Россию ждет стратегический провал: потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части непропорционально, - Павлюк
Нынешняя угроза со стороны России отличается от той, которая была в начале полномасштабной агрессии.
Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк рассказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, российские оккупационные войска больше не могут осуществлять широкомасштабные наступления на несколько фронтов. Россия также использует ракеты только через несколько недель после их производства, а не как прежде из своих огромных запасов, добавил Павлюк.
Кроме того, отметил генерал, украинская армия тоже стала "значительно больше, чем была раньше".
По мнению Павлюка, все эти факторы могут привести к стратегическому провалу врага, поскольку "потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части является непропорциональным для любого рационального ума".
Поэтому, добавил командующий Сухопутными войсками, Россией не управляют "рациональные умы".
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 10 мая РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. Подробно о ситуации на этом участке фронта рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье Российская атака на Харьковскую область 10 мая.
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залужний вважав, що коли кацапи втратять сто тищ, їх попустить. коли 150 тищ, вони запанікують.
це був, важкий прорахунок.
бачу, генерали з обойми пососа сирського "необучаємиє"!
одна справа маршувати на плацу, інша справа відбивати наступ, коли твій керівник, в яскравих панталонах, збирається на шашлики.
і взагалі, нам давали три дні, два тижні. 25 лютого, кацапська дрг була на метро "героїв дніпра".
як ефективно воювати проти кацапів? по "стандартам" нато, чи по книгам кацапських військових теоретиків ідеологів?
ставка найвища: твоя країна, твій народ.
чекаю відповідь!
окрім:
українці перед вибором. або штики в кацапів, або в тил.
пружина стиснута до краю.
де рване в тилу, не відомо. але, точно, рване.
війна, фронт найголовніше!!!
і звісно, війна повинна бути в ростові, краснодарі, москві.
Як думаєш, де чеченці брали зброю, техніку, пальне?
Купували у кацапів!
Строковиків брали у полон і зв гроші повертали додому, контрактників різали.
І в цей час на московії йшла громадянська війна (ліхіє 90 -є ) і йшла боротьба за владу у кремлі.
Це як порівняти огірок і пісюн
Але зє таке не влаштовувало - партнерів з той сторони бьють!
Сначала говорили, что 7 млн. погибло, потом 20, потом 25, 27, потом 40.
" Бабы ещё нарожают " і так далі. Людске життя анічого не коштує,
тому втрати на війні для росіі це не питання.
Враховуючи контенгент який вони витрачають, для кацапів це фактично за даром. А ще потрібно враховувати - війна йде на нашій території.
Він буцімто увійшов до нашого простору в Харківській області та летів через Донеччину, але скоріш за все це черговий збій.
І йому ПОФІГ на втрати.
Влада до війни не готувалась, це факт