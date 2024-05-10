Российские войска атаковали Херсонщину: ранены два человека

Военные армии РФ днем атаковали Берислав и Казацкое в Херсонской области. Мужчина и женщина получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие обстрела Казацкого в собственном доме ранение спины получила 49-летняя женщина. Ее госпитализировали.

В Бериславе под удар врага попал 48-летний местный житель. У него осколочное ранение паха.

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