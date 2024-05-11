Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 808-го дня війни з Росією.
Відеозвернення очільника держави оприлюднила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - зазначив Зеленський.
"Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський.
Я дякую кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта. Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - додав президент.
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ще 742й з моменту коли ми всі мали ібанути на шашлики
а ще 868 від того як партнери сказали що ****** нападе...
і ще докуя дат...
дата команди на розмінування,
дата дзвінка до бацьки по вагнерівцям
дата команди про ліквідацію оборонної програми
це (нептуни, вільхи, богдани, танки)
дата скритої подорожі в оман
дата польоту на гелікоптерах МНС в Карпати..
дати призначень та відставок хузнакого, хузна чому та хузна за що
історична дата прийняття закону про розпродаж НАШОЇ землі
дат море
а ще може бути дата початку кріпацтва
або переходу україни на монархічне правління як в царській росії..
Вони своє "непрає@уть", а наступ - то фігня, не варта уваги
і що?
приготувались?
п'ять сіл, здано, від афігеной підготовки?
в тому то й справа, бо їх гімнокомандуючий в першу чергу- гімно.
Українцям доводиться вигрібати самим, бо у кІмандування то футбольний сезон на межі зриву, то куму ображають, а гумор він поза політикою, та й з Євробаченням не фсьо путьом.
Стіко викликів, стіко викликів.
то вироблялиб не асфальт а ракети,
країною керувалиб не пройдисвіти а специ
рорзмінувати південь не далиб
інфу в кремль не зливалиб
і "ЗАДУМОК" У *****, БУЛОБ МЕНЬШЕ...
а так, з 2019го проібалі все
Що зроблено для його оборони?? Де мінні поля??
Все зебанда вкрала..
при сирському ми просрали рівно стільки, скільки звільнили при залужному.