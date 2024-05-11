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Новости Война
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Срывать российские наступательные замыслы – это сейчас задача номер один, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 808-го дня войны с Россией.

Видеообращение главы государства обнародовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня внимание прежде всего фронту - ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил Зеленский.

"Также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление - это Семеновка, Нетайлово. Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское.

Я благодарю каждую нашу бригаду, которая смело защищает позиции, которая отражает штурмы, уничтожает оккупанта. Срывать российские наступательные замыслы - это сейчас задача номер один. Выполнение этой задачи зависит от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера. Спасибо всем командирам, которые действительно делают все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как действовать", - добавил президент.

Читайте также: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: По всей линии – тяжелые бои

Автор: 

Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+29
****, три місяці воно гундосило про наступ на харків.
і що?
приготувались?
п'ять сіл, здано, від афігеной підготовки?
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11.05.2024 19:48
+28
Коли вже воне заткнеться??
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11.05.2024 19:43
+22
А якже шашлики? Дороги, наприклад, будувати ми не будемо?
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11.05.2024 19:43
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А якже шашлики? Дороги, наприклад, будувати ми не будемо?
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11.05.2024 19:43 Ответить
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11.05.2024 20:10 Ответить
а сьогодня не лише дата 808мий день з початку великої війни
ще 742й з моменту коли ми всі мали ібанути на шашлики
а ще 868 від того як партнери сказали що ****** нападе...
і ще докуя дат...
дата команди на розмінування,
дата дзвінка до бацьки по вагнерівцям
дата команди про ліквідацію оборонної програми
це (нептуни, вільхи, богдани, танки)
дата скритої подорожі в оман
дата польоту на гелікоптерах МНС в Карпати..
дати призначень та відставок хузнакого, хузна чому та хузна за що
історична дата прийняття закону про розпродаж НАШОЇ землі
дат море
а ще може бути дата початку кріпацтва
або переходу україни на монархічне правління як в царській росії..
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11.05.2024 20:25 Ответить
зеГнида хай іде шашлики пожере та асфальтом закусить, може якраз вдавить!
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11.05.2024 20:28 Ответить
Так вони ж будують (чи ремонтують) на Суми дорогу. Та й у прифронтових містах на дороги виділяють...
Вони своє "непрає@уть", а наступ - то фігня, не варта уваги
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11.05.2024 21:00 Ответить
Коли вже воне заткнеться??
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11.05.2024 19:43 Ответить
Зриватель ху..в.
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11.05.2024 19:48 Ответить
****, три місяці воно гундосило про наступ на харків.
і що?
приготувались?
п'ять сіл, здано, від афігеной підготовки?
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11.05.2024 19:48 Ответить
Що, будемо будувати дороги?
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11.05.2024 19:48 Ответить
Корупційні скандали та офшорі нововведення слуг-запорука зміцнення
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11.05.2024 19:50 Ответить
"Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера",-

