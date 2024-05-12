УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини
7 330 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 482 290 осіб (+1260 за добу), 7454 танки, 12 472 артсистеми, 14 375 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 482 290 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7454 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
  • артилерійських систем – 12472 (+30) од,
  • РСЗВ – 1066 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
  • літаків  – 350 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
  • крилаті ракети  ‒ 2194 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть прикрити своїх військових туристами з РФ, - голова Запорізької ОВА Федоров

Скільки окупантів знищено за добу 11 травня

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ліквідація (3884) знищення (7166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Минув 3731 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1260! чумардосів.
Арта 32, броня 27, логістика 64!.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 482 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
показати весь коментар
12.05.2024 08:12
+16
Слава ЗСУ.
показати весь коментар
12.05.2024 07:58
+14
показати весь коментар
12.05.2024 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ.
показати весь коментар
12.05.2024 07:58 Відповісти
Героям слава!!!!!
показати весь коментар
12.05.2024 08:02 Відповісти
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
12.05.2024 08:55 Відповісти
1260 зажмуренного чмобырья + путин, СДОХНИ !!! = 1261 х 200.
показати весь коментар
12.05.2024 08:11 Відповісти
Минув 3731 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1260! чумардосів.
Арта 32, броня 27, логістика 64!.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 482 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
показати весь коментар
12.05.2024 08:12 Відповісти
пан на місці..значить не все так погано
показати весь коментар
12.05.2024 08:15 Відповісти
Все добре, коли ЗСУ на місті ))
показати весь коментар
12.05.2024 08:31 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2024 08:15 Відповісти
Якби ще Японці підключилися зі сходу , щоб по 3 тисячі підарів дохло за день це більше мілйона підарів на рік було б
показати весь коментар
12.05.2024 08:15 Відповісти
 
 