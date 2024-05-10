Россию ждет стратегический провал: потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части непропорционально, - Павлюк

Нынешняя угроза со стороны России отличается от той, которая была в начале полномасштабной агрессии.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк рассказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, российские оккупационные войска больше не могут осуществлять широкомасштабные наступления на несколько фронтов. Россия также использует ракеты только через несколько недель после их производства, а не как прежде из своих огромных запасов, добавил Павлюк.

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Кроме того, отметил генерал, украинская армия тоже стала "значительно больше, чем была раньше".

По мнению Павлюка, все эти факторы могут привести к стратегическому провалу врага, поскольку "потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части является непропорциональным для любого рационального ума".

Поэтому, добавил командующий Сухопутными войсками, Россией не управляют "рациональные умы".

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 10 мая РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. Подробно о ситуации на этом участке фронта рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье Российская атака на Харьковскую область 10 мая.