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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 481 030 человек (+1320 за сутки), 7449 танков, 12 442 артсистемы, 14 353 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Втрати окупантів на 11 травня 2024 року

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 481 030 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 481030 (+1320) человек,

танков - 7449 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14353 (+40) ед,

артиллерийских систем - 12442 (+55) ед,

РСЗО - 1064 (+2) ед,

средства ППО - 796 (+1) ед,

самолетов - 349 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9868 (+42),

крылатые ракеты - 2193 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16755 (+64) ед,

специальная техника - 2040 (+9)

Также читайте: Россию ждет стратегический провал: потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части непропорционально, - Павлюк

Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3501) уничтожение (6849) техника (1733)


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Топ комментарии
+21
186 одиниць наземної техніки, з них 55 броня, 57 артилерія, 64 логістика !!! Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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11.05.2024 08:12
+21
Минув 3730 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 57!, броня 55!, логістика 64!.
Закриті чергові пів тисячі по арті.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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11.05.2024 08:31
+15
Пару дней был относительный передых, а сейчас опять кацапы пошли канителью... но сколько ниточка, а хоть и стальная, не вейся, но совьешься ты в петлю.
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11.05.2024 08:17
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186 одиниць наземної техніки, з них 55 броня, 57 артилерія, 64 логістика !!! Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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11.05.2024 08:12 Ответить
Пару дней был относительный передых, а сейчас опять кацапы пошли канителью... но сколько ниточка, а хоть и стальная, не вейся, но совьешься ты в петлю.
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11.05.2024 08:17 Ответить
Вчора до травневих 10 000 не хватало 130 тушок, а сьогодні вже 11 тис.
Техніки намолотили добряче, таки, як пишуть, дещо потрапило на поле бою.
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11.05.2024 08:13 Ответить
Дуже добрий показник по знищені ворога в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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11.05.2024 08:20 Ответить
Наземка з початку весни на разі 9 093 одиниці і як то кажуть ше не вечір, найбільше за сезон було 8 889 - зима 23-24, тобто за не повні півроку майже 18 тис наземної військової техніки і 150 тис чумардосів і це заради 23 км від Авдіївки до Новоолександрівки
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11.05.2024 08:37 Ответить
якщо в московитів такі справи то нам взагалі нічого не світить
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11.05.2024 11:06 Ответить
Начебто 23 км це не так багато. Поділи їх мобілізаційний ресурс 25 мільонів на 150 тисяч чумардосів. Їм до Ла-маншу чмобиків вистачить. Треба якось ще більше їх знищувати...
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11.05.2024 17:27 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 08:27 Ответить
я вірю в то шо здохну, шо треба платити таксес, і шо ЗСУ найктращі крапка.
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11.05.2024 08:28 Ответить
Минув 3730 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 57!, броня 55!, логістика 64!.
Закриті чергові пів тисячі по арті.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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11.05.2024 08:31 Ответить
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11.05.2024 08:35 Ответить
Дивно - читав сьогодні у блогах що вчора "завалили" вже другий Су-25 за тиждень
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11.05.2024 08:45 Ответить
Кажуть (і не тільки Жданов), вчора уночі завалили сушку під Очеретино, а позавчора аж дві. Але чомусь у сводку не потрапляє.
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11.05.2024 10:49 Ответить
От і я про це!
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11.05.2024 10:53 Ответить
P.s. 479 000!!!

481 000 - десятитисячні ювілеї вже ніхто не помічає, всі в очикуванні 500 000, а з такими темпами це буде навіть раніше чим очікувалось - десь 28-29 травня, амінь.
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11.05.2024 08:51 Ответить
Бо від загальної кількості це біля 2х %, але це майже в межах арифметичної похибки )) Всі чекають пів ляма ))
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11.05.2024 09:09 Ответить
Вибачаюсь, технічна помилка. Не 479 тисяч, а на 2 тисячі більше ліквідували наші ЗСУ, недобитків з боліт. Так ще більше душа радіє.
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11.05.2024 11:48 Ответить
За два дня...
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11.05.2024 08:35 Ответить
Максімум три-четире дня (бульбофюрер)
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11.05.2024 08:39 Ответить
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11.05.2024 08:47 Ответить
1320 кацапопітеків за день. Це рекорд. Хіба що я може і забув
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11.05.2024 09:01 Ответить
Не знав та й забув
20.10.2023 - 1 380
16.11.2023 - 1 330
1 320 на разі треті
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11.05.2024 09:47 Ответить
З такими темпами знищення окупантів їх втрати за 10 днів будуть як за 10 років в Афгані...
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11.05.2024 10:16 Ответить
Ще досі є люди які вірять в кремлядські казки про 15 тисяч, хоча досі невідомо точної цифри але дослідники тих часів називають приблизну цифру втрат совіцької армії в 140 тисяч та 100 тисяч авганців які воювали на стороні комуняк.
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11.05.2024 11:25 Ответить
Кацапи тупо вірять в "офіційні" цифри. Принаймні "хочуть вірити наперекір здоровому глузду. Там взагалі масова "біполярка".
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11.05.2024 13:30 Ответить
 
 