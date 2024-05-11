Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 481 030 осіб (+1320 за добу), 7449 танків, 12 442 артсистеми, 14 353 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 481 030 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 481030 (+1320) осіб,
танків - 7449 (+15) од,
бойових броньованих машин - 14353 (+40) од,
артилерійських систем - 12442 (+55) од,
РСЗВ - 1064 (+2) од,
засоби ППО - 796 (+1) од,
літаків - 349 (+0) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9868 (+42),
крилаті ракети - 2193 (+1),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 16755 (+64) од,
спеціальна техніка - 2040 (+9)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Техніки намолотили добряче, таки, як пишуть, дещо потрапило на поле бою.
186! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 57!, броня 55!, логістика 64!.
Закриті чергові пів тисячі по арті.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
481 000 - десятитисячні ювілеї вже ніхто не помічає, всі в очикуванні 500 000, а з такими темпами це буде навіть раніше чим очікувалось - десь 28-29 травня, амінь.
20.10.2023 - 1 380
16.11.2023 - 1 330
1 320 на разі треті