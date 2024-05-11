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Новости
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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: После российских обстрелов промышленные объекты отключают почти во всех регионах

Відключення світла

Украина намерена привлечь аварийную помощь из энергосистем стран ЕС в вечерний максимум потребления света в субботу, 11 мая.

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, утром 11 мая по запросу Украины осуществляли аварийные поставки электричества из Польши, Румынии и Словакии.

Сегодня вечером в министерстве также прогнозируют дефицит мощностей, в связи с этим Минэнерго планирует обращение за помощью к соседним государствам.

Читайте также: Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет, решение еще не принято, - замминистра Гринчук

В сообщении также говорится, что графики отключений, которые до этого действовали в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, в выходные коснулись почти всех регионов.

"С 18.00 пятницы до 6.30 субботы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - отметили в Минэнерго.

Позже сегодня Министерство опубликовало отчет о последствиях последних обстрелов со стороны страны-агрессора РФ.

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В нем говорится, что в Донецкой области без напряжения остается 46,7 тыс. абонентов, в Харьковской - 31 тыс., в Сумской - 4,4 тыс., в Днепропетровской - около 4 тыс. человек.

Автор: 

Минэнерго (363) отключение света (422)


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Топ комментарии
+5
Офіцере ЗСУ, а скажи як весело з Німеччини, чи з Іспанії усіх навколо критикувати..а якби зараз було розпістячино пів Київа і країна би фактично зупинилась, щоб ти розповідала?? Нафіга було захищати ахметовське добро??
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11.05.2024 22:15
+4
Якісь несінитниці відбуваються - в минулому році ці уйопки роспістячили декілька підстанцій вся Україна тижнями без світла сиділа..тут розровідають що знищили майже всі ТЕЦ, які дають половину потужності, а то й більше, світло є у всіх .. чи касапи *******, чи перепродавати електроенергію вигідніше ніж виробляти..
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11.05.2024 22:02
+4
Це усе безвідповідальність влади під егідою зеболота. Не великий Київ потрібно було захищати, а критичну інфраструктуру, прифронтові зони і захисників.
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11.05.2024 22:07
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Правила форума Совет форумчан
Якісь несінитниці відбуваються - в минулому році ці уйопки роспістячили декілька підстанцій вся Україна тижнями без світла сиділа..тут розровідають що знищили майже всі ТЕЦ, які дають половину потужності, а то й більше, світло є у всіх .. чи касапи *******, чи перепродавати електроенергію вигідніше ніж виробляти..
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11.05.2024 22:02 Ответить
це імпорт з ЄС, почекайте незабаром будуть нові тарифи.
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11.05.2024 22:30 Ответить
Це усе безвідповідальність влади під егідою зеболота. Не великий Київ потрібно було захищати, а критичну інфраструктуру, прифронтові зони і захисників.
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11.05.2024 22:07 Ответить
Офіцере ЗСУ, а скажи як весело з Німеччини, чи з Іспанії усіх навколо критикувати..а якби зараз було розпістячино пів Київа і країна би фактично зупинилась, щоб ти розповідала?? Нафіга було захищати ахметовське добро??
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11.05.2024 22:15 Ответить
В європейській частині кацапії є: Загорська ГАЕС (акумулююча, забезпечує маскву), а також Ніжегородська, Чебоксарська, Волзька, Саратовська*, Жигулівська, Нижнєкамська*, Воткінська*, Камська (* - більше 1 ГВТ). Чому вони ще працюють?
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11.05.2024 22:34 Ответить
Дивишся на цих довбурів та дивуєшся їх рішенням. Невже їх в інститутах вчили тільки відключати електроенергію, або підіймати ціни? Дайте людям можливість встановлювати сонячні батареї, (скасовувати закон про заборону встановлювання сонячних батарей на землі) та люди відмовляться від ваших послуг на 70%. Ось вам і буде економія. Ось тільки чи вона вас задовольнить, коли народ буде від вас незалежний?
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11.05.2024 22:49 Ответить
Так так так. Ми вже давно зрозуміли, що нам будут піднімати тарифи. Але є одне АЛЕ. Якого дідька приватним конторам безкоштовно віддається обладнання, яке надходить від партнерів, якщо вже мова про бізнес?
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11.05.2024 23:31 Ответить
Це тупість,замість купляти газотурбінні установки на 50-150 МВт,які монтуються за 3-4 місяці і будівництво малих гідровузлів на "мертвих" річках і потічках та штучних каналах на 10-300 МВт,які можна запустити за 8-9 місяців(проекти вже давно готові),зе-мафія знов займається дешевим популізмом і рубає сук на якому сидить,скорочуючи доходи до ітак дотаційного бюджету.
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12.05.2024 00:34 Ответить
и разбиваются такие турбины одной ночной атакой
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12.05.2024 05:43 Ответить
ну и сколько это может продолжаться? и к чему очень скоро придем? и какой выход? дальше добивать страну?
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12.05.2024 05:42 Ответить
нєразбіваются такіє турбіни.тому що вони компактні і розосереджуються по всій країні.Жодних ракет не хватить,щоб лупити по маленьких 50 МВт газотурбінних установках,тай приховати і захистити їх можна.дві такі вже працюють в Харкові.Шість установок на 50 МВт можуть забеспечити місто міліоннік і ціна електроенергії не буде зростати,бо вона буде міксуватись з ядерною,сонячною і вітровою,ну і з міні-ГЕС в перспективі до року.Спочатку вивчи питання,а потім пиши.
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12.05.2024 07:05 Ответить
 
 