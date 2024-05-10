На Росію чекає стратегічний провал: втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним, - Павлюк

Нинішня загроза з боку Росії відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабної агресії.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк розповів в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, російські окупаційні війська більше не можуть здійснювати широкомасштабні наступи на кілька фронтів. Росія також використовує ракети лише через кілька тижнів після їх виробництва, а не як колись зі своїх величезних запасів, додав Павлюк.

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Крім того, зазначив генерал, українська армія теж стала "значно більшою, ніж була раніше".

На думку Павлюка, всі ці фактори можуть призвести до стратегічного провалу ворога, оскільки "втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним для будь-якого раціонального розуму".

Тому, додав командувач Сухопутних військ, Росією не керують "раціональні уми".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 травня РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Детально про ситуацію на цій ділянці фронту розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті Російська атака на Харківську область 10 травня.