УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11445 відвідувачів онлайн
Новини
1 282 16

Антикорупційний суд знизив ексголові ДФС Насірову заставу з 65 млн грн до 55 млн грн

Роман Насіров

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова.

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на підсумки судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

Також судді частково задовольнили клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу та знизили заставу з 65 млн грн до 55 млн грн. У разі внесення цих коштів, Насіров змушений буде дотримуватись низки обов'язків, зокрема здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд зменшив заставу для ексголови ДФС Насірова до 65 мільйонів. Спочатку призначили пів мільярда

Захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС, уточнюють у ЦПК.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку сім'я може внести як заставу, хоча до цього захист говорив те саме і про внесені дружиною 10 млн грн.

За словами Насірова й адвокатів, він має проблеми зі здоров'ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що у СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує ще одну справу, в якій фігурує Насіров

Насіров перебуває під вартою з жовтня 2022 року. Нагадаємо, спочатку Насірова відправили під варту із застасою 523,2 млн грн. Раніше судді ВАКС уже частково задовольняли клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова та можливості внесення застави. Експосадовця звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка. Згодом розмір застави зменшили.

Також колишнього голову ДФС служби звинувачують за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з відтерміновуванням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів на користь газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення.

Автор: 

застава (676) Насіров Роман (982) Антикорупційний суд ВАКС (1944)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
И одеяло пусть вернет.
показати весь коментар
09.05.2024 17:35
+5
Страдалєц. Там ще термі давності н підійшов по першій справі?
показати весь коментар
09.05.2024 17:36
+3
потужно, а тиркі було на скільки - 2 млрд грн?
а ви кажете нема справедливості в світі - та от же она!
показати весь коментар
09.05.2024 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И одеяло пусть вернет.
показати весь коментар
09.05.2024 17:35 Відповісти
Страдалєц. Там ще термі давності н підійшов по першій справі?
показати весь коментар
09.05.2024 17:36 Відповісти
потужно, а тиркі було на скільки - 2 млрд грн?
а ви кажете нема справедливості в світі - та от же она!
показати весь коментар
09.05.2024 17:39 Відповісти
Та да
показати весь коментар
09.05.2024 17:43 Відповісти
Та вже приспали б його чи що!
показати весь коментар
09.05.2024 17:46 Відповісти
Не може дочекатися вироку
показати весь коментар
09.05.2024 17:50 Відповісти
Ще рік цієї показної судо-****, і випустять з компенсацією
показати весь коментар
09.05.2024 17:52 Відповісти
Як щодо того, щоб принести йому глибокі вибачення, звільнити і дати йому значну миттєву компенсацію за всі негаразди, які він пережив.
показати весь коментар
09.05.2024 17:58 Відповісти
Угу..І відновити на посаді.
показати весь коментар
09.05.2024 18:36 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 17:58 Відповісти
Sale!!!
показати весь коментар
09.05.2024 18:11 Відповісти
Якщо товар протухне, ще скидки.. обісраним та насраловим
показати весь коментар
09.05.2024 18:12 Відповісти
Аяй бідося. Немає грошей? Ну то нехай сидить в клітці-жодних знижок!
показати весь коментар
09.05.2024 18:31 Відповісти
ще з півроку і Конституційний суд буде йому винен ці 55млн.
показати весь коментар
09.05.2024 19:45 Відповісти
Сидить за себе і за Авакяна. А шо то Антоніна маршів протесту не організовує.
показати весь коментар
09.05.2024 20:30 Відповісти
По ходу, через годок Насирову начнут приплачивать с бюджета....
показати весь коментар
09.05.2024 21:10 Відповісти
 
 