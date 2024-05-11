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Новини
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Міненерго про ситуацію в енергосистемі: Після російських обстрілів промислові об’єкти вимикають майже в усіх регіонах

Відключення світла

Україна має намір залучити аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС у вечірній максимум споживання світла в суботу, 11 травня.

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, вранці 11 травня на запит України здійснювали аварійне постачання електрики з Польщі, Румунії і Словаччини.

Сьогодні ввечері в міністерстві також прогнозують дефіцит потужностей, у зв'язку із цим Міненерго планує звернення по допомогу сусідніх держав.

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У повідомленні також ідеться, що графіки вимкнень, які до цього діяли в Харківській області і для промисловості у Кривому Розі, у вихідні торкнулися майже всіх регіонів.

"Із 18.00 п'ятниці до 6.30 суботи в усіх регіонах, окрім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося", – зазначили в Міненерго.

Пізніше сьогодні Міністерство опублікувало звіт про наслідки останніх обстрілів із боку країни-агресора РФ.

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У ньому йдеться, що в Донецькій області без напруги залишається 46,7 тис. абонентів, у Харківській – 31 тис., у Сумській – 4, 4 тис., у Дніпропетровській – приблизно 4 тис. осіб.

Автор: 

Міненерго (1402) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+5
Офіцере ЗСУ, а скажи як весело з Німеччини, чи з Іспанії усіх навколо критикувати..а якби зараз було розпістячино пів Київа і країна би фактично зупинилась, щоб ти розповідала?? Нафіга було захищати ахметовське добро??
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11.05.2024 22:15
+4
Якісь несінитниці відбуваються - в минулому році ці уйопки роспістячили декілька підстанцій вся Україна тижнями без світла сиділа..тут розровідають що знищили майже всі ТЕЦ, які дають половину потужності, а то й більше, світло є у всіх .. чи касапи *******, чи перепродавати електроенергію вигідніше ніж виробляти..
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11.05.2024 22:02
+4
Це усе безвідповідальність влади під егідою зеболота. Не великий Київ потрібно було захищати, а критичну інфраструктуру, прифронтові зони і захисників.
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11.05.2024 22:07
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Якісь несінитниці відбуваються - в минулому році ці уйопки роспістячили декілька підстанцій вся Україна тижнями без світла сиділа..тут розровідають що знищили майже всі ТЕЦ, які дають половину потужності, а то й більше, світло є у всіх .. чи касапи *******, чи перепродавати електроенергію вигідніше ніж виробляти..
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11.05.2024 22:02 Відповісти
це імпорт з ЄС, почекайте незабаром будуть нові тарифи.
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11.05.2024 22:30 Відповісти
Це усе безвідповідальність влади під егідою зеболота. Не великий Київ потрібно було захищати, а критичну інфраструктуру, прифронтові зони і захисників.
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11.05.2024 22:07 Відповісти
Офіцере ЗСУ, а скажи як весело з Німеччини, чи з Іспанії усіх навколо критикувати..а якби зараз було розпістячино пів Київа і країна би фактично зупинилась, щоб ти розповідала?? Нафіга було захищати ахметовське добро??
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11.05.2024 22:15 Відповісти
В європейській частині кацапії є: Загорська ГАЕС (акумулююча, забезпечує маскву), а також Ніжегородська, Чебоксарська, Волзька, Саратовська*, Жигулівська, Нижнєкамська*, Воткінська*, Камська (* - більше 1 ГВТ). Чому вони ще працюють?
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11.05.2024 22:34 Відповісти
Дивишся на цих довбурів та дивуєшся їх рішенням. Невже їх в інститутах вчили тільки відключати електроенергію, або підіймати ціни? Дайте людям можливість встановлювати сонячні батареї, (скасовувати закон про заборону встановлювання сонячних батарей на землі) та люди відмовляться від ваших послуг на 70%. Ось вам і буде економія. Ось тільки чи вона вас задовольнить, коли народ буде від вас незалежний?
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11.05.2024 22:49 Відповісти
Так так так. Ми вже давно зрозуміли, що нам будут піднімати тарифи. Але є одне АЛЕ. Якого дідька приватним конторам безкоштовно віддається обладнання, яке надходить від партнерів, якщо вже мова про бізнес?
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11.05.2024 23:31 Відповісти
Це тупість,замість купляти газотурбінні установки на 50-150 МВт,які монтуються за 3-4 місяці і будівництво малих гідровузлів на "мертвих" річках і потічках та штучних каналах на 10-300 МВт,які можна запустити за 8-9 місяців(проекти вже давно готові),зе-мафія знов займається дешевим популізмом і рубає сук на якому сидить,скорочуючи доходи до ітак дотаційного бюджету.
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12.05.2024 00:34 Відповісти
и разбиваются такие турбины одной ночной атакой
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12.05.2024 05:43 Відповісти
ну и сколько это может продолжаться? и к чему очень скоро придем? и какой выход? дальше добивать страну?
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12.05.2024 05:42 Відповісти
нєразбіваются такіє турбіни.тому що вони компактні і розосереджуються по всій країні.Жодних ракет не хватить,щоб лупити по маленьких 50 МВт газотурбінних установках,тай приховати і захистити їх можна.дві такі вже працюють в Харкові.Шість установок на 50 МВт можуть забеспечити місто міліоннік і ціна електроенергії не буде зростати,бо вона буде міксуватись з ядерною,сонячною і вітровою,ну і з міні-ГЕС в перспективі до року.Спочатку вивчи питання,а потім пиши.
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12.05.2024 07:05 Відповісти
 
 