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Новини Війна
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Російські війська атакували Херсонщину: поранено двох людей

Обстріли Херсонщини

Військові армії РФ вдень атакували Берислав та Козацьке у Херсонській області. Чоловік та жінка дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілу Козацького у власній домівці поранення спини дістала 49-річна жінка. Її ушпиталили.

У Бериславі під удар ворога потрапив 48-річний місцевий житель. У нього уламкове поранення паху.

Дивіться: Рашисти вночі кинули КАБи на подвір’я школи у Бериславі. ФОТОрепортаж

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обстріл (28284) жертви (1785) Херсонська область (5713)


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