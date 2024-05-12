Общие боевые потери РФ с начала войны – около 482 290 человек (+1260 за сутки), 7454 танка, 12 472 артсистемы, 14 375 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 482 290 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 482290 (+1260) человек,
- танков - 7454 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 14375 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 12472 (+30) ед,
- РСЗО - 1066 (+2) ед,
- средства ППО - 797 (+1) ед,
- самолетов - 350 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9910 (+42),
- крылатые ракеты - 2194 (+1),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16819 (+64) ед,
- специальная техника - 2042 (+2)
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126! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1260! чумардосів.
Арта 32, броня 27, логістика 64!.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 482 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.