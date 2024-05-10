Російські війська атакували Херсонщину: поранено двох людей

Військові армії РФ вдень атакували Берислав та Козацьке у Херсонській області. Чоловік та жінка дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілу Козацького у власній домівці поранення спини дістала 49-річна жінка. Її ушпиталили.

У Бериславі під удар ворога потрапив 48-річний місцевий житель. У нього уламкове поранення паху.

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