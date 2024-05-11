Общие боевые потери РФ с начала войны – около 481 030 человек (+1320 за сутки), 7449 танков, 12 442 артсистемы, 14 353 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 481 030 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 481030 (+1320) человек,

танков - 7449 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14353 (+40) ед,

артиллерийских систем - 12442 (+55) ед,

РСЗО - 1064 (+2) ед,

средства ППО - 796 (+1) ед,

самолетов - 349 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9868 (+42),

крылатые ракеты - 2193 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16755 (+64) ед,

специальная техника - 2040 (+9)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.