Общие боевые потери РФ с начала войны – около 481 030 человек (+1320 за сутки), 7449 танков, 12 442 артсистемы, 14 353 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 481 030 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 481030 (+1320) человек,
танков - 7449 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 14353 (+40) ед,
артиллерийских систем - 12442 (+55) ед,
РСЗО - 1064 (+2) ед,
средства ППО - 796 (+1) ед,
самолетов - 349 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9868 (+42),
крылатые ракеты - 2193 (+1),
корабли /катера - 26 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 16755 (+64) ед,
специальная техника - 2040 (+9)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Техніки намолотили добряче, таки, як пишуть, дещо потрапило на поле бою.
186! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 57!, броня 55!, логістика 64!.
Закриті чергові пів тисячі по арті.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
481 000 - десятитисячні ювілеї вже ніхто не помічає, всі в очикуванні 500 000, а з такими темпами це буде навіть раніше чим очікувалось - десь 28-29 травня, амінь.
20.10.2023 - 1 380
16.11.2023 - 1 330
1 320 на разі треті