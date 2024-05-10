Воздушные силы о ночном обстреле: "Классический беспокоящий огонь"

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские захватчики совершили "классическую" атаку ударными БПЛА и ракетами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Этой ночью мы уже видели классический беспокоящий огонь - 10 беспилотных летальных аппаратов, которые враг запустил с территории временно оккупированного Крыма, а именно - с мыса Чауда", - отметил он.

Все цели ликвидировали мобильные огневые группы ПВО на юге.

Кроме того, по его словам, враг применял две зенитные ракеты С-300/С-400 - "классически" бил по Харькову, по гражданской инфраструктуре.

Обстрелы Украины в ночь на 10 мая

Напомним, около 3 часов ночи российские оккупанты атаковали Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.

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