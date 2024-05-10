За минувшие сутки под обстрелами оккупантов оказались 15 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек ранен

Российская армия за минувшие сутки, 9 мая, осуществила удары по 15 населенным пунктам Херсонской области. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что под ударами оказались Кизомыс, Станислав, Михайловка, Золотая Балка, Дудчаны, Александровка, Садовое, Антоновка, Ингулец, Инженерное, Берислав, Республиканец, Львово, Гавриловка и Херсон.

Также враг нанес баллистический удар по Бериславскому району.

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Повреждены 28 частных домов. Также зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод.

"Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет. Также побиты хозяйственные постройки, складское помещение, гараж и частный автомобиль", - отметил Прокудин.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Глава ОВА добавил, что во время воздушной тревоги, которую в регионе объявили ночью, наши силы ПВО сбили над Херсонщиной один дрон-камикадзе типа "Шахед".

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