в тому то й справа, бо їх гімнокомандуючий в першу чергу- гімно.
Українцям доводиться вигрібати самим, бо у кІмандування то футбольний сезон на межі зриву, то куму ображають, а гумор він поза політикою, та й з Євробаченням не фсьо путьом.
Стіко викликів, стіко викликів.
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11.05.2024 19:50 Ответить
Для потужного зриву треба у прифронтовій зоні незламно мародьорити гроші на озелененя і асфальтуваня,і особливо потужно на придомових територіях!
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11.05.2024 19:51 Ответить
Мародерством, занляданням в очі пуйлу і Єрмаком х#й ти зірвеш плани рашистів, балабол бункерний.
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11.05.2024 19:51 Ответить
тепер до кожного звернення має бути обов'язковий допис -легітимний №2, інакше ніяк!
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11.05.2024 19:53 Ответить
Поки, що не Легітімний 2, це відбудетьтся після 20 травня 2024 року, тобись через 9 днів.
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11.05.2024 20:36 Ответить
Насправді - сумнівно-легітимний.
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11.05.2024 22:37 Ответить
Треба спочвтку вийти з системи
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11.05.2024 19:56 Ответить
Правильно: якщо наріду не роз'яснити - ніц не второпає та тупим лишиться!
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11.05.2024 20:01 Ответить
го2019гояк би і Україні були незалежні від підарасів СБУ, ДБР, ГУР МО, та мусара.
то вироблялиб не асфальт а ракети,
країною керувалиб не пройдисвіти а специ
рорзмінувати південь не далиб
інфу в кремль не зливалиб
і "ЗАДУМОК" У *****, БУЛОБ МЕНЬШЕ...
а так, з 2019го проібалі все
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11.05.2024 20:04 Ответить
на цей раз атака на Волгоградський НПЗ була більш успішна, ніж лютнева. Мінус АВТ-6 і АВТ-1, і ще плюс мілкі дрібниці у вигляді пошкодження пічі.
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11.05.2024 20:10 Ответить
Цікаво, коли те ж саме восени твердив Залужний, то Зєлєнскій його забанив, відправивши у відставку і комісувавши з армії. Тоді Зєлєнскому хотілося Горлівку брати. А що ж сталося?
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11.05.2024 20:13 Ответить
Вова, найважливіше для тебе і для усіх Нас, щоб порозгоняв стадо, яке тебе оточує.. як там кажуть - " свита делает короля".. ти далеко не король, але "світа делает тебя".. і разом із тобою " делает" і Нас..
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11.05.2024 20:13 Ответить
Як підлеглий фсбешника ермака може когось розігнати? Воно нещастя саме труситься щоб його не погнали...
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11.05.2024 20:35 Ответить
бла бла бла...
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11.05.2024 20:24 Ответить
Остання літера не та.
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11.05.2024 20:32 Ответить
лЯ Ля Ля
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11.05.2024 20:44 Ответить
Як нам заткнути та замінити цю пісіуністську сволоту, яка нас веде до повного краху?!!!!
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11.05.2024 20:36 Ответить
Тупа брехлива істота здатна лише на відосоики...ттотгундосило рік про контрнаступ то вже глуха оборона серед мільйона дерев з мільйоном дронів
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11.05.2024 20:37 Ответить
Ну що великий лідор допомогло тобі усунення Залужного!?
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11.05.2024 20:39 Ответить
Торчек
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11.05.2024 20:41 Ответить
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11.05.2024 20:42 Ответить
а можна якось вимкнути цю "наЙпотужнішу" кокаДоріжку?
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11.05.2024 20:43 Ответить
Збирай речі, ти вже давно всім надоїв, без тебе розберуться, є притомні люди, хуже точно не буде.
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11.05.2024 20:53 Ответить
Стратег, ***.....
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11.05.2024 20:54 Ответить
капітан очевидність
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11.05.2024 21:02 Ответить
Нехай бАданову це розкаже.....
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11.05.2024 21:05 Ответить
Бряцало брехливе
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11.05.2024 21:12 Ответить
Кварталіст в своєму стилі. Ніякої стратегії. Ніколи не міг думати навіть на два кроки наперед. Виникла проблема, тоді починаємо якось пробувати вирішувати.
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11.05.2024 21:19 Ответить
йому що шашлики в голову вдарили ?
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11.05.2024 21:20 Ответить
Купянськ повернули восене 2022 року
Що зроблено для його оборони?? Де мінні поля??
Все зебанда вкрала..
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11.05.2024 21:37 Ответить
при залужному ми відігнали від києва, звільнили харківщину і херсон.
при сирському ми просрали рівно стільки, скільки звільнили при залужному.
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11.05.2024 21:44 Ответить
Ну як - під Харковом багато зірвали?
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11.05.2024 21:47 Ответить
Как это гундосое уже уматало !
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11.05.2024 21:52 Ответить
Зеленский СРОЧНО убери сыркина ! С февраля 2024 как заменили Залужного на фронте начались нескончаемые ПРОБЛЕМЫ. 100 % - сыркин- крыса рашисткая.
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11.05.2024 22:06 Ответить
Вони обоє криси!
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12.05.2024 07:28 Ответить
Зеленському байдуже, скільки українців загине. Зеленському бракує політичного бачення і він військово неграмотний.
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11.05.2024 22:08 Ответить
Щось там зривати ( лише на словах ) залишилось до якого там травня...????
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11.05.2024 22:10 Ответить
Бастардо.
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11.05.2024 22:35 Ответить
Люди кажуть "Перед смертю не надихаєшся!" П'ять років закінчуються ось-ось. І ГУД БАЙ кацап український !!!
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11.05.2024 23:14 Ответить
Петрушка
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11.05.2024 23:30 Ответить
А може ще не на часі займатися 5 -ою колоною, бо ж ще Україну не здали повністю ?!!
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11.05.2024 23:50 Ответить
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12.05.2024 00:19 Ответить
Цей вечірній блохєр вже ******. Може досить транслювати його гівняні відоси
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12.05.2024 06:42 Ответить
Відосіками сривай і обіцянками, ти по другому не вмієш!
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12.05.2024 07:27 Ответить
Чому гундосий довбойоб не у футболці "Ухилянт" ?
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12.05.2024 08:51 Ответить
Через 8 днів вали нах*й з країни,пісюнограй,янелох,та 95 квартал свій забирай!
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12.05.2024 11:03 Ответить
 
 