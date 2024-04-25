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Новини Допомога Україні
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Зеленський - республіканцям, які не голосували за допомогу Україні: "Ці гроші йдуть насамперед на американську оборону"

Зеленський пояснив Конгресу, чому схвалення допомоги Україні є правильним

Президент Володимир Зеленський пояснив конгресменам-республіканцям, які виступали проти надання Україні допомоги, що ці кошти спочатку підуть в оборонний сектор Сполучених Штатів, частина країнам Європи, а все, що потрапить Україні буде використано за призначенням.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Ведучий запитав у Зеленського, як він пояснив би республіканцям, які не підтримали надання Україні допомоги, що виділення цих коштів було "все ж правильним рішенням".

Зеленський відповів, що відчуває підтримку України з боку більшості американців і членів Конгресу, "і це означає, що Сполучені Штати на нашому боці". Водночас він вирішив звернутись до конгресменів, які голосували проти.

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Куди підуть гроші США на допомогу Україні

"Вони повинні знати, що ці гроші йдуть насамперед на американську оборону… І вони повинні знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів грошей, робочі місця, податки, все буде в США", – вказав президент.

"Ми потребуємо насамперед зброї. Це не питання грошей, це питання зброї", – сказав президент.

Другий аргумент Зеленського полягає в тому, що частина допомоги йде не в Україну, а й в інші європейські держави, "тому що є певна зброя, яка нам також потрібна, яка є у великому дефіциті, і ми її потребуємо. І іноді Сполучені Штати підтримують це".

А по-третє, за словами голови держави, "з американцями у нас немає секретів", і технологіями, які розробляють в Україні, "ми ділимося з нашими американськими друзями".

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Контроль за наданою Україні допомогою

"Кожен долар, який йде в Україну – вони знають, чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей. Вони все бачать. Усім цим ми ділимося з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами", – пояснив Зеленський.

"Тому будьте впевнені, що все йде на поле бою, підтримуючи не лише українську армію, а й захищаючи демократію у світі", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що європейська допомога Україні зрівнялася за обсягом з американською.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. 23 квітня документ підтримав Сенат США. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні.

Автор: 

Зеленський (23667) Конгрес США (1222)


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Топ коментарі
+9
І туди свого носа всунув. уова, хто тобі сказав дзвонити лукашенко по вагнерам - чому здав операцію нашої та американської розвідки та знущаєшся з Червинського.
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25.04.2024 21:06
+8
«"Кожен долар, який йде в Україну - вони знають, чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей", - пояснив Зеленський» - знають, знають, як розпилюються ці гроші, в т.ч. і на дороги. Тому і не хочуть давати.
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25.04.2024 21:19
+7
"...а все, що потрапить Україні буде використано за призначенням..."

Тобто - вкрадене.
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25.04.2024 21:06
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Вони здогадуються - але вибори
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25.04.2024 21:04 Відповісти
паскуда ти ще щось будеш вказувати політикам США - гноїш героїв-захисників, обезголовлюєш армію, ПРигождаеш шпигуну Кремля Єрмаку ! паскудах!
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25.04.2024 22:31 Відповісти
І туди свого носа всунув. уова, хто тобі сказав дзвонити лукашенко по вагнерам - чому здав операцію нашої та американської розвідки та знущаєшся з Червинського.
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25.04.2024 21:06 Відповісти
"...а все, що потрапить Україні буде використано за призначенням..."

Тобто - вкрадене.
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25.04.2024 21:06 Відповісти
Вкрадуть, а потім також ці гроші підуть в європейські і американські банки.
Ніхто з влади в українських банках великі гроші тримати не буде.
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25.04.2024 21:11 Відповісти
Або в москальські, що вірогідніше, враховуючи ставлення європейців до крадених грошей.
Або в Оманські...
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25.04.2024 21:15 Відповісти
Типо, как паша лазаренко.
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25.04.2024 21:28 Відповісти
Это подводит меня к следующей теме, вызванной вопросом, который я получил из Украины несколько дней назад: в частности, речь шла о коррупции в ЗСУ.

