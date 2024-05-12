Украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что украинцы, которые имеют вид на жительство и работу, могут оставаться в Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сказал во время выступления на мероприятии группы газет RND.
"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не ставится под сомнение. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - отметил канцлер.
Канцлер призвал украинцев трудоустраиваться
"Надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит заметить, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - добавил Шольц.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев.
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Німецька мова легша за англійську і споріднена з нею. Я маю на увазі якщо вивчали англійську, німецьку буде легко вивчити.
Herzlich Willkommen !
а потім...:"...Запад нам ні дайот нічіво...." або " пачіму ми нє в НАТА??..."
єрмачки з баканаФФими та іншою "какая разніца" ДУЖЕ стараються....
все по-плану...
по-оманському плану...
Kanzler Scholz sichert *********** zu
Kanzler Olaf Scholz hat Ukrainern in Deutschland zugesichert, ******* zu dürfen, wenn sie eine Arbeit und einen Aufenthaltstitel haben. Auf eine Frage nach dem Wunsch der Ukraine, dass Wehrpflichtige zurückkehren, sagt Scholz bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), "dass der Aufenthalt in Deutschland dadurch nicht gefährdet" sei.Die Bundesregierung bemühe sich, dass möglichst viele der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland arbeiten.
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-samstag-386.html#***********
Федеральное правительство пытается добиться того, чтобы в Германии работало как можно больше украинцев.
Если уж что-либо постите, то давайте перевод. Не надо умничать
загалом, якщо мова про Італію, то живуть здебільшого бідніше за українців, але ж кожен вечір в ресторані пʼють пиво, зранку - в кафе - каву, вдень - кава в кафе як закон
та й пива, НОРМАЛЬНОГО, в Італії немає...
А українці, на фоні антиконституційного паспортного рішення, виведуть з України всі гроші і перепишуть майно, зважаючи на це кричуще порушення права людини.
Оце так підісрали всім українцям закордоном, особливо тим, хто живе тамдавно. Вони тепер відчують всю красоту гри від Зеленського і Кулеби і обовʼязково задонатять або більше будуть переказувати грошей на Батьківщину.
Ось на що потрібно орієнтуватися українським політикам.
которых под видом» Хероєв»привозят в школы.....