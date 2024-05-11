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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 481 030 осіб (+1320 за добу), 7449 танків, 12 442 артсистеми, 14 353 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати окупантів на 11 травня 2024 року

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 481 030 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 481030 (+1320) осіб,

танків - 7449 (+15) од,

бойових броньованих машин - 14353 (+40) од,

артилерійських систем - 12442 (+55) од,

РСЗВ - 1064 (+2) од,

засоби ППО - 796 (+1) од,

літаків - 349 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9868 (+42),

крилаті ракети - 2193 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16755 (+64) од,

спеціальна техніка - 2040 (+9)

Також читайте: На Росію чекає стратегічний провал: втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним, - Павлюк

Втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3883) знищення (7161) техніка (1822)


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Топ коментарі
+21
186 одиниць наземної техніки, з них 55 броня, 57 артилерія, 64 логістика !!! Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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11.05.2024 08:12
+21
Минув 3730 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 57!, броня 55!, логістика 64!.
Закриті чергові пів тисячі по арті.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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11.05.2024 08:31
+15
Пару дней был относительный передых, а сейчас опять кацапы пошли канителью... но сколько ниточка, а хоть и стальная, не вейся, но совьешься ты в петлю.
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11.05.2024 08:17
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186 одиниць наземної техніки, з них 55 броня, 57 артилерія, 64 логістика !!! Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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11.05.2024 08:12 Відповісти
Пару дней был относительный передых, а сейчас опять кацапы пошли канителью... но сколько ниточка, а хоть и стальная, не вейся, но совьешься ты в петлю.
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11.05.2024 08:17 Відповісти
Вчора до травневих 10 000 не хватало 130 тушок, а сьогодні вже 11 тис.
Техніки намолотили добряче, таки, як пишуть, дещо потрапило на поле бою.
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11.05.2024 08:13 Відповісти
Дуже добрий показник по знищені ворога в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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11.05.2024 08:20 Відповісти
Наземка з початку весни на разі 9 093 одиниці і як то кажуть ше не вечір, найбільше за сезон було 8 889 - зима 23-24, тобто за не повні півроку майже 18 тис наземної військової техніки і 150 тис чумардосів і це заради 23 км від Авдіївки до Новоолександрівки
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11.05.2024 08:37 Відповісти
якщо в московитів такі справи то нам взагалі нічого не світить
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11.05.2024 11:06 Відповісти
Начебто 23 км це не так багато. Поділи їх мобілізаційний ресурс 25 мільонів на 150 тисяч чумардосів. Їм до Ла-маншу чмобиків вистачить. Треба якось ще більше їх знищувати...
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11.05.2024 17:27 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 08:27 Відповісти
я вірю в то шо здохну, шо треба платити таксес, і шо ЗСУ найктращі крапка.
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11.05.2024 08:28 Відповісти
Минув 3730 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 57!, броня 55!, логістика 64!.
Закриті чергові пів тисячі по арті.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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11.05.2024 08:31 Відповісти
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11.05.2024 08:35 Відповісти
Дивно - читав сьогодні у блогах що вчора "завалили" вже другий Су-25 за тиждень
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11.05.2024 08:45 Відповісти
Кажуть (і не тільки Жданов), вчора уночі завалили сушку під Очеретино, а позавчора аж дві. Але чомусь у сводку не потрапляє.
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11.05.2024 10:49 Відповісти
От і я про це!
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11.05.2024 10:53 Відповісти
P.s. 479 000!!!

481 000 - десятитисячні ювілеї вже ніхто не помічає, всі в очикуванні 500 000, а з такими темпами це буде навіть раніше чим очікувалось - десь 28-29 травня, амінь.
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11.05.2024 08:51 Відповісти
Бо від загальної кількості це біля 2х %, але це майже в межах арифметичної похибки )) Всі чекають пів ляма ))
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11.05.2024 09:09 Відповісти
Вибачаюсь, технічна помилка. Не 479 тисяч, а на 2 тисячі більше ліквідували наші ЗСУ, недобитків з боліт. Так ще більше душа радіє.
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11.05.2024 11:48 Відповісти
За два дня...
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11.05.2024 08:35 Відповісти
Максімум три-четире дня (бульбофюрер)
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11.05.2024 08:39 Відповісти
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11.05.2024 08:47 Відповісти
1320 кацапопітеків за день. Це рекорд. Хіба що я може і забув
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11.05.2024 09:01 Відповісти
Не знав та й забув
20.10.2023 - 1 380
16.11.2023 - 1 330
1 320 на разі треті
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11.05.2024 09:47 Відповісти
З такими темпами знищення окупантів їх втрати за 10 днів будуть як за 10 років в Афгані...
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11.05.2024 10:16 Відповісти
Ще досі є люди які вірять в кремлядські казки про 15 тисяч, хоча досі невідомо точної цифри але дослідники тих часів називають приблизну цифру втрат совіцької армії в 140 тисяч та 100 тисяч авганців які воювали на стороні комуняк.
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11.05.2024 11:25 Відповісти
Кацапи тупо вірять в "офіційні" цифри. Принаймні "хочуть вірити наперекір здоровому глузду. Там взагалі масова "біполярка".
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11.05.2024 13:30 Відповісти
 
 