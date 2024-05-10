РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10733 посетителя онлайн
Новости Война
1 150 1

Воздушные силы о ночном обстреле: "Классический беспокоящий огонь"

ппо

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские захватчики совершили "классическую" атаку ударными БПЛА и ракетами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Этой ночью мы уже видели классический беспокоящий огонь - 10 беспилотных летальных аппаратов, которые враг запустил с территории временно оккупированного Крыма, а именно - с мыса Чауда", - отметил он.

Все цели ликвидировали мобильные огневые группы ПВО на юге.

Кроме того, по его словам, враг применял две зенитные ракеты С-300/С-400 - "классически" бил по Харькову, по гражданской инфраструктуре.

Обстрелы Украины в ночь на 10 мая

Напомним, около 3 часов ночи российские оккупанты атаковали Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.

Читайте также: Последствия ракетного удара по Харькову: количество пострадавших возросло до двух. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26961) Воздушные силы (2266) Евлаш Илья (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага й "класично" вбив та поранив кількох людей..., а ми вже звикли...
показать весь комментарий
10.05.2024 09:39 Ответить
 
 