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Новости Война
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На фронте возросло количество боестолкновений, большинство из них происходили в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця"

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За минувшие сутки, 8 мая 2024 года, на фронте в Украине значительно возросло число боевых столкновений. Большинство из них происходили в районе ответственности ОСГВ "Хортиця".

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На эти сутки значительно увеличилось количество боевых столкновений по всей линии фронта - их было 146. За прошедшие сутки (в течение 7 мая. - Ред.) их было всего 84. Из этих 146 боевых столкновений большинство зафиксировано как раз в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця", - сообщил Волошин.

Комментируя активизацию врага с начала месяца, он отметил, что на восточном фронте самыми горячими направлениями в текущем и прошлом месяцах остаются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское.

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Кроме того, по словам спикера, изменение погодных условий - высыхание почвы, увеличение продолжительности светового дня, а также политическая задача российского руководства использовать окно возможностей, пока Украине поступит западная военная помощь, привели к активизации боевых действий по всей линии обороны.

Автор: 

ОСГВ Хортица (337) боевые действия (3959)


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Не висихання грунту а висихання мозгів у керівництва держави призвело до активізації наступу кацапів.
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09.05.2024 11:37 Ответить
 
 