих коштів було "все ж правильним рішенням".
Зеленський відповів, що відчуває підтримку України з боку більшості американців і членів Конгресу, "і це означає, що Сполучені Штати на нашому боці". Водночас він вирішив звернутись до конгресменів, які голосували проти.
Куди підуть гроші США на допомогу Україні
"Вони повинні знати, що ці гроші йдуть насамперед на американську оборону… І вони повинні знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів грошей, робочі місця, податки, все буде в США", – вказав президент.
"Ми потребуємо насамперед зброї. Це не питання грошей, це питання зброї", – сказав президент.
Другий аргумент Зеленського полягає в тому, що частина допомоги йде не в Україну, а й в інші європейські держави, "тому що є певна зброя, яка нам також потрібна, яка є у великому дефіциті, і ми її потребуємо. І іноді Сполучені Штати підтримують це".
А по-третє, за словами голови держави, "з американцями у нас немає секретів", і технологіями, які розробляють в Україні, "ми ділимося з нашими американськими друзями".
Контроль за наданою Україні допомогою
"Кожен долар, який йде в Україну – вони знають, чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей. Вони все бачать. Усім цим ми ділимося з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами", – пояснив Зеленський.
"Тому будьте впевнені, що все йде на поле бою, підтримуючи не лише українську армію, а й захищаючи демократію у світі", – підсумував він.
Раніше повідомлялося, що європейська допомога Україні зрівнялася за обсягом з американською.
Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. 23 квітня документ підтримав Сенат США. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні.
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Тобто - вкрадене.
Ніхто з влади в українських банках великі гроші тримати не буде.
Або в Оманські...
Нет. Я не знаю того или иного коррупционера по имени-отчеству. Зато я поддерживаю связь со многими торговцами оружием по всему миру. Каким образом? Понятия не имею. Просто со временем оказалось, что тот или иной читатель моих книг имеет дело с оружием и боеприпасами.
И вот, за последние два-три месяца не один, не два, а как минимум три из них рассказали мне точно такую же историю. На международном рынке имеется (по-прежнему) достаточно оружия и боеприпасов для пополнения запасов ЗСУ. Не в ЕС и/или США: где-то еще.
И что самое важное: люди, о которых идет речь, могут их поставлять. Но: после всего негативного опыта последних двух лет ни один из них даже не думает о том, чтобы снова связаться с Киевом и/или какими-либо украинскими властями.
Почему?
Потому что, по их опыту, это бессмысленно. Как только они это делают, первое, что они слышат в ответ, - это: какова будет «доля получателя»? То есть сколько они готовы заплатить украинскому чиновнику и/или сотруднику ЗСУ, ответственному за заключение сделки с ними.
Хуже всего то, что даже если они доставят товар, они никогда не знают, получат ли они деньги.
Следствие?
Вместо этого они работают с контактами в ЕС. Это медленный, бесконечно утомительный процесс: регулярно им требуется 3-6 месяцев, чтобы заключить одну сделку на «еще 1000 или около того АКМов, 2 миллиона пуль калибра 7,62 мм или 5000 минометных мин». Но это работает, и они всегда могут быть уверены: им заплатят за их товары и услуги....
Том Купер
Продано:
Танки 3300 +-
Літаки 920 +-
БМП, БТР 3100 +-
ЗРК 1200 +-
І т.д...
Куди пішли гроші?
Авжеж! Інакше не було б доповіді Держдепу, не збільшувалось би фінансування американських ревізорів, що перевіряють використання американської допомоги, не було б натяків на ущурпацію влади....
Цікаво: а це недолуге розуміє, що дєрьмак зробив з нього цапа-відбувайла поки сам керує державою і краде наче живе останні дні? 🤔
кудив які офшори краще їх сховати!
Bloomberg: президент Аргентини Хав'єр Мілей за 4 місяці перебування при владі примудрився шалено жорсткими обмеженнями державних видатків (4% виробництва країни) не просто зупинити 300% обвальну "інфляцію нескінченного вільного падіння", але забезпечити зростання курсу песо до долара на 25%.
Мілей називає свої бюджетні скорочення "найкрупнішими в історії людства". Але і результат - стабілізацію національної валюти - називають "найважливішим подвигом". Подвиг чи ні, але 25% зростання песо - це більше, ніж зростання курсу будь-якої зі 148 валют, що відслідковує Bloomberg.
"Людина, що стоїть біля керма, не переймається політичними втратами, пов'язаними з жорсткою економією, - це незвично", - голова дослідницького відділу AdCap Grupo Financiero в Буенос-Айресі.
Забавно, що на цілій планеті саме державним діячем, а не політиком, виявився єдиний смішний дядько, натуральний фрік: він плюнув на політичні наслідки, на рейтинги - і тупо піднімає економіку попри пискування невдячного електорату.
Це те, на що я вказую щоразу, як авдиторія нарікає на чиюсь недостатньо рішучу політику, запізнілі рішення, надмірну обережність, спроби грати на кілька боків... Це стосується як президента України, так і лідерів всіх демократичних держав, чия влада тримається від виборів до виборів - а отже, позиція мусить корелювати з настроями виборців.
Всі вони - від Байдена до Шольца, від Дуди до Зеленського - є політичними діячами. Не державними. А власне політичними. Залежними від кон'юнктури і орієнтованими на рейтинги. Тобто, всі вони обмежені в своїх рішеннях необхідністю, щоб ці рішення підтримав електорат.
І тільки фрік-лібертаріанець Мілей взяв - і наплював на кон'юнктуру і рейтинги. І в такий спосіб став саме державним діячем. Таким, які були колись, які описані в підручниках історії (той же Черчилль, котрий взагалі ігнорував поточні потреби і настрої електорату) - з горизонтом рішень в кілька десятиліть, а не до найближчих виборів.
Ось така іронія політичної історії.
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Спроби грати на кількох роялях.
Їм потрібна влада. І для її отримання вони підуть на все.
І в цьому ці покидьки мають багато спільного з ЗЄрмаками.