Готовим 10 новых бригад для подготовки к наступлению РФ. Часть из них развернут для защиты Киева, - Павлюк
Сухопутные войска ВСУ создадут новые бригады для подготовки к российскому наступлению. Часть этих сил будет развернута для защиты "сердца Украины" - Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечает издание, одна из самых неотложных задач, которая стоит перед Сухопутными войсками, - это подготовка десяти новых бригад.
Павлюк отметил, что главной проблемой является техника, а не люди. Украина отчаянно нуждается в артиллерии и бронетехнике, которую, как она надеется, предоставит Запад.
По словам генерала, часть этих новых сил будет развернута для защиты столицы.
Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что за два с половиной года российские захватчики не отказались от амбиций захватить Киев.
"Защита Киева остается одной из наших главных задач, несмотря на то, насколько тяжелой является ситуация на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, что оборона столицы будет играть ключевую роль в будущем", - добавил Павлюк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки зараз?!
Бо все за останні роки війни було так несподівано?!
Ніхто не знав?!
Стратегі, однако…
А за це пообіцяли на Київ не нахвалювати…
» Кемська волость? Та забирайте!» (с)
тальний Лідор докерувався на своїх ставках.
"Про ті спроби, які вдалися, ми не чуємо. На сайті поліції Угорщини є щоденна статистика надання статусу біженця Угорщиною після перетину кордону зі сторони України. Це може бути 15-30 людей на день" /журналіст Віталій Глагола/
Мільйонік виживе навіть в міських боях з коктейлями.
Сусіднє містечко.
І вони не були укомплектовані як годиться міномети, техніка.
Укріплень теж не було. Зв'язок.
Їх просто розміняли, нажаль.
Майже все командування силовиків покинуло місто до оточення.
Якщо дадуть оточити Києві, то тоді немає питань.
Вам би в школу піти елементарні поняття підтягнути
Ли-Энфилд Lee Enfield новая, не стрелявшая, один раз уронена при отступлении
***********
Оце саме те питання, яке потрібно задавати. В ЗСУ, наскільки відомо, більше 180 бригад. Але в них і так некомплект особового складу, про що нещодавно заявляв з трибуни ВР генерал Содоль.
То навіщо створювати нові, коли вже існуючі бригади неповністю боєготові?
Бригада в середньому налічує 4 000 військових. Але тих, які реально сидять в окопах, у кожній бригаді не більше 700. Принаймні, так описував реальний стан один з наших військовослужбовців на передовій. Саме цих людей не вистачає, і саме вони несуть найбільші втрати.
Якщо в бордель вже ніхто не йде, то можливо на часі курву замінити, а не совати ліжка?
Якщо уже готують "захист Києва", значить "прорахували" наперед швидку поразку ЗСУ на всіх фронтах, здачу окупанту не менш як половини країни, утилізацію чи невидачу військовим наданої союзниками зараз і в майбутньому воєнної допомоги Україні.
З таким квартально-кацапським командуванням в ЗСУ окупант хоче отримати другий шанс і реалізувати свої плани 2022 року, які були з тріском провалені як вони вирішили недопрацюваннями їхньої зеленої влади в Україні. Отже будуть пробувати знову.
Принаймні точно не ляпати в інтерв'ю The Economist.
Вочевидь, пан Павлюк прекрасно знає, що "менеджери" Зеленського після Ставки швиденько, доки нічого не забули, біжать доповідати в москву. То ж можна про все і The Economist розпатякати - гірше вже не буде.
Чи вже про щось є чергові "домовленості"..?!
Це тривожить і напружує! Значить воно допускає що орда знову дійде до Київа? Тобто здача Сум і Харкова вже погоджена?
Интересно в армии Китая есть 180-190 бригад?! )
Ви як мала дитина, топаєте ножками. Він не дурак, він все добре розуміє ще краще від вас.
Хіба наявність таких ситуацій (це не театралізовані відосіки) не є закономірним явищем реальному стану речей у збройних силах, які далеко не професійна армія за НАТОвськими стандартами, а швидше схожа на кріпацьку армію московської імперії, де профнепридатні, навіть злочинці, дитячі гвалтівники, контрабандисти керують особовим складом? Вас виходить Лисюк нічому не навчив?