Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 481 030 осіб (+1320 за добу), 7449 танків, 12 442 артсистеми, 14 353 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 481 030 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 481030 (+1320) осіб,

танків - 7449 (+15) од,

бойових броньованих машин - 14353 (+40) од,

артилерійських систем - 12442 (+55) од,

РСЗВ - 1064 (+2) од,

засоби ППО - 796 (+1) од,

літаків - 349 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9868 (+42),

крилаті ракети - 2193 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16755 (+64) од,

спеціальна техніка - 2040 (+9)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.