Нет. Я не знаю того или иного коррупционера по имени-отчеству. Зато я поддерживаю связь со многими торговцами оружием по всему миру. Каким образом? Понятия не имею. Просто со временем оказалось, что тот или иной читатель моих книг имеет дело с оружием и боеприпасами.

И вот, за последние два-три месяца не один, не два, а как минимум три из них рассказали мне точно такую же историю. На международном рынке имеется (по-прежнему) достаточно оружия и боеприпасов для пополнения запасов ЗСУ. Не в ЕС и/или США: где-то еще.

И что самое важное: люди, о которых идет речь, могут их поставлять. Но: после всего негативного опыта последних двух лет ни один из них даже не думает о том, чтобы снова связаться с Киевом и/или какими-либо украинскими властями.

Почему?

Потому что, по их опыту, это бессмысленно. Как только они это делают, первое, что они слышат в ответ, - это: какова будет «доля получателя»? То есть сколько они готовы заплатить украинскому чиновнику и/или сотруднику ЗСУ, ответственному за заключение сделки с ними.

Хуже всего то, что даже если они доставят товар, они никогда не знают, получат ли они деньги.

Следствие?

Вместо этого они работают с контактами в ЕС. Это медленный, бесконечно утомительный процесс: регулярно им требуется 3-6 месяцев, чтобы заключить одну сделку на «еще 1000 или около того АКМов, 2 миллиона пуль калибра 7,62 мм или 5000 минометных мин». Но это работает, и они всегда могут быть уверены: им заплатят за их товары и услуги....

Том Купер
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25.04.2024 21:07 Відповісти
Лучше пусть расскажет куда идут украинские деньги.
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25.04.2024 21:09 Відповісти
кагалу
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25.04.2024 21:18 Відповісти
дожилась ненька -Украина, кагал у банкомата, народ в окопе с пулеметом
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25.04.2024 21:19 Відповісти
Єрмаківські десантники пів року не могли респам цього пояснити, а Його Найшашличніша Криворогість зміг
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25.04.2024 21:10 Відповісти
Ермак говорит на английском приблизительно также как на русском. Косноязычное у..бище.
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25.04.2024 21:11 Відповісти
Україна потребує насамперед не корумпованої влади
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25.04.2024 21:16 Відповісти
а гроші українські йшли будівництводоріг ,для рашистського наступу.але не для оборони України...
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25.04.2024 21:19 Відповісти
«"Кожен долар, який йде в Україну - вони знають, чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей", - пояснив Зеленський» - знають, знають, як розпилюються ці гроші, в т.ч. і на дороги. Тому і не хочуть давати.
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25.04.2024 21:19 Відповісти
1991-2013роки/
Продано:
Танки 3300 +-
Літаки 920 +-
БМП, БТР 3100 +-
ЗРК 1200 +-
І т.д...
Куди пішли гроші?
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25.04.2024 21:21 Відповісти
На хатынки завскладам. На баб, на предметы роскоши, на драгоценности.
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25.04.2024 21:23 Відповісти
Еще на скумбрию по восемь.
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25.04.2024 21:26 Відповісти
Кеша мои капцi розсмiшив, своiми повчаннями конгресменiв.
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25.04.2024 21:24 Відповісти
Ні, ну правда, як потужно все розклав по поличках, амери і не догадувались
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25.04.2024 21:24 Відповісти
Юріст божей мілостью...
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25.04.2024 23:14 Відповісти
" Вони все бачать..." (с)

Авжеж! Інакше не було б доповіді Держдепу, не збільшувалось би фінансування американських ревізорів, що перевіряють використання американської допомоги, не було б натяків на ущурпацію влади....

