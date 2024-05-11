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Новости Война
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В оккупированных Ровеньках на Луганщине после взрывов горит нефтебаза. ВИДЕО

Вечером 10 мая в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и загорелась нефтебаза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В телеграм-каналах распространяют видео пожара.

Автор: 

пожар (5934) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+12
нафтобаз ще дохєра, навіть у нас під кордоном. От наприклад під цю ж лавочку у Ровеньках можно було б однією ракетою захєрачить трохи далі (170 км від ЛБЗ) рівно у тому ж напрямку у нафтобазу https://www.google.com/maps/place/48%C2%B008 Лиховську "Ростовнафтопродукта", щоб на цьому напрямку стало ще більш сутужно з паливом.
І да, вся нафтобаза, як правило не вигоряє - один, два чи три резервуара. Вигоріти вся може маленька, якщо туди прилетить щось більше ніж беспілотник. Їнше діло, що іх треба хєрачить регулярно. Найбільше палива на фронт тягнуть з Краснодарського краю, бо там десь біля двадцяти більш-менш крупних нафтобаз.
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11.05.2024 01:39
+11
Ось, а ви питали, що то за лугандонська мова.
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11.05.2024 02:02
+10
нарешті. А то 110 км від ЛБЗ, а https://www.google.com/maps/place/48%C2%B005 вона начебто недоторкана.
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11.05.2024 01:04
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Них себе! Это шо,ога первый раз горит за все время войны?
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11.05.2024 00:48 Ответить
Сiрники тiльки завезли, у Березнi.
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11.05.2024 01:05 Ответить
...А на тих швабликах була емблема "Правого Сектору".
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11.05.2024 06:13 Ответить
віззитка Яроша
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11.05.2024 14:23 Ответить
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11.05.2024 15:47 Ответить
Якби без матюків міг би й не повірити.
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11.05.2024 03:51 Ответить
нарешті. А то 110 км від ЛБЗ, а https://www.google.com/maps/place/48%C2%B005 вона начебто недоторкана.
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11.05.2024 01:04 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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11.05.2024 01:07 Ответить
Пора делать интерактивную карту - сколько на рашке нефтебаз осталось и сколько сгорело...
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11.05.2024 01:14 Ответить
нафтобаз ще дохєра, навіть у нас під кордоном. От наприклад під цю ж лавочку у Ровеньках можно було б однією ракетою захєрачить трохи далі (170 км від ЛБЗ) рівно у тому ж напрямку у нафтобазу https://www.google.com/maps/place/48%C2%B008 Лиховську "Ростовнафтопродукта", щоб на цьому напрямку стало ще більш сутужно з паливом.
І да, вся нафтобаза, як правило не вигоряє - один, два чи три резервуара. Вигоріти вся може маленька, якщо туди прилетить щось більше ніж беспілотник. Їнше діло, що іх треба хєрачить регулярно. Найбільше палива на фронт тягнуть з Краснодарського краю, бо там десь біля двадцяти більш-менш крупних нафтобаз.
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11.05.2024 01:39 Ответить
Ось, а ви питали, що то за лугандонська мова.
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11.05.2024 02:02 Ответить

Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Гори-гори ярче, кацапу будет жарче,
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Чтобы вся эта украинская земля
смертью стала для кацапа !
Догорай, костер, полно дотла,
С оккупанта будет пепел и зола.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло.
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11.05.2024 06:08 Ответить
Вивсьоврьоті! (с)
То просто були щі з дуже-очєнь-сільно ядрьоною капустою. Ну і традиційно кацапи курили де-попало. Точніше, де ще не попало.
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11.05.2024 06:10 Ответить
що побила там та дитина ?
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11.05.2024 06:47 Ответить
Все бензин лугандонцам пока не светит.
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11.05.2024 07:41 Ответить
а мо..буде "квартальна" горіла хата,,,палала"???
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11.05.2024 09:57 Ответить
А последнее видео можно было продлить ло 10 минут, а то 12 секунд - маловато для получения полного удовольствия.. )
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11.05.2024 10:04 Ответить
Ваш кролик писав, каже собі той коментатор. Схоже , поціновувач слова "писав".
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11.05.2024 10:51 Ответить
 
 