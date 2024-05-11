Минэнерго о ситуации в энергосистеме: После российских обстрелов промышленные объекты отключают почти во всех регионах

Украина намерена привлечь аварийную помощь из энергосистем стран ЕС в вечерний максимум потребления света в субботу, 11 мая.

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, утром 11 мая по запросу Украины осуществляли аварийные поставки электричества из Польши, Румынии и Словакии.

Сегодня вечером в министерстве также прогнозируют дефицит мощностей, в связи с этим Минэнерго планирует обращение за помощью к соседним государствам.

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В сообщении также говорится, что графики отключений, которые до этого действовали в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, в выходные коснулись почти всех регионов.

"С 18.00 пятницы до 6.30 субботы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - отметили в Минэнерго.

Позже сегодня Министерство опубликовало отчет о последствиях последних обстрелов со стороны страны-агрессора РФ.

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В нем говорится, что в Донецкой области без напряжения остается 46,7 тыс. абонентов, в Харьковской - 31 тыс., в Сумской - 4,4 тыс., в Днепропетровской - около 4 тыс. человек.