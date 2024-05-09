Антикорупційний суд знизив ексголові ДФС Насірову заставу з 65 млн грн до 55 млн грн

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова.

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на підсумки судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

Також судді частково задовольнили клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу та знизили заставу з 65 млн грн до 55 млн грн. У разі внесення цих коштів, Насіров змушений буде дотримуватись низки обов'язків, зокрема здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

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Захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС, уточнюють у ЦПК.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку сім'я може внести як заставу, хоча до цього захист говорив те саме і про внесені дружиною 10 млн грн.

За словами Насірова й адвокатів, він має проблеми зі здоров'ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що у СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття.

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Насіров перебуває під вартою з жовтня 2022 року. Нагадаємо, спочатку Насірова відправили під варту із застасою 523,2 млн грн. Раніше судді ВАКС уже частково задовольняли клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова та можливості внесення застави. Експосадовця звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка. Згодом розмір застави зменшили.

Також колишнього голову ДФС служби звинувачують за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з відтерміновуванням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів на користь газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення.