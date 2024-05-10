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Новости Война
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В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк

Россия знает, что если Украина получит достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них. Украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, сейчас оккупанты бросают на фронт всю боеспособную технику, которую имеют, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные войска.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - подчеркнул Павлюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая военная помощь США и поддержка ЕС могут ослабить врага и дать Украине стратегическую инициативу на фронте, - Павлюк

Он отметил, что сейчас основная нехватка в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.

Также командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что Россия продолжит сосредотачивать внимание на Луганской и Донецкой областях, но от идей захвата Киева все еще не отказалась.

"Армия России не может осуществлять масштабные действия сразу на нескольких фронтах, поэтому сейчас проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", - добавил Павлюк.

Читайте также: У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум, - Павлюк

Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Волчанска массово эвакуируют население из-за усиления российских обстрелов, - ГВА

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты усилили обстрелы севера Харьковщины, ДРГ безуспешно пытались прорвать границу, - Синегубов

Автор: 

Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+19
Вже третій рік критична фаза щомісяця настає
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10.05.2024 15:22
+13
Ці відосно-незламні точно впораються краще, ніж Залужний і генерали, яких Зермаки усунули із ЗСУ?

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10.05.2024 15:28
+10
Думаю московити влізуть ще на Сумщину, проведуть «референдум» в цих областях, припишуть ці області в свою Конституцію і будуть на «переговорах» розповідати казки про Харків та Суми такі самі як про Херсон та Запоріжжя.
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10.05.2024 15:41
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Вже третій рік критична фаза щомісяця настає
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10.05.2024 15:22 Ответить
То був початок.
А критична у 22 почалася
Через таких довбнів як ти, які хотіли поржать
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10.05.2024 15:31 Ответить
Ну звісно ржеш... вроджене не лікується
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10.05.2024 15:35 Ответить
Критичні дні вони такі.
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10.05.2024 15:53 Ответить
А тим часом ,сьогодні над одним із міст літали пташки ,яких так давно всі чекали ,можливо це додасть вам віри в успіх?
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10.05.2024 16:42 Ответить
тобто, знову несподівано та віроломно полізли на харків?
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10.05.2024 15:24 Ответить
ага
місяць як мінімум говорили про наступ на Харків з півночі, і от , сіли в калюжу
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10.05.2024 16:56 Ответить
"Брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... " (с)
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10.05.2024 15:24 Ответить
не до жиру- быть бы живу и это сейчас и есть
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10.05.2024 15:35 Ответить
И тут меня забанили за свою мысль(Cenzor), типа что-то не понравилось. А сейчас кому нравится эта ситуация? Админы пусть себя банят, работа ведь не пыльная, руки не болят ....
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10.05.2024 15:54 Ответить
невже Україна отримає достатньо зброї, настільки достатньо, щоб завдати поразки росії? А хто в цьому зацікавлений крім українців?
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10.05.2024 15:27 Ответить
ну да пускали по 100 ракет 90 ми забивали ..тепер пускають 50 збивпють 30
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10.05.2024 15:27 Ответить
Ще один нострадамус мамкин.
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10.05.2024 15:27 Ответить
Ці відосно-незламні точно впораються краще, ніж Залужний і генерали, яких Зермаки усунули із ЗСУ?

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10.05.2024 15:28 Ответить
Кунсткамера... Сором всесвітній...
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10.05.2024 20:05 Ответить
За його словами, наразі окупанти кидають на фронт всю боєздатну техніку, яку мають, щоб випробувати виснажені й недостатньо забезпечені війська. - ну так, ракет на 2-3 залпи лишилося, восени - в Криму... вже чули колись
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10.05.2024 15:30 Ответить
Главное что верховный ГАВНОкомандущий Залужного уволил . Чтоб он не мешал .
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10.05.2024 15:34 Ответить
Ну, і що він сказав?

1. Параша наступае… це ми знаемо і без него.

2. Він рахуе що « основний наступ» буде на Донбасі…
Що наступ на Харків це « відволікаючий другорядний удар»… ???

3. «Загрози для Харківа немае» ….? Це як!???
Ворог накопичив 70 + тисяч піхоти, йде у перед на Харків , а загрози немае???

4. Для чого цей його коментар? Щоб заспокоїти харьківьян?
А може треба « заспокоювати» не заявами а ділами?

Хочешь миру- готуйся до війни. Готуйся до оборони Харківщини
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10.05.2024 15:34 Ответить
Він зауважив, що наразі основна нестача в артилерії й бронетехніці, а не в людях. Джерело:
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10.05.2024 15:38 Ответить
Про авіацію вже і згадки нема!
Ф-16их 3 небі вже не проштовхатися
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10.05.2024 17:33 Ответить
У небі
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10.05.2024 17:34 Ответить
І бригада абрамсів...
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10.05.2024 20:34 Ответить
Неповна.
Одного з восьми кацапи підбили і відтягли до мацкви.
Зараз ходять кругами та дулі йому тичуть...ЕДІЙОТИ...
Воно ж залізо!!!
Не додумались йолопи-організатори зняти огорожу, там би черга стояла обісцяти, а відео розвеселило би всю Цивілізацію. Навіть квитки можна було би продавати на цей аттракціон.
Не дотумкала кацапня...
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11.05.2024 02:25 Ответить
Цей коментар пана військового повинен був зроблений не для заспокоєння, а для швидких проактивних дій по зміцненню Харківщини!

Навпаки, він був повинен розповісти людям про усі ризики.

Киев захістити тоді, коли роздавали зброю народу. Щось подібно може треба робити і зараз у Харкові?
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10.05.2024 15:40 Ответить
Тут декому на вухо про "Майдан-3" шепчуть без перерви. Яка ще роздача зброї? В цього декого з переляку, потужний енурез почнеться.
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10.05.2024 16:14 Ответить
Думаю московити влізуть ще на Сумщину, проведуть «референдум» в цих областях, припишуть ці області в свою Конституцію і будуть на «переговорах» розповідати казки про Харків та Суми такі самі як про Херсон та Запоріжжя.
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10.05.2024 15:41 Ответить
Це його загальна оцінка?

»У найближчі два місяці настане критична фаза війни, - Павлюк Джерело: »

А зараз що ?!

Це не критична сітуація?

« У Багдаді усе спокійно… спокійної ночі…»?
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10.05.2024 15:49 Ответить
Отже гад, цей їхній Павлюк ! Як і зеленСКИЙ. Все про партнерів, нестачу снарядів. А на харківщині вже прорив ! І кацапи закріпились. 40 км до Харкова. Де, бісова душа, мінні поля вздовж кордону ? Де твій командувач ТрО ? Під Харковом в окопах чи в кабінеті м. Києва слухалкою командує ?
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10.05.2024 15:49 Ответить
будуть пхати план йєрмака омановського, ще пару інформ спецоперацій провести і суспільство скаже йому так, саме тому і зняли Залужного щоб незаважав "перемовинам".
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10.05.2024 15:51 Ответить
"Загрози для Харкова наразі немає" ? А щоденні бомбардування - це тіпа фігня якась?
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10.05.2024 16:11 Ответить
Оказывается уже нет недостатка в людях только в артиллерии и бронетехнике.
Как то у этого генерала показания меняются неожиданно, еще месяц назад была критичсекая нехватка и виноваты были во всем журналисты, а нынче все хорошо
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10.05.2024 16:13 Ответить
А що скаже таваріщ бАданов?
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10.05.2024 19:27 Ответить
 
 