В окупованих Ровеньках на Луганщині після вибухів горить нафтобаза. ВIДЕО

Ввечері 10 травня в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи та загорілась нафтобаза.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У телеграм-каналах розповсюджують відео пожежі.

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