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У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція, можливі перевірки відвідувачів

У поминальні дні посилено чергуватиме поліція біля кладовищ

У поминальні дні поліція посилено чергуватиме біля кладовищ. Правоохоронці також можуть перевіряти людей з метою уникнення будь-яких правопорушень чи провокацій.

Про це розповіла заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, пише "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у першу неділю після Великодня понад 12 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати порядок біля кладовищ.

"Відвідувати у ці дні кладовища або ні – це вибір кожного. Адже ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів поряд там, на жаль, нема", - заявила Гірдвіліс.

Крім цього, вона додала, що правоохоронці здійснюватимуть вибіркові перевірки відвідувачів кладовищ з метою виявлення підозрілих осіб, які можуть вчиняти правопорушення або провокації. Також представниця Нацполіції закликала українців бути обережними на кладовищах та обмежити час перебування в таких місцях. Гірдвіліс також нагадала, що є регіони в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області. Це пов'язано із мінною небезпекою.

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А людей, які мешкають на прифронтових територіях, поліція закликає відмовитися від відвідування кладовищ.

"Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей", - додала представниця Нацполіції.

За даними правоохоронців, найближчими вихідними громадяни планують відвідати близько 9 тисяч кладовищ по країні.

Раніше правоохоронцям вдалось затримати групу зловмисників, які за грошову винагороду на замовлення підпалювали житлові будинки та квартири по всій Україні.

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Автор: 

Нацполіція (15138) поминальні дні (14) перевірка (1229)


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Топ коментарі
+11
Бггггг. бачили ми вже таке...... і тцкашники недалеко
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10.05.2024 13:01
+11
краще би ці поліція захищала
би Україну на Авдєєвському напрямку
а не могилки від відвідувачів
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10.05.2024 13:12
+7
на фронте русня кидает резервы все шо есть, а в тылу полторы бригады бездельников будут трясти людей пришедших на поминальные дни зебуины ******
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10.05.2024 13:11
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Бггггг. бачили ми вже таке...... і тцкашники недалеко
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10.05.2024 13:01 Відповісти
Відкрита місцевість то є підвищений ризик?
Укриттів нема, і тому на заміну укриттів нагнати ментів?
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10.05.2024 13:08 Відповісти
На каждом проходе между могилами по одному менту и сотруднику ТЦК.
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10.05.2024 13:11 Відповісти
на фронте русня кидает резервы все шо есть, а в тылу полторы бригады бездельников будут трясти людей пришедших на поминальные дни зебуины ******
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10.05.2024 13:11 Відповісти
краще би ці поліція захищала
би Україну на Авдєєвському напрямку
а не могилки від відвідувачів
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10.05.2024 13:12 Відповісти
а, цигани роми будуть?
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10.05.2024 13:16 Відповісти
З центральної України більшість одразу виїхали в Німеччину і Францію , а тут деякі вірять що документів у них немає .
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10.05.2024 13:27 Відповісти
Це що живих з кладбища будуть пакувать..???
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10.05.2024 13:28 Відповісти
Раніше правоохоронцям , які за грошову винагороду на замовлення підпалювали житлові будинки та квартири по всій Україні. Джерело:

А на кладовищах що будуть підпалювати,могили? Це все від тцк похідна.Вчора бачив відео з Запоріжжя.де одного чоловіка приїхав цілий взвод поліціянтів.Всі здорові і як на підбор.А відправляють на війну селян.
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10.05.2024 13:36 Відповісти
Зараз перевіряти треба всіх та всюди. Особливо чоловіків середнього віку.
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10.05.2024 13:51 Відповісти
На шо перевіряти-стоїть чі ні???Досить вже принятому закону про те,що громодяни України повинні відповідати перед різніми уродами про те чі є в них родичі на рашці,чи ні.
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10.05.2024 13:58 Відповісти
Сталеві яйця боневтіка можуть вибухнути.Мабуть так гопота мафіозна в ОПг презідента думає.
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10.05.2024 13:54 Відповісти
Кому Ви сците в очі? Яка "безпека громадян"? Я навіть здогадуюсь, що вони там перевіряти будуть. Безсовісні створіння, вже відловлюють людей, коли ті з померлими прийшли провідатись.

Хай мєнти йдуть на фронт. Нахєр такий захист

Срати ви хотіли на громадян з високої Говерли. Якби ви так дбали про безпеку громадян, то попередили б і евакуювали людей про повномасштабне вторгнення.
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10.05.2024 14:49 Відповісти
Пі...здець. на сході фронт сиплеться, а ці людей на кладовищах кошмарять. Країна-404
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10.05.2024 14:55 Відповісти
владі зеленського вже й мертві на кладовищах спокою не дають.він навмисно це робить ? не вірю що це рішення виважене й обдумане.
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10.05.2024 15:12 Відповісти
Тобто ці «інваліди» будуть домахуватися і вручати повістки
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10.05.2024 15:14 Відповісти
 
 