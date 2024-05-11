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Новини Війна
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Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 808-го дня війни з Росією.

Відеозвернення очільника держави оприлюднила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - зазначив Зеленський.

"Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський.

Я дякую кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта. Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі партнери України оперативно виконують домовленості. Треба прискорити постачання, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719)


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Топ коментарі
+29
****, три місяці воно гундосило про наступ на харків.
і що?
приготувались?
п'ять сіл, здано, від афігеной підготовки?
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11.05.2024 19:48
+28
Коли вже воне заткнеться??
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11.05.2024 19:43
+22
А якже шашлики? Дороги, наприклад, будувати ми не будемо?
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11.05.2024 19:43
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А якже шашлики? Дороги, наприклад, будувати ми не будемо?
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11.05.2024 19:43 Відповісти
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11.05.2024 20:10 Відповісти
а сьогодня не лише дата 808мий день з початку великої війни
ще 742й з моменту коли ми всі мали ібанути на шашлики
а ще 868 від того як партнери сказали що ****** нападе...
і ще докуя дат...
дата команди на розмінування,
дата дзвінка до бацьки по вагнерівцям
дата команди про ліквідацію оборонної програми
це (нептуни, вільхи, богдани, танки)
дата скритої подорожі в оман
дата польоту на гелікоптерах МНС в Карпати..
дати призначень та відставок хузнакого, хузна чому та хузна за що
історична дата прийняття закону про розпродаж НАШОЇ землі
дат море
а ще може бути дата початку кріпацтва
або переходу україни на монархічне правління як в царській росії..
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11.05.2024 20:25 Відповісти
зеГнида хай іде шашлики пожере та асфальтом закусить, може якраз вдавить!
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11.05.2024 20:28 Відповісти
Так вони ж будують (чи ремонтують) на Суми дорогу. Та й у прифронтових містах на дороги виділяють...
Вони своє "непрає@уть", а наступ - то фігня, не варта уваги
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11.05.2024 21:00 Відповісти
Коли вже воне заткнеться??
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11.05.2024 19:43 Відповісти
Зриватель ху..в.
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11.05.2024 19:48 Відповісти
****, три місяці воно гундосило про наступ на харків.
і що?
приготувались?
п'ять сіл, здано, від афігеной підготовки?
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11.05.2024 19:48 Відповісти
Що, будемо будувати дороги?
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11.05.2024 19:48 Відповісти
Корупційні скандали та офшорі нововведення слуг-запорука зміцнення
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11.05.2024 19:50 Відповісти
"Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера",-

