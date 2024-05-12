Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 482 290 осіб (+1260 за добу), 7454 танки, 12 472 артсистеми, 14 375 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 482 290 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7454 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
- артилерійських систем – 12472 (+30) од,
- РСЗВ – 1066 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
- літаків – 350 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)
Топ коментарі
+18 Qq Qqq #455433
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+16 Сергій Малецький
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+14 Qq Qqq #455433
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126! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1260! чумардосів.
Арта 32, броня 27, логістика 64!.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 482 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.