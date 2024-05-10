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Минулої доби під обстрілами окупантів опинилися 15 населених пунктів Херсонщини: одна людина поранена

Обстріли Херсонщини упродовж доби

Російська армія упродовж минулої доби, 9 травня, здійснила удари по 15 населених пунктах Херсонської області. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під ударами опинилися Кізомис, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Антонівка, Інгулець, Інженерне, Берислав, Республіканець, Львове, Гаврилівка і Херсон.

Також ворог завдав балістичного удару по Бериславському району.

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Пошкоджено 28 приватних будинків. Також зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. 

"Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль", - зауважив Прокудін.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Очільник ОВА додав, що під час повітряної тривоги, яку в регіоні оголосили вночі, наші сили ППО збили над Херсонщиною один дрон-камікадзе типу "Шахед".

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обстріл (28284) Херсон (3335) Херсонська область (5713)


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