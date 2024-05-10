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В поминальные дни возле кладбищ будет дежурить полиция, возможны проверки посетителей

У поминальні дні посилено чергуватиме поліція біля кладовищ

В поминальные дни полиция будет усиленно дежурить возле кладбищ. Правоохранители также могут проверять людей во избежание каких-либо правонарушений или провокаций.

Об этом рассказала заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, пишет "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в первое воскресенье после Пасхи более 12 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок возле кладбищ.

"Посещать в эти дни кладбища или нет - это выбор каждого. Ведь мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий рядом там, к сожалению, нет", - заявила Гирдвилис.

Кроме этого, она добавила, что правоохранители будут осуществлять выборочные проверки посетителей кладбищ с целью выявления подозрительных лиц, которые могут совершать правонарушения или провокации. Также представитель Нацполиции призвала украинцев быть осторожными на кладбищах и ограничить время пребывания в таких местах. Гирдвилис также напомнила, что есть регионы в которых действует выборочный запрет на посещение кладбищ. Это Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области. Это связано с минной опасностью.

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А людей, проживающих на прифронтовых территориях, полиция призывает отказаться от посещения кладбищ.

"Призываем также не игнорировать сигналов воздушной тревоги, однозначно направляться из мест скопления людей", - добавила представительница Нацполиции.

По данным правоохранителей, в ближайшие выходные граждане планируют посетить около 9 тысяч кладбищ по стране.

Ранее правоохранителям удалось задержать группу злоумышленников, которые за денежное вознаграждение на заказ поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине.

Также смотрите: Одесская полицейская возмутилась необходимостью охранять церковь на Пасху: "Нах@й. Ну прилетит туда - это только минус 30 человек". В полиции говорят, что ее уволят. ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16433) поминальные дни (18) проверка (819)


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Топ комментарии
+11
Бггггг. бачили ми вже таке...... і тцкашники недалеко
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10.05.2024 13:01
+11
краще би ці поліція захищала
би Україну на Авдєєвському напрямку
а не могилки від відвідувачів
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10.05.2024 13:12
+7
на фронте русня кидает резервы все шо есть, а в тылу полторы бригады бездельников будут трясти людей пришедших на поминальные дни зебуины ******
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10.05.2024 13:11
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Бггггг. бачили ми вже таке...... і тцкашники недалеко
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10.05.2024 13:01 Ответить
Відкрита місцевість то є підвищений ризик?
Укриттів нема, і тому на заміну укриттів нагнати ментів?
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10.05.2024 13:08 Ответить
На каждом проходе между могилами по одному менту и сотруднику ТЦК.
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10.05.2024 13:11 Ответить
на фронте русня кидает резервы все шо есть, а в тылу полторы бригады бездельников будут трясти людей пришедших на поминальные дни зебуины ******
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10.05.2024 13:11 Ответить
краще би ці поліція захищала
би Україну на Авдєєвському напрямку
а не могилки від відвідувачів
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10.05.2024 13:12 Ответить
а, цигани роми будуть?
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10.05.2024 13:16 Ответить
З центральної України більшість одразу виїхали в Німеччину і Францію , а тут деякі вірять що документів у них немає .
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10.05.2024 13:27 Ответить
Це що живих з кладбища будуть пакувать..???
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10.05.2024 13:28 Ответить
Раніше правоохоронцям , які за грошову винагороду на замовлення підпалювали житлові будинки та квартири по всій Україні. Джерело:

А на кладовищах що будуть підпалювати,могили? Це все від тцк похідна.Вчора бачив відео з Запоріжжя.де одного чоловіка приїхав цілий взвод поліціянтів.Всі здорові і як на підбор.А відправляють на війну селян.
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10.05.2024 13:36 Ответить
Зараз перевіряти треба всіх та всюди. Особливо чоловіків середнього віку.
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10.05.2024 13:51 Ответить
На шо перевіряти-стоїть чі ні???Досить вже принятому закону про те,що громодяни України повинні відповідати перед різніми уродами про те чі є в них родичі на рашці,чи ні.
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10.05.2024 13:58 Ответить
Сталеві яйця боневтіка можуть вибухнути.Мабуть так гопота мафіозна в ОПг презідента думає.
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10.05.2024 13:54 Ответить
Кому Ви сците в очі? Яка "безпека громадян"? Я навіть здогадуюсь, що вони там перевіряти будуть. Безсовісні створіння, вже відловлюють людей, коли ті з померлими прийшли провідатись.

Хай мєнти йдуть на фронт. Нахєр такий захист

Срати ви хотіли на громадян з високої Говерли. Якби ви так дбали про безпеку громадян, то попередили б і евакуювали людей про повномасштабне вторгнення.
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10.05.2024 14:49 Ответить
Пі...здець. на сході фронт сиплеться, а ці людей на кладовищах кошмарять. Країна-404
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10.05.2024 14:55 Ответить
владі зеленського вже й мертві на кладовищах спокою не дають.він навмисно це робить ? не вірю що це рішення виважене й обдумане.
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10.05.2024 15:12 Ответить
Тобто ці «інваліди» будуть домахуватися і вручати повістки
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10.05.2024 15:14 Ответить
 
 