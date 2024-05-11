Міненерго про ситуацію в енергосистемі: Після російських обстрілів промислові об’єкти вимикають майже в усіх регіонах

Україна має намір залучити аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС у вечірній максимум споживання світла в суботу, 11 травня.

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, вранці 11 травня на запит України здійснювали аварійне постачання електрики з Польщі, Румунії і Словаччини.

Сьогодні ввечері в міністерстві також прогнозують дефіцит потужностей, у зв'язку із цим Міненерго планує звернення по допомогу сусідніх держав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міненерго обговорює підвищення тарифів на світло, рішення ще не ухвалено, - заступниця міністра Гринчук

У повідомленні також ідеться, що графіки вимкнень, які до цього діяли в Харківській області і для промисловості у Кривому Розі, у вихідні торкнулися майже всіх регіонів.

"Із 18.00 п'ятниці до 6.30 суботи в усіх регіонах, окрім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося", – зазначили в Міненерго.

Пізніше сьогодні Міністерство опублікувало звіт про наслідки останніх обстрілів із боку країни-агресора РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутися, – голова "Укренерго"

У ньому йдеться, що в Донецькій області без напруги залишається 46,7 тис. абонентів, у Харківській – 31 тис., у Сумській – 4, 4 тис., у Дніпропетровській – приблизно 4 тис. осіб.