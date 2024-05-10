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Новости Война
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Готовим 10 новых бригад для подготовки к наступлению РФ. Часть из них развернут для защиты Киева, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Сухопутные войска ВСУ создадут новые бригады для подготовки к российскому наступлению. Часть этих сил будет развернута для защиты "сердца Украины" - Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечает издание, одна из самых неотложных задач, которая стоит перед Сухопутными войсками, - это подготовка десяти новых бригад.

Павлюк отметил, что главной проблемой является техника, а не люди. Украина отчаянно нуждается в артиллерии и бронетехнике, которую, как она надеется, предоставит Запад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны, - Павлюк

По словам генерала, часть этих новых сил будет развернута для защиты столицы.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что за два с половиной года российские захватчики не отказались от амбиций захватить Киев.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, несмотря на то, насколько тяжелой является ситуация на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, что оборона столицы будет играть ключевую роль в будущем", - добавил Павлюк.

Читайте также: У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум, - Павлюк

Автор: 

Киев (25484) ВСУ (6553) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+21
Наступ на Харків вже почався, а хочуть захищати Київ.
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10.05.2024 15:48
+17
А навіщо формувати нові, якщо старі бригади мають реальну потребу в людях? Чи немає вже куди "отцов-камандіров" прилаштувати? Бо ж у кожній бригаді є штаб, начштаба, комбриг, заступники і т.д. От тільки вони здебільшого на передок не поїдуть, а гроші їм платити треба...
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10.05.2024 16:07
+16
***** довоювалися до того, що потрібно знову захищати Київ
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10.05.2024 15:56
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Павлюк зауважив, що головною проблемою є техніка, а не люди...
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10.05.2024 15:45 Ответить
ТЦК почнуть бусифікацію техніки.
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10.05.2024 15:45 Ответить
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10.05.2024 16:49 Ответить
Ты наверное сдал? По заветам товарища сралина жевешь? Ну так до тебя тоже доберуться не переживай.
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10.05.2024 17:17 Ответить
а може Залужного повернути ?
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10.05.2024 15:56 Ответить
І що зміниться?
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10.05.2024 16:13 Ответить
Він уже списаний за станом здоров'я. І щодо ВЛК, не придатний.
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10.05.2024 16:16 Ответить
через год можно перепройти)
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10.05.2024 16:25 Ответить
Навіщо? ТЦК наловить генералів.
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10.05.2024 17:03 Ответить
ТЦК може впіймати Рабіновича.

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10.05.2024 17:29 Ответить
зачем и ловить? они все там)
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10.05.2024 18:31 Ответить
Та ні. Людей обмаль, а техніки взагалі не має. Тому все так печальненько
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10.05.2024 16:36 Ответить
« готуємо…»?!

Тільки зараз?!

Бо все за останні роки війни було так несподівано?!

Ніхто не знав?!

Стратегі, однако…
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10.05.2024 17:23 Ответить
Чому знову усе проспали?!
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10.05.2024 17:25 Ответить
Наступ на Харків вже почався, а хочуть захищати Київ.
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10.05.2024 15:48 Ответить
в Харкові достатньо чоловіків, які можуть захистити своє місто, було б бажання
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10.05.2024 15:51 Ответить
никто не хочет умирать- а добровольцы уже погибли
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10.05.2024 16:26 Ответить
мій близький родич, харків'янин, з перших днів воює, завжи десь там в Харківській або Донецькій обл, жалівся, що в Харкові дуже багато чоловіків, які чекають, що хтось інший прийде і повоює за них. Ну коли 'нєт', то 'нєт'. Я думаю в Маріуполі зараз 'добре', ждунам подобається
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10.05.2024 16:43 Ответить
ну да, не хотят- пусть ждут
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10.05.2024 17:12 Ответить
Так а ці ждуни що, сподіваються що їх не змусять воювати за "скрепи",якщо Харків візьмуть оркі?
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10.05.2024 17:17 Ответить
мабуть, про здачу харкова вже домовлено.
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10.05.2024 15:51 Ответить
Оце може бути…

