Готуємо 10 нових бригад для підготовки до наступу РФ. Частину з них розгорнуть для захисту Києва, - Павлюк
Сухопутні війська ЗСУ створять нові бригади для підготовки до російського наступу. Частина цих сил буде розгорнута для захисту "серця України" - Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначає видання, одне з найнагальніших завдань, яке стоїть перед Сухопутними військами, - це підготовка десяти нових бригад.
Павлюк зауважив, що головною проблемою є техніка, а не люди. Україна відчайдушно потребує артилерії й бронетехніки, яку, як вона сподівається, надасть Захід.
За словами генерала, частина цих нових сил буде розгорнута для захисту столиці.
Командувач Сухопутних військ наголосив, що за два з половиною роки російські загарбники не відмовилися від амбіцій захопити Київ.
"Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, попри те, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому", - додав Павлюк.
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Тільки зараз?!
Бо все за останні роки війни було так несподівано?!
Ніхто не знав?!
Стратегі, однако…
А за це пообіцяли на Київ не нахвалювати…
» Кемська волость? Та забирайте!» (с)
тальний Лідор докерувався на своїх ставках.
"Про ті спроби, які вдалися, ми не чуємо. На сайті поліції Угорщини є щоденна статистика надання статусу біженця Угорщиною після перетину кордону зі сторони України. Це може бути 15-30 людей на день" /журналіст Віталій Глагола/
Мільйонік виживе навіть в міських боях з коктейлями.
Сусіднє містечко.
І вони не були укомплектовані як годиться міномети, техніка.
Укріплень теж не було. Зв'язок.
Їх просто розміняли, нажаль.
Майже все командування силовиків покинуло місто до оточення.
Якщо дадуть оточити Києві, то тоді немає питань.
Вам би в школу піти елементарні поняття підтягнути
Ли-Энфилд Lee Enfield новая, не стрелявшая, один раз уронена при отступлении
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Оце саме те питання, яке потрібно задавати. В ЗСУ, наскільки відомо, більше 180 бригад. Але в них і так некомплект особового складу, про що нещодавно заявляв з трибуни ВР генерал Содоль.
То навіщо створювати нові, коли вже існуючі бригади неповністю боєготові?
Бригада в середньому налічує 4 000 військових. Але тих, які реально сидять в окопах, у кожній бригаді не більше 700. Принаймні, так описував реальний стан один з наших військовослужбовців на передовій. Саме цих людей не вистачає, і саме вони несуть найбільші втрати.
Якщо в бордель вже ніхто не йде, то можливо на часі курву замінити, а не совати ліжка?
Якщо уже готують "захист Києва", значить "прорахували" наперед швидку поразку ЗСУ на всіх фронтах, здачу окупанту не менш як половини країни, утилізацію чи невидачу військовим наданої союзниками зараз і в майбутньому воєнної допомоги Україні.
З таким квартально-кацапським командуванням в ЗСУ окупант хоче отримати другий шанс і реалізувати свої плани 2022 року, які були з тріском провалені як вони вирішили недопрацюваннями їхньої зеленої влади в Україні. Отже будуть пробувати знову.
Принаймні точно не ляпати в інтерв'ю The Economist.
Вочевидь, пан Павлюк прекрасно знає, що "менеджери" Зеленського після Ставки швиденько, доки нічого не забули, біжать доповідати в москву. То ж можна про все і The Economist розпатякати - гірше вже не буде.
Чи вже про щось є чергові "домовленості"..?!
Це тривожить і напружує! Значить воно допускає що орда знову дійде до Київа? Тобто здача Сум і Харкова вже погоджена?
Интересно в армии Китая есть 180-190 бригад?! )
Ви як мала дитина, топаєте ножками. Він не дурак, він все добре розуміє ще краще від вас.
Хіба наявність таких ситуацій (це не театралізовані відосіки) не є закономірним явищем реальному стану речей у збройних силах, які далеко не професійна армія за НАТОвськими стандартами, а швидше схожа на кріпацьку армію московської імперії, де профнепридатні, навіть злочинці, дитячі гвалтівники, контрабандисти керують особовим складом? Вас виходить Лисюк нічому не навчив?