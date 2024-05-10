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Новини Війна
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На Росію чекає стратегічний провал: втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк

Нинішня загроза з боку Росії відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабної агресії.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк розповів в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, російські окупаційні війська більше не можуть здійснювати широкомасштабні наступи на кілька фронтів. Росія також використовує ракети лише через кілька тижнів після їх виробництва, а не як колись зі своїх величезних запасів, додав Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готуємо 10 нових бригад для підготовки до наступу РФ. Частину з них розгорнуть для захисту Києва, - Павлюк

Крім того, зазначив генерал, українська армія теж стала "значно більшою, ніж була раніше".

На думку Павлюка, всі ці фактори можуть призвести до стратегічного провалу ворога, оскільки "втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним для будь-якого раціонального розуму".

Тому, додав командувач Сухопутних військ, Росією не керують "раціональні уми".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 травня РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Детально про ситуацію на цій ділянці фронту розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті Російська атака на Харківську область 10 травня.

Автор: 

армія рф (17250) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+24
А коли в них втрати були пропорційними? Їм *****! Зрозумійте це.
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10.05.2024 17:39
+15
З якого року народження той Павлюк? Невже не співав у школі нас оставалось толком троє із восємнадцаті рєбят і далі по тексту і значит нам нужна одна побєда, одна на всєх ми за ценой нє постоім?
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10.05.2024 17:42
+8
Я про те, що доцільність великих людських втрат росіянам вдовблювали у свідомість ще зі школи.
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10.05.2024 17:44
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А коли в них втрати були пропорційними? Їм *****! Зрозумійте це.
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10.05.2024 17:39 Відповісти
Так що, плакати? Чи закопувати і закопувати.
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10.05.2024 17:45 Відповісти
...чергова казочка чергового можновладця про те "як у них все погано, і як у нас все хАрАшо...
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10.05.2024 19:28 Відповісти
З якого року народження той Павлюк? Невже не співав у школі нас оставалось толком троє із восємнадцаті рєбят і далі по тексту і значит нам нужна одна побєда, одна на всєх ми за ценой нє постоім?
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10.05.2024 17:42 Відповісти
Я про те, що доцільність великих людських втрат росіянам вдовблювали у свідомість ще зі школи.
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10.05.2024 17:44 Відповісти
В Ермании так пел каамандиром танковой роты. Потом , после воссоединения Германии ,зрадыв СССР присязi, нашу принял... Вот консервочка и вскрываться пошла, мож подпортилась...
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10.05.2024 17:46 Відповісти
А ГСВГ попасть ой-йой надо біло концы иметь..а еще под воссоединение..то там простым смертным просто места не было...
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10.05.2024 19:12 Відповісти
ЙО-пэ-рэ-сэ-тэ... Да осадите уже его, не таких осаживали, шо-та он взял занадто низький старт.
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10.05.2024 17:43 Відповісти
Э друг .для Путина эти жертвы ничего не значат.Даже миллион
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10.05.2024 17:44 Відповісти
пан генерал батько залужний сказав відверто, що він прорахувався!
залужний вважав, що коли кацапи втратять сто тищ, їх попустить. коли 150 тищ, вони запанікують.
це був, важкий прорахунок.
бачу, генерали з обойми пососа сирського "необучаємиє"!
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10.05.2024 17:45 Відповісти
Дивно це. Залужний жив під час СРСР і знав, що росіянам в голови ще зі школи вдовблюють необхідність великих жертв на війні. А всіх, хто з цим не згодний просто знищують.
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10.05.2024 17:48 Відповісти
А що Залужний справді таке казав? Трохи якось наївно, не схоже на людину з великим досвідом військової служби. Але по суті великі втрати орду трохи осадили, інакше перли б як на початку, не думаючи.
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10.05.2024 17:51 Відповісти
Так, визнав свій прорахунок.
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10.05.2024 17:56 Відповісти
Вони почали просто мозок застосовувати.
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10.05.2024 17:56 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c25wlpg8nvqo Залужний визнає, що вірив у те, що може зупинити Росію, знекровивши її війська. "Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну".
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10.05.2024 17:57 Відповісти
я завжди запитую. назвіть хоч одного генерала, який має досвід війни, проти кацапської військової навали.
одна справа маршувати на плацу, інша справа відбивати наступ, коли твій керівник, в яскравих панталонах, збирається на шашлики.