А за це пообіцяли на Київ не нахвалювати…

» Кемська волость? Та забирайте!» (с)
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10.05.2024 17:27 Ответить
Запланували здати Київ кацапам. Тепер можна чекати на війну у піддавки за рахунок життів звичайних військових і здачі Києва агресору
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11.05.2024 11:57 Ответить
***** довоювалися до того, що потрібно знову захищати Київ
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10.05.2024 15:56 Ответить
а ви вирішили, що війна вже закінчилися і у путіна закінчилися 'желающіє пабєждать'?
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10.05.2024 16:46 Ответить
Захищати перш за все будуть верховного говнокомандуючого бо всі на нього останнім часом щось зазіхають, навіть особиста охорона. А без нього ніяк, навіть сонце не встає.
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10.05.2024 17:50 Ответить
Ага, то ж херня, что в Киеве кроме Писяграя еще и генштаб, кп войск ПВО, органы управления государством и десятки военных заводов - у вас на уме только он
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10.05.2024 17:57 Ответить
Гєнітальний Лідор докерувався на своїх ставках.
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10.05.2024 17:52 Ответить
це будуть бригади Малюськи чи звідки візьмуться солдати ?
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10.05.2024 15:57 Ответить
Ботов на цензоре наберут
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10.05.2024 15:58 Ответить
як же їх набрати як боти в Чехію переплили ?
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10.05.2024 16:08 Ответить
З телеграма:
"Про ті спроби, які вдалися, ми не чуємо. На сайті поліції Угорщини є щоденна статистика надання статусу біженця Угорщиною після перетину кордону зі сторони України. Це може бути 15-30 людей на день" /журналіст Віталій Глагола/
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10.05.2024 16:18 Ответить
Главное верить Угорщине )) всегда!
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10.05.2024 16:48 Ответить
Ось вам і дотичний , а ви вже самі вирішуйте, вірити чи ні.
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10.05.2024 19:56 Ответить
+++
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10.05.2024 16:50 Ответить
это будет бригада во главе с малюськой
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10.05.2024 16:28 Ответить
а ще девять хто очолить ?
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10.05.2024 16:36 Ответить
начнем с малюськи- потом кошевые и резниковы подтянутся
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10.05.2024 16:41 Ответить
Там і Кулеба із заступом
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10.05.2024 19:13 Ответить
ну да, и кулебе две лопаты выдать
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10.05.2024 20:11 Ответить
Просто викидайте ак з вантажівок а натовп. Ось і весь захист.
Мільйонік виживе навіть в міських боях з коктейлями.
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10.05.2024 15:58 Ответить
Маріуполь не вижив навіть з регулярними частина та дуже мотивованим Азовом в умовах кільцевої блокади. Це міф про дядьків з автоматами які зможуть тримати оборону блокованого міста. Хоч тисячника, хоч мільйонника.
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10.05.2024 16:37 Ответить
Поки що до блокади Харкова, як до Києва рачки!
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10.05.2024 18:09 Ответить
Це добре! Але мова про абсолютну безперспективність оборони міста силами тих перехожих, яким скинули з вантажівки автомат з рожком патронів та пляшки з бензином. Це спрацювало на самому початку війни в перший тиждень,коли кацапня входила похідними колонами в населені пункти. Зокрема на Київщині. Вороги просто не чекали подібного спротиву. Тому нашвидкоруч зібрані тероборонці у вузьких вулицях закидували колони гранатами, пляшками та розбігалися городами-бур'янами. Зараз кацапи ж такого не роблять. Тому піймати їх вдруге вже не вдастся.
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10.05.2024 18:29 Ответить
Азовці базувались не в Маріуполі.
Сусіднє містечко.
І вони не були укомплектовані як годиться міномети, техніка.
Укріплень теж не було. Зв'язок.
Їх просто розміняли, нажаль.
Майже все командування силовиків покинуло місто до оточення.
Якщо дадуть оточити Києві, то тоді немає питань.
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10.05.2024 19:05 Ответить
Здати півмільйонне місто з цивільними і 2.5тис. військових в оточення 100тис. до зубів озброєній орді і обороняти Київ чи Харків, які, якщо не здадуть агресору, більш як мільйонною армією - це непорівнювані речі.
Вам би в школу піти елементарні поняття підтягнути
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11.05.2024 12:06 Ответить
Продаётся винтовка

