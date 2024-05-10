У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція, можливі перевірки відвідувачів
У поминальні дні поліція посилено чергуватиме біля кладовищ. Правоохоронці також можуть перевіряти людей з метою уникнення будь-яких правопорушень чи провокацій.
Про це розповіла заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, пише "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, у першу неділю після Великодня понад 12 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати порядок біля кладовищ.
"Відвідувати у ці дні кладовища або ні – це вибір кожного. Адже ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів поряд там, на жаль, нема", - заявила Гірдвіліс.
Крім цього, вона додала, що правоохоронці здійснюватимуть вибіркові перевірки відвідувачів кладовищ з метою виявлення підозрілих осіб, які можуть вчиняти правопорушення або провокації. Також представниця Нацполіції закликала українців бути обережними на кладовищах та обмежити час перебування в таких місцях. Гірдвіліс також нагадала, що є регіони в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області. Це пов'язано із мінною небезпекою.
А людей, які мешкають на прифронтових територіях, поліція закликає відмовитися від відвідування кладовищ.
"Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей", - додала представниця Нацполіції.
За даними правоохоронців, найближчими вихідними громадяни планують відвідати близько 9 тисяч кладовищ по країні.
Раніше правоохоронцям вдалось затримати групу зловмисників, які за грошову винагороду на замовлення підпалювали житлові будинки та квартири по всій Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Укриттів нема, і тому на заміну укриттів нагнати ментів?
би Україну на Авдєєвському напрямку
а не могилки від відвідувачів
А на кладовищах що будуть підпалювати,могили? Це все від тцк похідна.Вчора бачив відео з Запоріжжя.де одного чоловіка приїхав цілий взвод поліціянтів.Всі здорові і як на підбор.А відправляють на війну селян.
Хай мєнти йдуть на фронт. Нахєр такий захист
Срати ви хотіли на громадян з високої Говерли. Якби ви так дбали про безпеку громадян, то попередили б і евакуювали людей про повномасштабне вторгнення.