Зеленський - республіканцям, які не голосували за допомогу Україні: "Ці гроші йдуть насамперед на американську оборону"

Президент Володимир Зеленський пояснив конгресменам-республіканцям, які виступали проти надання Україні допомоги, що ці кошти спочатку підуть в оборонний сектор Сполучених Штатів, частина країнам Європи, а все, що потрапить Україні буде використано за призначенням.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Ведучий запитав у Зеленського, як він пояснив би республіканцям, які не підтримали надання Україні допомоги, що виділення цих коштів було "все ж правильним рішенням".

Зеленський відповів, що відчуває підтримку України з боку більшості американців і членів Конгресу, "і це означає, що Сполучені Штати на нашому боці". Водночас він вирішив звернутись до конгресменів, які голосували проти.

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Куди підуть гроші США на допомогу Україні

"Вони повинні знати, що ці гроші йдуть насамперед на американську оборону… І вони повинні знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів грошей, робочі місця, податки, все буде в США", – вказав президент.

"Ми потребуємо насамперед зброї. Це не питання грошей, це питання зброї", – сказав президент.

Другий аргумент Зеленського полягає в тому, що частина допомоги йде не в Україну, а й в інші європейські держави, "тому що є певна зброя, яка нам також потрібна, яка є у великому дефіциті, і ми її потребуємо. І іноді Сполучені Штати підтримують це".

А по-третє, за словами голови держави, "з американцями у нас немає секретів", і технологіями, які розробляють в Україні, "ми ділимося з нашими американськими друзями".

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Контроль за наданою Україні допомогою

"Кожен долар, який йде в Україну – вони знають, чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей. Вони все бачать. Усім цим ми ділимося з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами", – пояснив Зеленський.

"Тому будьте впевнені, що все йде на поле бою, підтримуючи не лише українську армію, а й захищаючи демократію у світі", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що європейська допомога Україні зрівнялася за обсягом з американською.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. 23 квітня документ підтримав Сенат США. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні.