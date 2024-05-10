В поминальные дни возле кладбищ будет дежурить полиция, возможны проверки посетителей

В поминальные дни полиция будет усиленно дежурить возле кладбищ. Правоохранители также могут проверять людей во избежание каких-либо правонарушений или провокаций.

Об этом рассказала заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, пишет "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в первое воскресенье после Пасхи более 12 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок возле кладбищ.

"Посещать в эти дни кладбища или нет - это выбор каждого. Ведь мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий рядом там, к сожалению, нет", - заявила Гирдвилис.

Кроме этого, она добавила, что правоохранители будут осуществлять выборочные проверки посетителей кладбищ с целью выявления подозрительных лиц, которые могут совершать правонарушения или провокации. Также представитель Нацполиции призвала украинцев быть осторожными на кладбищах и ограничить время пребывания в таких местах. Гирдвилис также напомнила, что есть регионы в которых действует выборочный запрет на посещение кладбищ. Это Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области. Это связано с минной опасностью.

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А людей, проживающих на прифронтовых территориях, полиция призывает отказаться от посещения кладбищ.

"Призываем также не игнорировать сигналов воздушной тревоги, однозначно направляться из мест скопления людей", - добавила представительница Нацполиции.

По данным правоохранителей, в ближайшие выходные граждане планируют посетить около 9 тысяч кладбищ по стране.

Ранее правоохранителям удалось задержать группу злоумышленников, которые за денежное вознаграждение на заказ поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине.

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