Ли-Энфилд Lee Enfield новая, не стрелявшая, один раз уронена при отступлении
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10.05.2024 16:55 Ответить
А муха на ній сиділа?
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10.05.2024 20:59 Ответить
Регулярно чути від Зельоних "формуємо нові бригади". А на фронті людей нема. І великої мобілізації Зельоним не потрібно. То де ж ті бригади? Чи це знову бригади мєнтів для охорони Зе-системи від народу?
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10.05.2024 16:01 Ответить
А навіщо формувати нові, якщо старі бригади мають реальну потребу в людях? Чи немає вже куди "отцов-камандіров" прилаштувати? Бо ж у кожній бригаді є штаб, начштаба, комбриг, заступники і т.д. От тільки вони здебільшого на передок не поїдуть, а гроші їм платити треба...
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10.05.2024 16:07 Ответить
Есть тыловые должности, есть логистика, есть ремонтные, есть медчасти. Всё это просто рай для новой волны мобилизации с 18 мая. Люди при деньгах будут искать варианты. А 10 бригад это раздолье )
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10.05.2024 16:47 Ответить
А навіщо формувати нові, якщо старі бригади мають реальну потребу в людях?
***********
Оце саме те питання, яке потрібно задавати. В ЗСУ, наскільки відомо, більше 180 бригад. Але в них і так некомплект особового складу, про що нещодавно заявляв з трибуни ВР генерал Содоль.
То навіщо створювати нові, коли вже існуючі бригади неповністю боєготові?

Бригада в середньому налічує 4 000 військових. Але тих, які реально сидять в окопах, у кожній бригаді не більше 700. Принаймні, так описував реальний стан один з наших військовослужбовців на передовій. Саме цих людей не вистачає, і саме вони несуть найбільші втрати.
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10.05.2024 18:25 Ответить
Все це квартально-театралізоване дійство виглядає так наче намножили зелених хероїв недонаполеонів як на собаці блох, які воювати і довести свою профпридатність в окопах не хочуть, а лише кричать, що готові всіх очолити і послати у бій з кацапами, але ніхто не хоче віддавати в руки призначеним зезрадником дибілам чи таким же зрадникам, кримінальним злочинцям свої життя.
Якщо в бордель вже ніхто не йде, то можливо на часі курву замінити, а не совати ліжка?
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11.05.2024 12:22 Ответить
Ну нарешті з силовиків бронь знімуть. Чи не знімуть?
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10.05.2024 16:17 Ответить
Догонять і ще раз знімуть .тримай Карман ширше. Їм ніззя. Як же вони зарчеваться будуть
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10.05.2024 16:28 Ответить
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10.05.2024 16:17 Ответить
Що? "Захист Києва"? Це ж треба було все просрали за два роки, щоб знову про захист Києва говорити. А не здається вам, якщо справа дійде до захисту Києва, то це сильно не допоможе? Чи ви за цей час ще пару стадіонів побудувати і сакур насаджаєте?
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10.05.2024 16:19 Ответить
До Києва кацапам далеко, це треба пів країни пройти маленькими кроками.
Якщо уже готують "захист Києва", значить "прорахували" наперед швидку поразку ЗСУ на всіх фронтах, здачу окупанту не менш як половини країни, утилізацію чи невидачу військовим наданої союзниками зараз і в майбутньому воєнної допомоги Україні.
З таким квартально-кацапським командуванням в ЗСУ окупант хоче отримати другий шанс і реалізувати свої плани 2022 року, які були з тріском провалені як вони вирішили недопрацюваннями їхньої зеленої влади в Україні. Отже будуть пробувати знову.
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11.05.2024 12:41 Ответить
Це мало би бути секретною інформацією?
Принаймні точно не ляпати в інтерв'ю The Economist.
Вочевидь, пан Павлюк прекрасно знає, що "менеджери" Зеленського після Ставки швиденько, доки нічого не забули, біжать доповідати в москву. То ж можна про все і The Economist розпатякати - гірше вже не буде.
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10.05.2024 16:24 Ответить
Якщо вже цде мова за "захист Києва" то схоже Президен вже в Перемогу не вірить...?!)
Чи вже про щось є чергові "домовленості"..?!
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10.05.2024 16:27 Ответить
Він і вся його шобла щиро вірять у перемогу окупанта
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11.05.2024 12:44 Ответить
"Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, попри те, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому" Джерело:

