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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 482 290 человек (+1260 за сутки), 7454 танка, 12 472 артсистемы, 14 375 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 482 290 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 482290 (+1260) человек,
  • танков - 7454 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 14375 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 12472 (+30) ед,
  • РСЗО - 1066 (+2) ед,
  • средства ППО - 797 (+1) ед,
  • самолетов - 350 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9910 (+42),
  • крылатые ракеты - 2194 (+1),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16819 (+64) ед,
  • специальная техника - 2042 (+2)

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Скільки окупантів знищено за добу 11 травня

Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ликвидация (3502) уничтожение (6854)


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Топ комментарии
+18
Минув 3731 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1260! чумардосів.
Арта 32, броня 27, логістика 64!.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 482 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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12.05.2024 08:12
+16
Слава ЗСУ.
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12.05.2024 07:58
+14
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12.05.2024 08:15
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Слава ЗСУ.
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12.05.2024 07:58 Ответить
Героям слава!!!!!
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12.05.2024 08:02 Ответить
Смерть ворогам!!!
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12.05.2024 08:55 Ответить
1260 зажмуренного чмобырья + путин, СДОХНИ !!! = 1261 х 200.
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12.05.2024 08:11 Ответить
Минув 3731 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1260! чумардосів.
Арта 32, броня 27, логістика 64!.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 482 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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12.05.2024 08:12 Ответить
пан на місці..значить не все так погано
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12.05.2024 08:15 Ответить
Все добре, коли ЗСУ на місті ))
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12.05.2024 08:31 Ответить
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12.05.2024 08:15 Ответить
Якби ще Японці підключилися зі сходу , щоб по 3 тисячі підарів дохло за день це більше мілйона підарів на рік було б
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12.05.2024 08:15 Ответить
 
 