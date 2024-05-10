У найближчі два місяці настане критична фаза війни, - Павлюк
Росія знає, що якщо Україна отримає достатньо зброї впродовж місяця або двох, ситуація може обернутися проти них. Українська армія потребує артилерії та бронетехніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його словами, наразі окупанти кидають на фронт всю боєздатну техніку, яку мають, щоб випробувати виснажені й недостатньо забезпечені війська.
"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", - наголосив Павлюк.
Він зауважив, що наразі основна нестача в артилерії й бронетехніці, а не в людях.
Також командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що Росія продовжить зосереджувати увагу на Луганській і Донецькій областях, але від ідей захоплення Києва все ще не відмовилася.
"Армія Росії не може здійснювати масштабні дії одразу на кількох фронтах, тому зараз перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок", - додав Павлюк.
Наступ РФ на Харківщині
Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
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А критична у 22 почалася
Через таких довбнів як ти, які хотіли поржать
місяць як мінімум говорили про наступ на Харків з півночі, і от , сіли в калюжу
1. Параша наступае… це ми знаемо і без него.
2. Він рахуе що « основний наступ» буде на Донбасі…
Що наступ на Харків це « відволікаючий другорядний удар»… ???
3. «Загрози для Харківа немае» ….? Це як!???
Ворог накопичив 70 + тисяч піхоти, йде у перед на Харків , а загрози немае???
4. Для чого цей його коментар? Щоб заспокоїти харьківьян?
А може треба « заспокоювати» не заявами а ділами?
Хочешь миру- готуйся до війни. Готуйся до оборони Харківщини
Ф-16их 3 небі вже не проштовхатися
Одного з восьми кацапи підбили і відтягли до мацкви.
Зараз ходять кругами та дулі йому тичуть...ЕДІЙОТИ...
Воно ж залізо!!!
Не додумались йолопи-організатори зняти огорожу, там би черга стояла обісцяти, а відео розвеселило би всю Цивілізацію. Навіть квитки можна було би продавати на цей аттракціон.
Не дотумкала кацапня...
Навпаки, він був повинен розповісти людям про усі ризики.
Киев захістити тоді, коли роздавали зброю народу. Щось подібно може треба робити і зараз у Харкові?
»У найближчі два місяці настане критична фаза війни, - Павлюк Джерело: »
А зараз що ?!
Це не критична сітуація?
« У Багдаді усе спокійно… спокійної ночі…»?
Как то у этого генерала показания меняются неожиданно, еще месяц назад была критичсекая нехватка и виноваты были во всем журналисты, а нынче все хорошо