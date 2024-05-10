У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція, можливі перевірки відвідувачів

У поминальні дні поліція посилено чергуватиме біля кладовищ. Правоохоронці також можуть перевіряти людей з метою уникнення будь-яких правопорушень чи провокацій.

Про це розповіла заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, пише "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у першу неділю після Великодня понад 12 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати порядок біля кладовищ.

"Відвідувати у ці дні кладовища або ні – це вибір кожного. Адже ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів поряд там, на жаль, нема", - заявила Гірдвіліс.

Крім цього, вона додала, що правоохоронці здійснюватимуть вибіркові перевірки відвідувачів кладовищ з метою виявлення підозрілих осіб, які можуть вчиняти правопорушення або провокації. Також представниця Нацполіції закликала українців бути обережними на кладовищах та обмежити час перебування в таких місцях. Гірдвіліс також нагадала, що є регіони в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області. Це пов'язано із мінною небезпекою.

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А людей, які мешкають на прифронтових територіях, поліція закликає відмовитися від відвідування кладовищ.

"Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей", - додала представниця Нацполіції.

За даними правоохоронців, найближчими вихідними громадяни планують відвідати близько 9 тисяч кладовищ по країні.

Раніше правоохоронцям вдалось затримати групу зловмисників, які за грошову винагороду на замовлення підпалювали житлові будинки та квартири по всій Україні.

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