Цікаво: а це недолуге розуміє, що дєрьмак зробив з нього цапа-відбувайла поки сам керує державою і краде наче живе останні дні? 🤔
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25.04.2024 21:25 Відповісти
Чекаємо, на додатковий політ єрмака з ОПУ, до США, щоб міг пояснити це особисто, республіканцям…, як завгосп, з кошторисами за перельоти з бухгалтерії ДУС !!
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25.04.2024 21:26 Відповісти
Ну всьо, тепер після пояснення найвеличнішого (блін, забув, що єрмак ще більш величний) республіканці, які були проти, прозріють!
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25.04.2024 21:27 Відповісти
цім падлюкам начхати на оборонку, вказівку скинули, патріотизму 0, х.й десятих
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25.04.2024 21:30 Відповісти
повчав повільно. багато конгресменів записувало )
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25.04.2024 21:31 Відповісти
"Вони повинні знати, що ці гроші йдуть насамперед на ..." - дЄрмак скаже куди в які офшори краще їх сховати!
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25.04.2024 21:47 Відповісти
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25.04.2024 21:56 Відповісти
2 ********** і 5-6 менеджерів....
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25.04.2024 22:00 Відповісти
Українскі Грін з трампом перклад укр-англ-укр ЗЕлений з Козирем
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25.04.2024 22:26 Відповісти
ГОЛОБУЦЬКИЙ
Bloomberg: президент Аргентини Хав'єр Мілей за 4 місяці перебування при владі примудрився шалено жорсткими обмеженнями державних видатків (4% виробництва країни) не просто зупинити 300% обвальну "інфляцію нескінченного вільного падіння", але забезпечити зростання курсу песо до долара на 25%.
Мілей називає свої бюджетні скорочення "найкрупнішими в історії людства". Але і результат - стабілізацію національної валюти - називають "найважливішим подвигом". Подвиг чи ні, але 25% зростання песо - це більше, ніж зростання курсу будь-якої зі 148 валют, що відслідковує Bloomberg.
"Людина, що стоїть біля керма, не переймається політичними втратами, пов'язаними з жорсткою економією, - це незвично", - голова дослідницького відділу AdCap Grupo Financiero в Буенос-Айресі.
Забавно, що на цілій планеті саме державним діячем, а не політиком, виявився єдиний смішний дядько, натуральний фрік: він плюнув на політичні наслідки, на рейтинги - і тупо піднімає економіку попри пискування невдячного електорату.
Це те, на що я вказую щоразу, як авдиторія нарікає на чиюсь недостатньо рішучу політику, запізнілі рішення, надмірну обережність, спроби грати на кілька боків... Це стосується як президента України, так і лідерів всіх демократичних держав, чия влада тримається від виборів до виборів - а отже, позиція мусить корелювати з настроями виборців.
Всі вони - від Байдена до Шольца, від Дуди до Зеленського - є політичними діячами. Не державними. А власне політичними. Залежними від кон'юнктури і орієнтованими на рейтинги. Тобто, всі вони обмежені в своїх рішеннях необхідністю, щоб ці рішення підтримав електорат.

І тільки фрік-лібертаріанець Мілей взяв - і наплював на кон'юнктуру і рейтинги. І в такий спосіб став саме державним діячем. Таким, які були колись, які описані в підручниках історії (той же Черчилль, котрий взагалі ігнорував поточні потреби і настрої електорату) - з горизонтом рішень в кілька десятиліть, а не до найближчих виборів.

Ось така іронія політичної історії.
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25.04.2024 23:13 Відповісти
спроби грати на кілька боків...
*********
Спроби грати на кількох роялях.

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25.04.2024 23:21 Відповісти
Ті республіканці які не підтримали допомогу чудово знають куди підуть кошти, просто це путіністи і друзі московії, або тупі ідіоти. тому і не голосували.
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25.04.2024 22:20 Відповісти
Трампу та його мага-клубу насрати на оборону США, насоати на кордон з Мексикою.
Їм потрібна влада. І для її отримання вони підуть на все.

І в цьому ці покидьки мають багато спільного з ЗЄрмаками.
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25.04.2024 22:46 Відповісти
Що дупой пердить, що ротом говорить - одне і теж.
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26.04.2024 00:34 Відповісти
Добре б ще, якби Зеленський пояснив демократам у Конгресі, які провалили голосування щодо 5-го законопроекту республіканців про південні кордони США, що охорона їхніх кордонів у їхніх же інтересах. Тому що 12 мільйонів нелегалів, які проникли в США через відсутність кордонів, швидко перетворять Америку на країну третього світу на зразок ПАР, де неможливо вийти на вулицю і залишитися як мінімум не пограбованим. А якщо США перестане бути світовим лідером, загиневся західна цивілізація. Ось про це треба Зеленському подумати, але на жаль нема чим.
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26.04.2024 07:40 Відповісти
 
 