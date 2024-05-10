Повітряні сили про нічний обстріл: "Класичний турбуючий вогонь"

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі російські загарбники здійснили "класичну" атаку ударними БПЛА та ракетами.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цієї ночі ми вже бачили класичний турбуючий вогонь - 10 безпілотних летальних апаратів, які ворог запустив з території тимчасово окупованого Криму, а саме з мису Чауда", - зазначив він.

Всі цілі ліквідували мобільні вогневі групи ППО на півдні.

Крім того, за його словами, ворог застосовував дві зенітні ракети С-300/С-400 - "класично" бив по Харкову, по цивільній інфраструктурі.

Обстріли України в ніч на 10 травня

Нагадаємо, близько 3 години ночі російські окупанти атакували Харків двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області.

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