В поминальные дни возле кладбищ будет дежурить полиция, возможны проверки посетителей
В поминальные дни полиция будет усиленно дежурить возле кладбищ. Правоохранители также могут проверять людей во избежание каких-либо правонарушений или провокаций.
Об этом рассказала заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, пишет "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в первое воскресенье после Пасхи более 12 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок возле кладбищ.
"Посещать в эти дни кладбища или нет - это выбор каждого. Ведь мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий рядом там, к сожалению, нет", - заявила Гирдвилис.
Кроме этого, она добавила, что правоохранители будут осуществлять выборочные проверки посетителей кладбищ с целью выявления подозрительных лиц, которые могут совершать правонарушения или провокации. Также представитель Нацполиции призвала украинцев быть осторожными на кладбищах и ограничить время пребывания в таких местах. Гирдвилис также напомнила, что есть регионы в которых действует выборочный запрет на посещение кладбищ. Это Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области. Это связано с минной опасностью.
А людей, проживающих на прифронтовых территориях, полиция призывает отказаться от посещения кладбищ.
"Призываем также не игнорировать сигналов воздушной тревоги, однозначно направляться из мест скопления людей", - добавила представительница Нацполиции.
По данным правоохранителей, в ближайшие выходные граждане планируют посетить около 9 тысяч кладбищ по стране.
Ранее правоохранителям удалось задержать группу злоумышленников, которые за денежное вознаграждение на заказ поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине.
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Укриттів нема, і тому на заміну укриттів нагнати ментів?
би Україну на Авдєєвському напрямку
а не могилки від відвідувачів
А на кладовищах що будуть підпалювати,могили? Це все від тцк похідна.Вчора бачив відео з Запоріжжя.де одного чоловіка приїхав цілий взвод поліціянтів.Всі здорові і як на підбор.А відправляють на війну селян.
Хай мєнти йдуть на фронт. Нахєр такий захист
Срати ви хотіли на громадян з високої Говерли. Якби ви так дбали про безпеку громадян, то попередили б і евакуювали людей про повномасштабне вторгнення.