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Новини Війна
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На фронті зросла кількість боєзіткнень, більшість - відбувались у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"

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Упродовж минулої доби - 8 травня 2024 року, на фронті в Україні значно зросло число бойових зіткнень. Більшість з них відбувались в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цю добу значно збільшилась кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту - їх було 146. Минулої доби (упродовж 7 травня. - Ред.) їх було всього 84. Із цих 146 бойових зіткнень більшість зафіксована якраз у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", - повідомив Волошин.

Коментуючи активізацію ворога від початку місяця, він зазначив, що на східному фронті найгарячішими напрямками в поточному та минулому місяцях залишаються Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський.

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Крім того, за словами речника, зміна погодних умов - висихання ґрунту, збільшення тривалості світлового дня, - а також політичне завдання російського керівництва використати вікно можливостей, поки Україні надійде західна військова допомога, призвели до активізації бойових дій по всій лінії оборони.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (344) бойові дії (3714)


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Не висихання грунту а висихання мозгів у керівництва держави призвело до активізації наступу кацапів.
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09.05.2024 11:37 Відповісти
 
 