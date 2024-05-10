Готуємо 10 нових бригад для підготовки до наступу РФ. Частину з них розгорнуть для захисту Києва, - Павлюк

Сухопутні війська ЗСУ створять нові бригади для підготовки до російського наступу. Частина цих сил буде розгорнута для захисту "серця України" - Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначає видання, одне з найнагальніших завдань, яке стоїть перед Сухопутними військами, - це підготовка десяти нових бригад.

Павлюк зауважив, що головною проблемою є техніка, а не люди. Україна відчайдушно потребує артилерії й бронетехніки, яку, як вона сподівається, надасть Захід.

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За словами генерала, частина цих нових сил буде розгорнута для захисту столиці.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що за два з половиною роки російські загарбники не відмовилися від амбіцій захопити Київ.

"Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, попри те, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому", - додав Павлюк.

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