і взагалі, нам давали три дні, два тижні. 25 лютого, кацапська дрг була на метро "героїв дніпра".
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10.05.2024 18:04 Відповісти
Наші генерали майже такі ж,як і москальські.Це фактично одна школа.Сірський навчався в московському командному.Він був і командувачем ООС і командувачем сухопутніх військ.А сухопутні війська,це найбільші війська в Україні.
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10.05.2024 23:16 Відповісти
Можливо у нього на це були підстави. Я не розбираюсь в цих питаннях.
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10.05.2024 18:13 Відповісти
я вже писав, повторю. мені не складно!
як ефективно воювати проти кацапів? по "стандартам" нато, чи по книгам кацапських військових теоретиків ідеологів?
ставка найвища: твоя країна, твій народ.
чекаю відповідь!
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10.05.2024 18:13 Відповісти
жодного заперечення!
окрім:
українці перед вибором. або штики в кацапів, або в тил.
пружина стиснута до краю.
де рване в тилу, не відомо. але, точно, рване.
війна, фронт найголовніше!!!
і звісно, війна повинна бути в ростові, краснодарі, москві.
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10.05.2024 18:50 Відповісти
Здав особисто Зеленський,який до 25.02.2022 (військови стан) був верховним,а всі інші виконували його накази по відведеню,розмінуваню,знищеню обороних спору впродовж 3 років!
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10.05.2024 20:21 Відповісти
Ти хоч трохи почитай про ту війну..
Як думаєш, де чеченці брали зброю, техніку, пальне?
Купували у кацапів!
Строковиків брали у полон і зв гроші повертали додому, контрактників різали.
І в цей час на московії йшла громадянська війна (ліхіє 90 -є ) і йшла боротьба за владу у кремлі.
Це як порівняти огірок і пісюн
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10.05.2024 19:47 Відповісти
Україна має технології,щоб ракети зробити і стріляти по москві.Наприклад можна знищити мавзолей,як символ.Москалі мають страх.Почне прилітати по москві і їхня бравада зменшиться.
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10.05.2024 23:20 Відповісти
тоді зрозуміло чому він колонами відправляв на мінні поля в "контрнаступ".
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10.05.2024 18:21 Відповісти
Він правий! Залужний розумів ЯК він мислить,і міг своє протиставити.
Але зє таке не влаштовувало - партнерів з той сторони бьють!
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10.05.2024 20:15 Відповісти
Вчаться. Навчилися,хто вижив.
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10.05.2024 20:10 Відповісти
Генерал-лейтенант очевидність. Де речники? Чого сам командуючий в стилі бла-бла-бла починає розповідати заспокійливі казочки? Мабуть, багато вільного часу має, чи язик почекати хочеться, слава ванги-буданги спокою не дає?
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10.05.2024 17:46 Відповісти
Подмечено, кто из зебило-комсостава начинает часто мелькать перед глазами, плохо кончает. Долой всяких там вангователей, за сало купивших возможность заванговать. Дайошь Гуменюк обратно.
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10.05.2024 17:49 Відповісти
У Гуменюк - честнiй контент.
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10.05.2024 17:51 Відповісти
Сталин 40 млн. советских людей уничтожил, чтобы оккупировать Восточную Европу.
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10.05.2024 17:52 Відповісти
Приблизно загинуло 20 млн.громадян радянської імперії. У східній Європі суттєво менше. Але людей клали бездумно, без необхідності, особливо в берлінській операції.
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10.05.2024 18:05 Відповісти
Это по старым советским данным, которые лживы чуть более, чем полностью.
Сначала говорили, что 7 млн. погибло, потом 20, потом 25, 27, потом 40.
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10.05.2024 18:26 Відповісти
Саме так, найближча до достовірної цифра 20 млн
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11.05.2024 21:53 Відповісти
Якщо з цієї кількості відняти зеків (тобто, непотріб, якого раді були здихатися), ждунів з "маладих рєспублік", найманців та мобілізованих з окупованих територій - цифра вийде набагато менша і для них є мізерною. У нас втрати територій та найкращих представників нації, що дуже сильно відіб'ється на майбутньому (не кажучи вже про мільйони тих, хто покинув країну), економіку та енергетику майже добили. Тому, наразі, вони платять значно меншу ціну, ніж ми.
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10.05.2024 17:53 Відповісти
московія це тюрма народів і звіриний улус, там не діють цивілізаційні процеси і причинно наслідкові зʼвязки тому ніхто не може передбачити що там в як буде, мʼяса в них овердо......я а як його утилвзовувати вони знають
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10.05.2024 17:54 Відповісти
В Росіі ніколи не рахували втрати.- " Мы за ценой не постоим." або
" Бабы ещё нарожают " і так далі. Людске життя анічого не коштує,
тому втрати на війні для росіі це не питання.
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10.05.2024 18:08 Відповісти
Під окупацією близько 105 тис. кв. км - це по 4 орка за 100 гектар української землі.
Враховуючи контенгент який вони витрачають, для кацапів це фактично за даром. А ще потрібно враховувати - війна йде на нашій території.
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10.05.2024 18:15 Відповісти
😐Через Бахмут летів пасажирський літак Boeing 777 Москва-Анталія , - показує FlightRadar (https://www.flightradar24.com/47.38,34.50/6)

