Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 482 290 осіб (+1260 за добу), 7454 танки, 12 472 артсистеми, 14 375 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 482 290 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,

танків ‒ 7454 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,

артилерійських систем – 12472 (+30) од,

РСЗВ – 1066 (+2) од,

засоби ППО ‒ 797 (+1) од,

літаків – 350 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),

крилаті ракети ‒ 2194 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть прикрити своїх військових туристами з РФ, - голова Запорізької ОВА Федоров