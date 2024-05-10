Готовим 10 новых бригад для подготовки к наступлению РФ. Часть из них развернут для защиты Киева, - Павлюк

Сухопутные войска ВСУ создадут новые бригады для подготовки к российскому наступлению. Часть этих сил будет развернута для защиты "сердца Украины" - Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечает издание, одна из самых неотложных задач, которая стоит перед Сухопутными войсками, - это подготовка десяти новых бригад.

Павлюк отметил, что главной проблемой является техника, а не люди. Украина отчаянно нуждается в артиллерии и бронетехнике, которую, как она надеется, предоставит Запад.

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По словам генерала, часть этих новых сил будет развернута для защиты столицы.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что за два с половиной года российские захватчики не отказались от амбиций захватить Киев.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, несмотря на то, насколько тяжелой является ситуация на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, что оборона столицы будет играть ключевую роль в будущем", - добавил Павлюк.

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