в тому то й справа, бо їх гімнокомандуючий в першу чергу- гімно.
Українцям доводиться вигрібати самим, бо у кІмандування то футбольний сезон на межі зриву, то куму ображають, а гумор він поза політикою, та й з Євробаченням не фсьо путьом.
Стіко викликів, стіко викликів.
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11.05.2024 19:50 Відповісти
Для потужного зриву треба у прифронтовій зоні незламно мародьорити гроші на озелененя і асфальтуваня,і особливо потужно на придомових територіях!
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11.05.2024 19:51 Відповісти
Мародерством, занляданням в очі пуйлу і Єрмаком х#й ти зірвеш плани рашистів, балабол бункерний.
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11.05.2024 19:51 Відповісти
тепер до кожного звернення має бути обов'язковий допис -легітимний №2, інакше ніяк!
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11.05.2024 19:53 Відповісти
Поки, що не Легітімний 2, це відбудетьтся після 20 травня 2024 року, тобись через 9 днів.
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11.05.2024 20:36 Відповісти
Насправді - сумнівно-легітимний.
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11.05.2024 22:37 Відповісти
Треба спочвтку вийти з системи
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11.05.2024 19:56 Відповісти
Правильно: якщо наріду не роз'яснити - ніц не второпає та тупим лишиться!
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11.05.2024 20:01 Відповісти
го2019гояк би і Україні були незалежні від підарасів СБУ, ДБР, ГУР МО, та мусара.
то вироблялиб не асфальт а ракети,
країною керувалиб не пройдисвіти а специ
рорзмінувати південь не далиб
інфу в кремль не зливалиб
і "ЗАДУМОК" У *****, БУЛОБ МЕНЬШЕ...
а так, з 2019го проібалі все
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11.05.2024 20:04 Відповісти
на цей раз атака на Волгоградський НПЗ була більш успішна, ніж лютнева. Мінус АВТ-6 і АВТ-1, і ще плюс мілкі дрібниці у вигляді пошкодження пічі.
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11.05.2024 20:10 Відповісти
Цікаво, коли те ж саме восени твердив Залужний, то Зєлєнскій його забанив, відправивши у відставку і комісувавши з армії. Тоді Зєлєнскому хотілося Горлівку брати. А що ж сталося?
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11.05.2024 20:13 Відповісти
Вова, найважливіше для тебе і для усіх Нас, щоб порозгоняв стадо, яке тебе оточує.. як там кажуть - " свита делает короля".. ти далеко не король, але "світа делает тебя".. і разом із тобою " делает" і Нас..
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11.05.2024 20:13 Відповісти
Як підлеглий фсбешника ермака може когось розігнати? Воно нещастя саме труситься щоб його не погнали...
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11.05.2024 20:35 Відповісти
бла бла бла...
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11.05.2024 20:24 Відповісти
Остання літера не та.
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11.05.2024 20:32 Відповісти
лЯ Ля Ля
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11.05.2024 20:44 Відповісти
Як нам заткнути та замінити цю пісіуністську сволоту, яка нас веде до повного краху?!!!!
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11.05.2024 20:36 Відповісти
Тупа брехлива істота здатна лише на відосоики...ттотгундосило рік про контрнаступ то вже глуха оборона серед мільйона дерев з мільйоном дронів
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11.05.2024 20:37 Відповісти
Ну що великий лідор допомогло тобі усунення Залужного!?
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11.05.2024 20:39 Відповісти
Торчек
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11.05.2024 20:41 Відповісти
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11.05.2024 20:42 Відповісти
а можна якось вимкнути цю "наЙпотужнішу" кокаДоріжку?
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11.05.2024 20:43 Відповісти
Збирай речі, ти вже давно всім надоїв, без тебе розберуться, є притомні люди, хуже точно не буде.
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11.05.2024 20:53 Відповісти
Стратег, ***.....
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11.05.2024 20:54 Відповісти
капітан очевидність
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11.05.2024 21:02 Відповісти
Нехай бАданову це розкаже.....
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11.05.2024 21:05 Відповісти
Бряцало брехливе
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11.05.2024 21:12 Відповісти
Кварталіст в своєму стилі. Ніякої стратегії. Ніколи не міг думати навіть на два кроки наперед. Виникла проблема, тоді починаємо якось пробувати вирішувати.
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11.05.2024 21:19 Відповісти
йому що шашлики в голову вдарили ?
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11.05.2024 21:20 Відповісти
Купянськ повернули восене 2022 року
Що зроблено для його оборони?? Де мінні поля??
Все зебанда вкрала..
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11.05.2024 21:37 Відповісти
при залужному ми відігнали від києва, звільнили харківщину і херсон.
при сирському ми просрали рівно стільки, скільки звільнили при залужному.
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11.05.2024 21:44 Відповісти
Ну як - під Харковом багато зірвали?
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11.05.2024 21:47 Відповісти
Как это гундосое уже уматало !
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11.05.2024 21:52 Відповісти
Зеленский СРОЧНО убери сыркина ! С февраля 2024 как заменили Залужного на фронте начались нескончаемые ПРОБЛЕМЫ. 100 % - сыркин- крыса рашисткая.
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11.05.2024 22:06 Відповісти
Вони обоє криси!
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12.05.2024 07:28 Відповісти
Зеленському байдуже, скільки українців загине. Зеленському бракує політичного бачення і він військово неграмотний.
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11.05.2024 22:08 Відповісти
Щось там зривати ( лише на словах ) залишилось до якого там травня...????
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11.05.2024 22:10 Відповісти
Бастардо.
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11.05.2024 22:35 Відповісти
Люди кажуть "Перед смертю не надихаєшся!" П'ять років закінчуються ось-ось. І ГУД БАЙ кацап український !!!
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11.05.2024 23:14 Відповісти
Петрушка
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11.05.2024 23:30 Відповісти
А може ще не на часі займатися 5 -ою колоною, бо ж ще Україну не здали повністю ?!!
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11.05.2024 23:50 Відповісти
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12.05.2024 00:19 Відповісти
Цей вечірній блохєр вже ******. Може досить транслювати його гівняні відоси
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12.05.2024 06:42 Відповісти
Відосіками сривай і обіцянками, ти по другому не вмієш!
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12.05.2024 07:27 Відповісти
Чому гундосий довбойоб не у футболці "Ухилянт" ?
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12.05.2024 08:51 Відповісти
Через 8 днів вали нах*й з країни,пісюнограй,янелох,та 95 квартал свій забирай!
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12.05.2024 11:03 Відповісти
 
 