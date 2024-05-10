В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны, - Павлюк
Россия знает, что если Украина получит достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них. Украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По его словам, сейчас оккупанты бросают на фронт всю боеспособную технику, которую имеют, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные войска.
"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - подчеркнул Павлюк.
Он отметил, что сейчас основная нехватка в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.
Также командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что Россия продолжит сосредотачивать внимание на Луганской и Донецкой областях, но от идей захвата Киева все еще не отказалась.
"Армия России не может осуществлять масштабные действия сразу на нескольких фронтах, поэтому сейчас проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", - добавил Павлюк.
Наступление РФ на Харьковщине
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А критична у 22 почалася
Через таких довбнів як ти, які хотіли поржать
місяць як мінімум говорили про наступ на Харків з півночі, і от , сіли в калюжу
1. Параша наступае… це ми знаемо і без него.
2. Він рахуе що « основний наступ» буде на Донбасі…
Що наступ на Харків це « відволікаючий другорядний удар»… ???
3. «Загрози для Харківа немае» ….? Це як!???
Ворог накопичив 70 + тисяч піхоти, йде у перед на Харків , а загрози немае???
4. Для чого цей його коментар? Щоб заспокоїти харьківьян?
А може треба « заспокоювати» не заявами а ділами?
Хочешь миру- готуйся до війни. Готуйся до оборони Харківщини
Ф-16их 3 небі вже не проштовхатися
Одного з восьми кацапи підбили і відтягли до мацкви.
Зараз ходять кругами та дулі йому тичуть...ЕДІЙОТИ...
Воно ж залізо!!!
Не додумались йолопи-організатори зняти огорожу, там би черга стояла обісцяти, а відео розвеселило би всю Цивілізацію. Навіть квитки можна було би продавати на цей аттракціон.
Не дотумкала кацапня...
Навпаки, він був повинен розповісти людям про усі ризики.
Киев захістити тоді, коли роздавали зброю народу. Щось подібно може треба робити і зараз у Харкові?
»У найближчі два місяці настане критична фаза війни, - Павлюк Джерело: »
А зараз що ?!
Це не критична сітуація?
« У Багдаді усе спокійно… спокійної ночі…»?
Как то у этого генерала показания меняются неожиданно, еще месяц назад была критичсекая нехватка и виноваты были во всем журналисты, а нынче все хорошо