Це тривожить і напружує! Значить воно допускає що орда знову дійде до Київа? Тобто здача Сум і Харкова вже погоджена?
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10.05.2024 16:36 Ответить
Стрибай в Тису козак, Зрада!
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10.05.2024 16:41 Ответить
я холодної води боюся.
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10.05.2024 16:44 Ответить
Ну треба звикати, закаляйся!
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10.05.2024 16:45 Ответить
Швейцарець сраний, ти ніяк не заспокоїшся? Як там твоя престижна робота за яку ти отримуєш десятки тисяч євро,?))))))))))))))) Бачу сьогодні ти українець?)))
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10.05.2024 18:00 Ответить
Набуя цей цирк? Зі столичних мєнтів можна сформувати 8-10 повних стрілецьких бригад. Тим більше БЗП їм проходити не треба. Вони готові. А правоохоронною діяльністю, під час БД, будуть займатися їхні колеги з ВСП. Нє?
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10.05.2024 16:43 Ответить
А, може, зробити бригаду з ВСП, ні?)))
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10.05.2024 17:35 Ответить
В Силах Обороны Украины уже 180+ бригад... Обьясните кто-нибудь керманичам простую истину... чем больше бригад, тем больше будет дефицит в них техники, вооружения, снаряжения и той самой пехоты, которой вечно не хватает...
Интересно в армии Китая есть 180-190 бригад?! )
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10.05.2024 16:44 Ответить
Як тоді послабити боєздатність противника, якщо не роздробити його на ні на що не спроможні некомплектні маленькі частини без достаньої кількості зброї, особового складу, злагодженості і організованості.
Ви як мала дитина, топаєте ножками. Він не дурак, він все добре розуміє ще краще від вас.
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11.05.2024 12:51 Ответить
Так а хто у нас пи*дун тоді, то кричать що людей немає, тепер кажуть що людей повно, ви хлопці або труси одягніть або хрестик зніміть.
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10.05.2024 17:15 Ответить
Да бляха, я бачив як ти "готуєш": мєнти зупиняють машини, причому всі підряд, а потім ТЦК пакують у автобуси, які стоять обабіч траси. А ті всі машини так і лишилися на трасі. Хто їх забиратиме - я не знаю. Навоюємо такими "вмотивованими" бригадами.
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10.05.2024 17:31 Ответить
Райцентр на Хмельниччині. Мобілізовано понад 1650 осіб. Жодного (ЖОДНОГО!) ніхто не витягував нізвідки і не пакував нікуди. Так, ухиляються, не бажають воювати. Але, йдуть в армію... Проте, на 600 тис. мобілізованих в Україні в мережі гуляють зо три десятки роликів про "пакування" і порушення. Причому, гуляють місяцями! Хоча, це - 0,01% від усього числа мобілізованих. Хто це розганяє і кому таке вигідно - риторичне запитання.
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10.05.2024 17:41 Ответить
А ви з тих, кого пакують, чи може з тих, хто пакує?
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10.05.2024 18:23 Ответить
Я - 128 ОГШБр. Оріхів. Але деякі мої побратими сьогодні вже в ТЦК. Обмежено придатні, УБД.
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11.05.2024 08:09 Ответить
Люди вже прокляли тцкашників до сьомого коліна.
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11.05.2024 08:44 Ответить
Київщина. За два роки ні разу не бачив ,,пакування,, Я навіть не уявляю, як ті знамениті ,,буси,, виглядають. Може не тими вулицями їзжу?
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10.05.2024 18:34 Ответить
Треба з хати трохи виходити
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10.05.2024 21:02 Ответить
Я чесно скажу не ходжу пішки. Маю проблеми. Тільки на авто. Мабуть тому й не бачу
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10.05.2024 21:09 Ответить
Це ви звинувачуєте цивільних чи ухилянтів, як тепер їх зелена кремлівська влада називає, у розповсюджуванні цих "пакувальних" роликів?
Хіба наявність таких ситуацій (це не театралізовані відосіки) не є закономірним явищем реальному стану речей у збройних силах, які далеко не професійна армія за НАТОвськими стандартами, а швидше схожа на кріпацьку армію московської імперії, де профнепридатні, навіть злочинці, дитячі гвалтівники, контрабандисти керують особовим складом? Вас виходить Лисюк нічому не навчив?
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11.05.2024 13:12 Ответить
https://www.google.com/amp/s/focus.ua/uk/amp/*******-novosti/645103-mobilizaciya-v-zsu-vryatuvala-vid-v-yaznici-tisyachi-obvinuvachenih-rozsliduvannya-infografika https://www.google.com/amp/s/focus.ua/uk/amp/*******-novosti/645103-mobilizaciya-v-zsu-vryatuvala-vid-v-yaznici-tisyachi-obvinuvachenih-rozsliduvannya-infografika

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11.05.2024 13:19 Ответить
И где ж ты такое бачIв, пекельне борошно?
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10.05.2024 18:01 Ответить
З цією ********** опу- Україні вже незабаром наступить повна торба та вже навіть не ************ хвалені та прошені F-16
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10.05.2024 20:37 Ответить
 
 