Воздушные силы о ночном обстреле: "Классический беспокоящий огонь"
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские захватчики совершили "классическую" атаку ударными БПЛА и ракетами.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Этой ночью мы уже видели классический беспокоящий огонь - 10 беспилотных летальных аппаратов, которые враг запустил с территории временно оккупированного Крыма, а именно - с мыса Чауда", - отметил он.
Все цели ликвидировали мобильные огневые группы ПВО на юге.
Кроме того, по его словам, враг применял две зенитные ракеты С-300/С-400 - "классически" бил по Харькову, по гражданской инфраструктуре.
Обстрелы Украины в ночь на 10 мая
Напомним, около 3 часов ночи российские оккупанты атаковали Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.
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