Він буцімто увійшов до нашого простору в Харківській області та летів через Донеччину, але скоріш за все це черговий збій.
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10.05.2024 18:16 Відповісти
ага , сбiй , це ФСБ балуется , ждут чтоб мы сбили , но мы не идиоты как они Ю Патриоты различают четко тип самолета
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10.05.2024 18:17 Відповісти
Коли переб`ють вмотивованих бійців українських, коли не лишиться тих, хто бажав би тримати зброю, то буде невелика частина теріторії, а величезні прориви і захоплення пустих міст. Бо ніхто їх не буде обороняти. Навіть якщо 2000 0000 покладуть, приз буде величезний.
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10.05.2024 18:16 Відповісти
Ты что, больной или тебя уронили ?
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10.05.2024 18:18 Відповісти
Диванна патріотня?
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10.05.2024 18:21 Відповісти
их бин больной
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10.05.2024 18:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/10/7455210/ Politico: США в пятницу объявят пакет военной помощи Украине на $400 млн
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10.05.2024 18:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/10/7455209/ Бои на Харьковщине: россияне штурмуют Плетеневку, возле Гатища враг блокируется - источник
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10.05.2024 18:24 Відповісти
Павлюк косить під арестовича. Ще один прогнозист. Росія може покласти пару мільйонів, поки не виснажить Україну, а далі може обвалитися фронт. Якщо так у нас все добре, то чому така колосальна в живій силі, а у нас не вистачає людей
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10.05.2024 18:26 Відповісти
Москали заявляют,что их цель-Харьков.
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10.05.2024 18:32 Відповісти
Буданов №2? Хто сумнівається, що Кацапія і мільйон, а то й півтора покладе, і бунтом не запахне?
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10.05.2024 18:53 Відповісти
Уйло збирається воювати до ОСТАННЬОГО ВАТНИКА!
І йому ПОФІГ на втрати.
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10.05.2024 19:32 Відповісти
20%території яка більша ніж деякі європейські країни це мало?! І все це було захоплено з мінімальними втратами за лічені дні. Великі втрати у рашистів почались при спробі утримати захоплене. Дякуючи ЗСУ, союзникам, волонтерам і небайдужим громадянам.
Влада до війни не готувалась, це факт
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10.05.2024 19:38 Відповісти
Це може буть до тих пір, поки ми не взнаємо наші втрати. А вони дуже велики.
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10.05.2024 21:28 Відповісти
Кого Павлюк намагається заспокоїти? патрушев з пуйлом закине в України ще 200 разів по 400 тисяч. І заліза у кацапні вистачить ще на таких дві "сво". Краще б почав непеводити структури ЗСУ на натівські рейки.
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10.05.2024 22:27 Відповісти
А про наші втрати тиша зеленьський казав 30 тис на 25 тис сіл і міст трішки більше за одного прапори на могилах наших воїнів знімають щоб не бачили скільки наших поклало життя за нас
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10.05.2024 22:27 Відповісти
 
 