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Новини Війна
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У найближчі два місяці настане критична фаза війни, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк

Росія знає, що якщо Україна отримає достатньо зброї впродовж місяця або двох, ситуація може обернутися проти них. Українська армія потребує артилерії та бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, наразі окупанти кидають на фронт всю боєздатну техніку, яку мають, щоб випробувати виснажені й недостатньо забезпечені війська.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", - наголосив Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова військова допомога США та підтримка ЄС можуть послабити ворога і дати Україні стратегічну ініціативу на фронті, - Павлюк

Він зауважив, що наразі основна нестача в артилерії й бронетехніці, а не в людях.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що Росія продовжить зосереджувати увагу на Луганській і Донецькій областях, але від ідей захоплення Києва все ще не відмовилася.

"Армія Росії не може здійснювати масштабні дії одразу на кількох фронтах, тому зараз перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок", - додав Павлюк.

Читайте також: У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк

Наступ РФ на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти посилили обстріли півночі Харківщини, ДРГ безуспішно намагалися прорвати кордон, - Синєгубов

Автор: 

Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+19
Вже третій рік критична фаза щомісяця настає
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10.05.2024 15:22
+13
Ці відосно-незламні точно впораються краще, ніж Залужний і генерали, яких Зермаки усунули із ЗСУ?

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10.05.2024 15:28
+10
Думаю московити влізуть ще на Сумщину, проведуть «референдум» в цих областях, припишуть ці області в свою Конституцію і будуть на «переговорах» розповідати казки про Харків та Суми такі самі як про Херсон та Запоріжжя.
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10.05.2024 15:41
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Вже третій рік критична фаза щомісяця настає
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10.05.2024 15:22 Відповісти
То був початок.
А критична у 22 почалася
Через таких довбнів як ти, які хотіли поржать
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10.05.2024 15:31 Відповісти
Ну звісно ржеш... вроджене не лікується
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10.05.2024 15:35 Відповісти
Критичні дні вони такі.
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10.05.2024 15:53 Відповісти
А тим часом ,сьогодні над одним із міст літали пташки ,яких так давно всі чекали ,можливо це додасть вам віри в успіх?
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10.05.2024 16:42 Відповісти
тобто, знову несподівано та віроломно полізли на харків?
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10.05.2024 15:24 Відповісти
ага
місяць як мінімум говорили про наступ на Харків з півночі, і от , сіли в калюжу
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10.05.2024 16:56 Відповісти
"Брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... " (с)
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10.05.2024 15:24 Відповісти
не до жиру- быть бы живу и это сейчас и есть
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10.05.2024 15:35 Відповісти
И тут меня забанили за свою мысль(Cenzor), типа что-то не понравилось. А сейчас кому нравится эта ситуация? Админы пусть себя банят, работа ведь не пыльная, руки не болят ....
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10.05.2024 15:54 Відповісти
невже Україна отримає достатньо зброї, настільки достатньо, щоб завдати поразки росії? А хто в цьому зацікавлений крім українців?
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10.05.2024 15:27 Відповісти
ну да пускали по 100 ракет 90 ми забивали ..тепер пускають 50 збивпють 30
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10.05.2024 15:27 Відповісти
Ще один нострадамус мамкин.
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10.05.2024 15:27 Відповісти
Ці відосно-незламні точно впораються краще, ніж Залужний і генерали, яких Зермаки усунули із ЗСУ?

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10.05.2024 15:28 Відповісти
Кунсткамера... Сором всесвітній...
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10.05.2024 20:05 Відповісти
За його словами, наразі окупанти кидають на фронт всю боєздатну техніку, яку мають, щоб випробувати виснажені й недостатньо забезпечені війська. - ну так, ракет на 2-3 залпи лишилося, восени - в Криму... вже чули колись
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10.05.2024 15:30 Відповісти
Главное что верховный ГАВНОкомандущий Залужного уволил . Чтоб он не мешал .
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10.05.2024 15:34 Відповісти
Ну, і що він сказав?

