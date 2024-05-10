В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны, - Павлюк

Россия знает, что если Украина получит достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них. Украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, сейчас оккупанты бросают на фронт всю боеспособную технику, которую имеют, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные войска.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - подчеркнул Павлюк.

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Он отметил, что сейчас основная нехватка в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.

Также командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что Россия продолжит сосредотачивать внимание на Луганской и Донецкой областях, но от идей захвата Киева все еще не отказалась.

"Армия России не может осуществлять масштабные действия сразу на нескольких фронтах, поэтому сейчас проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", - добавил Павлюк.

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Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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