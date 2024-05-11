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Новини Війна
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В окупованих Ровеньках на Луганщині після вибухів горить нафтобаза. ВIДЕО

Ввечері 10 травня в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та загорілась нафтобаза.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У телеграм-каналах розповсюджують відео пожежі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар ATACMS по полігону рашистів на окупованій Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4314) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+12
нафтобаз ще дохєра, навіть у нас під кордоном. От наприклад під цю ж лавочку у Ровеньках можно було б однією ракетою захєрачить трохи далі (170 км від ЛБЗ) рівно у тому ж напрямку у нафтобазу https://www.google.com/maps/place/48%C2%B008 Лиховську "Ростовнафтопродукта", щоб на цьому напрямку стало ще більш сутужно з паливом.
І да, вся нафтобаза, як правило не вигоряє - один, два чи три резервуара. Вигоріти вся може маленька, якщо туди прилетить щось більше ніж беспілотник. Їнше діло, що іх треба хєрачить регулярно. Найбільше палива на фронт тягнуть з Краснодарського краю, бо там десь біля двадцяти більш-менш крупних нафтобаз.
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11.05.2024 01:39
+11
Ось, а ви питали, що то за лугандонська мова.
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11.05.2024 02:02
+10
нарешті. А то 110 км від ЛБЗ, а https://www.google.com/maps/place/48%C2%B005 вона начебто недоторкана.
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11.05.2024 01:04
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Них себе! Это шо,ога первый раз горит за все время войны?
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11.05.2024 00:48 Відповісти
Сiрники тiльки завезли, у Березнi.
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11.05.2024 01:05 Відповісти
...А на тих швабликах була емблема "Правого Сектору".
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11.05.2024 06:13 Відповісти
віззитка Яроша
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11.05.2024 14:23 Відповісти
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11.05.2024 15:47 Відповісти
Якби без матюків міг би й не повірити.
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11.05.2024 03:51 Відповісти
нарешті. А то 110 км від ЛБЗ, а https://www.google.com/maps/place/48%C2%B005 вона начебто недоторкана.
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11.05.2024 01:04 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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11.05.2024 01:07 Відповісти
Пора делать интерактивную карту - сколько на рашке нефтебаз осталось и сколько сгорело...
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11.05.2024 01:14 Відповісти
нафтобаз ще дохєра, навіть у нас під кордоном. От наприклад під цю ж лавочку у Ровеньках можно було б однією ракетою захєрачить трохи далі (170 км від ЛБЗ) рівно у тому ж напрямку у нафтобазу https://www.google.com/maps/place/48%C2%B008 Лиховську "Ростовнафтопродукта", щоб на цьому напрямку стало ще більш сутужно з паливом.
І да, вся нафтобаза, як правило не вигоряє - один, два чи три резервуара. Вигоріти вся може маленька, якщо туди прилетить щось більше ніж беспілотник. Їнше діло, що іх треба хєрачить регулярно. Найбільше палива на фронт тягнуть з Краснодарського краю, бо там десь біля двадцяти більш-менш крупних нафтобаз.
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11.05.2024 01:39 Відповісти
Ось, а ви питали, що то за лугандонська мова.
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11.05.2024 02:02 Відповісти

Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Гори-гори ярче, кацапу будет жарче,
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Чтобы вся эта украинская земля
смертью стала для кацапа !
Догорай, костер, полно дотла,
С оккупанта будет пепел и зола.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло.
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11.05.2024 06:08 Відповісти
Вивсьоврьоті! (с)
То просто були щі з дуже-очєнь-сільно ядрьоною капустою. Ну і традиційно кацапи курили де-попало. Точніше, де ще не попало.
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11.05.2024 06:10 Відповісти
що побила там та дитина ?
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11.05.2024 06:47 Відповісти
Все бензин лугандонцам пока не светит.
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11.05.2024 07:41 Відповісти
а мо..буде "квартальна" горіла хата,,,палала"???
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11.05.2024 09:57 Відповісти
А последнее видео можно было продлить ло 10 минут, а то 12 секунд - маловато для получения полного удовольствия.. )
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11.05.2024 10:04 Відповісти
Ваш кролик писав, каже собі той коментатор. Схоже , поціновувач слова "писав".
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11.05.2024 10:51 Відповісти
 
 