Общие боевые потери РФ с начала войны – около 482 290 человек (+1260 за сутки), 7454 танка, 12 472 артсистемы, 14 375 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 482 290 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 482290 (+1260) человек,

танков - 7454 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 14375 (+22) ед,

артиллерийских систем - 12472 (+30) ед,

РСЗО - 1066 (+2) ед,

средства ППО - 797 (+1) ед,

самолетов - 350 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9910 (+42),

крылатые ракеты - 2194 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16819 (+64) ед,

специальная техника - 2042 (+2)

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