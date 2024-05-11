Срывать российские наступательные замыслы – это сейчас задача номер один, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 808-го дня войны с Россией.
Видеообращение главы государства обнародовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня внимание прежде всего фронту - ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил Зеленский.
"Также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление - это Семеновка, Нетайлово. Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское.
Я благодарю каждую нашу бригаду, которая смело защищает позиции, которая отражает штурмы, уничтожает оккупанта. Срывать российские наступательные замыслы - это сейчас задача номер один. Выполнение этой задачи зависит от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера. Спасибо всем командирам, которые действительно делают все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как действовать", - добавил президент.
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ще 742й з моменту коли ми всі мали ібанути на шашлики
а ще 868 від того як партнери сказали що ****** нападе...
і ще докуя дат...
дата команди на розмінування,
дата дзвінка до бацьки по вагнерівцям
дата команди про ліквідацію оборонної програми
це (нептуни, вільхи, богдани, танки)
дата скритої подорожі в оман
дата польоту на гелікоптерах МНС в Карпати..
дати призначень та відставок хузнакого, хузна чому та хузна за що
історична дата прийняття закону про розпродаж НАШОЇ землі
дат море
а ще може бути дата початку кріпацтва
або переходу україни на монархічне правління як в царській росії..
Вони своє "непрає@уть", а наступ - то фігня, не варта уваги
і що?
приготувались?
п'ять сіл, здано, від афігеной підготовки?
в тому то й справа, бо їх гімнокомандуючий в першу чергу- гімно.
Українцям доводиться вигрібати самим, бо у кІмандування то футбольний сезон на межі зриву, то куму ображають, а гумор він поза політикою, та й з Євробаченням не фсьо путьом.
Стіко викликів, стіко викликів.
то вироблялиб не асфальт а ракети,
країною керувалиб не пройдисвіти а специ
рорзмінувати південь не далиб
інфу в кремль не зливалиб
і "ЗАДУМОК" У *****, БУЛОБ МЕНЬШЕ...
а так, з 2019го проібалі все
Що зроблено для його оборони?? Де мінні поля??
Все зебанда вкрала..
при сирському ми просрали рівно стільки, скільки звільнили при залужному.