1. Параша наступае… це ми знаемо і без него.

2. Він рахуе що « основний наступ» буде на Донбасі…
Що наступ на Харків це « відволікаючий другорядний удар»… ???

3. «Загрози для Харківа немае» ….? Це як!???
Ворог накопичив 70 + тисяч піхоти, йде у перед на Харків , а загрози немае???

4. Для чого цей його коментар? Щоб заспокоїти харьківьян?
А може треба « заспокоювати» не заявами а ділами?

Хочешь миру- готуйся до війни. Готуйся до оборони Харківщини
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10.05.2024 15:34 Відповісти
Він зауважив, що наразі основна нестача в артилерії й бронетехніці, а не в людях. Джерело:
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10.05.2024 15:38 Відповісти
Про авіацію вже і згадки нема!
Ф-16их 3 небі вже не проштовхатися
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10.05.2024 17:33 Відповісти
У небі
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10.05.2024 17:34 Відповісти
І бригада абрамсів...
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10.05.2024 20:34 Відповісти
Неповна.
Одного з восьми кацапи підбили і відтягли до мацкви.
Зараз ходять кругами та дулі йому тичуть...ЕДІЙОТИ...
Воно ж залізо!!!
Не додумались йолопи-організатори зняти огорожу, там би черга стояла обісцяти, а відео розвеселило би всю Цивілізацію. Навіть квитки можна було би продавати на цей аттракціон.
Не дотумкала кацапня...
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11.05.2024 02:25 Відповісти
Цей коментар пана військового повинен був зроблений не для заспокоєння, а для швидких проактивних дій по зміцненню Харківщини!

Навпаки, він був повинен розповісти людям про усі ризики.

Киев захістити тоді, коли роздавали зброю народу. Щось подібно може треба робити і зараз у Харкові?
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10.05.2024 15:40 Відповісти
Тут декому на вухо про "Майдан-3" шепчуть без перерви. Яка ще роздача зброї? В цього декого з переляку, потужний енурез почнеться.
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10.05.2024 16:14 Відповісти
Думаю московити влізуть ще на Сумщину, проведуть «референдум» в цих областях, припишуть ці області в свою Конституцію і будуть на «переговорах» розповідати казки про Харків та Суми такі самі як про Херсон та Запоріжжя.
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10.05.2024 15:41 Відповісти
Це його загальна оцінка?

»У найближчі два місяці настане критична фаза війни, - Павлюк Джерело: »

А зараз що ?!

Це не критична сітуація?

« У Багдаді усе спокійно… спокійної ночі…»?
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10.05.2024 15:49 Відповісти
Отже гад, цей їхній Павлюк ! Як і зеленСКИЙ. Все про партнерів, нестачу снарядів. А на харківщині вже прорив ! І кацапи закріпились. 40 км до Харкова. Де, бісова душа, мінні поля вздовж кордону ? Де твій командувач ТрО ? Під Харковом в окопах чи в кабінеті м. Києва слухалкою командує ?
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10.05.2024 15:49 Відповісти
будуть пхати план йєрмака омановського, ще пару інформ спецоперацій провести і суспільство скаже йому так, саме тому і зняли Залужного щоб незаважав "перемовинам".
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10.05.2024 15:51 Відповісти
"Загрози для Харкова наразі немає" ? А щоденні бомбардування - це тіпа фігня якась?
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10.05.2024 16:11 Відповісти
Оказывается уже нет недостатка в людях только в артиллерии и бронетехнике.
Как то у этого генерала показания меняются неожиданно, еще месяц назад была критичсекая нехватка и виноваты были во всем журналисты, а нынче все хорошо
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10.05.2024 16:13 Відповісти
А що скаже таваріщ бАданов?
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10.05.2024 19:27 Відповісти
 
 