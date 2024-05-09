Антикоррупционный суд снизил экспредседателю ГФС Насирову залог с 65 млн грн до 55 млн грн

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на итоги судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

Также судьи частично удовлетворили ходатайство защиты об изменении меры пресечения и снизили залог с 65 млн грн до 55 млн грн. В случае внесения этих средств, Насиров вынужден будет соблюдать ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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Защита Насирова просила определить залог в размере 22 млн грн. Жена Насирова ранее уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС, уточняют в ЦПК.

По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога, хотя до этого защита говорила то же самое и о внесенных женой 10 млн грн.

По словам Насирова и адвокатов, он имеет проблемы со здоровьем, а в СИЗО не могут обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи. Также защита отметила, что в СИЗО невозможно обеспечить безопасность Насирова во время обстрелов, потому что там нет укрытия.

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Насиров находится под стражей с октября 2022 года. Напомним, сначала Насирова отправили под стражу с залогом 523,2 млн грн. Ранее судьи ВАКС уже частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-председателя ГФС Романа Насирова и возможности внесения залога. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка. Впоследствии размер залога уменьшили.

Также бывшего главу ГФС службы обвиняют по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса в связи с отсрочкой в 2015-2016 годах 2 млрд грн рентных платежей в пользу газовых компаний экс-депутата Александра Онищенко. По этому делу ему грозит от трех до шести лет заключения.