Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 808-го дня війни з Росією.

Відеозвернення очільника держави оприлюднила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - зазначив Зеленський.

"Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський.

Я дякую кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта. Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - додав президент.

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