В окупованих Ровеньках на Луганщині після вибухів горить нафтобаза. ВIДЕО
Ввечері 10 травня в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та загорілась нафтобаза.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У телеграм-каналах розповсюджують відео пожежі.
Топ коментарі
+12 Urs
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І да, вся нафтобаза, як правило не вигоряє - один, два чи три резервуара. Вигоріти вся може маленька, якщо туди прилетить щось більше ніж беспілотник. Їнше діло, що іх треба хєрачить регулярно. Найбільше палива на фронт тягнуть з Краснодарського краю, бо там десь біля двадцяти більш-менш крупних нафтобаз.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Гори-гори ярче, кацапу будет жарче,
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Чтобы вся эта украинская земля
смертью стала для кацапа !
Догорай, костер, полно дотла,
С оккупанта будет пепел и зола.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло.
То просто були щі з дуже-очєнь-сільно ядрьоною капустою. Ну і традиційно кацапи курили де-попало. Точніше, де ще не попало.