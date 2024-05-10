На Росію чекає стратегічний провал: втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним, - Павлюк
Нинішня загроза з боку Росії відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабної агресії.
Про це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк розповів в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, російські окупаційні війська більше не можуть здійснювати широкомасштабні наступи на кілька фронтів. Росія також використовує ракети лише через кілька тижнів після їх виробництва, а не як колись зі своїх величезних запасів, додав Павлюк.
Крім того, зазначив генерал, українська армія теж стала "значно більшою, ніж була раніше".
На думку Павлюка, всі ці фактори можуть призвести до стратегічного провалу ворога, оскільки "втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним для будь-якого раціонального розуму".
Тому, додав командувач Сухопутних військ, Росією не керують "раціональні уми".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 травня РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Детально про ситуацію на цій ділянці фронту розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті Російська атака на Харківську область 10 травня.
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залужний вважав, що коли кацапи втратять сто тищ, їх попустить. коли 150 тищ, вони запанікують.
це був, важкий прорахунок.
бачу, генерали з обойми пососа сирського "необучаємиє"!
одна справа маршувати на плацу, інша справа відбивати наступ, коли твій керівник, в яскравих панталонах, збирається на шашлики.
і взагалі, нам давали три дні, два тижні. 25 лютого, кацапська дрг була на метро "героїв дніпра".
як ефективно воювати проти кацапів? по "стандартам" нато, чи по книгам кацапських військових теоретиків ідеологів?
ставка найвища: твоя країна, твій народ.
чекаю відповідь!
окрім:
українці перед вибором. або штики в кацапів, або в тил.
пружина стиснута до краю.
де рване в тилу, не відомо. але, точно, рване.
війна, фронт найголовніше!!!
і звісно, війна повинна бути в ростові, краснодарі, москві.
Як думаєш, де чеченці брали зброю, техніку, пальне?
Купували у кацапів!
Строковиків брали у полон і зв гроші повертали додому, контрактників різали.
І в цей час на московії йшла громадянська війна (ліхіє 90 -є ) і йшла боротьба за владу у кремлі.
Це як порівняти огірок і пісюн
Але зє таке не влаштовувало - партнерів з той сторони бьють!
Сначала говорили, что 7 млн. погибло, потом 20, потом 25, 27, потом 40.
" Бабы ещё нарожают " і так далі. Людске життя анічого не коштує,
тому втрати на війні для росіі це не питання.
Враховуючи контенгент який вони витрачають, для кацапів це фактично за даром. А ще потрібно враховувати - війна йде на нашій території.
Він буцімто увійшов до нашого простору в Харківській області та летів через Донеччину, але скоріш за все це черговий збій.
І йому ПОФІГ на втрати.
Влада до війни не готувалась, це факт