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Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що українці, які мають посвідку на проживання та роботу, можуть залишатися в Німеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це він сказав під час виступу на заході групи газет RND.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – зазначив канцлер.

Канцлер закликав українців працевлаштовуватись 

"Маємо надію, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто зауважити, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - додав Шольц.

Також читайте: В 9 країнах ЄС зменшилася кількість біженців-українців, - Євростат. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців.

Автор: 

біженці (1863) Німеччина (7330) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+24
Не розповідайте мені дурні пане , бо я зню про що пишу. "безмолвный балласт решающий временные вопросы и создающий постоянные проблемы и головную боль" - це "95 квартал" в Україні і та вівцемаса, яка до цього дня ходить на їх концерти і рже зі "Сіскадовська" і "військових ТЦК", забувши про знищені Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Бучу, Гостомель, Ірпінь та інші міста, забувши про "Синйор Голодомор", "********* палички", "Если ви не уберьотє своїх зелєних человечіков, то ми зааберем нашії дєвочєк із мацкви",, отодвігать граніцу", "Україна повія, яка дає спереді і ззаду", термос"... і жодної про кацапів.
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12.05.2024 10:42
+10
Порівнюючи просте і цікаве рішення Зе не видавати паспорти українцям, Шольц виглядає демократично і надійно.

А українці, на фоні антиконституційного паспортного рішення, виведуть з України всі гроші і перепишуть майно, зважаючи на це кричуще порушення права людини.

Оце так підісрали всім українцям закордоном, особливо тим, хто живе тамдавно. Вони тепер відчують всю красоту гри від Зеленського і Кулеби і обовʼязково задонатять або більше будуть переказувати грошей на Батьківщину.
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12.05.2024 10:34
+9
Зарплата іде від кваліфікації по законам і тарифами,де не прописано хто ти по національності, ти навіть документи проти такого підпишеш. Усі рівні. Це принцип побудови суспільства тут.
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12.05.2024 10:29
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Що ти несеш?Емігранти- це є дешева робоча сила,яка за набагато меншу платню ,виконує ткж саму працю,за котру громадянину власної держави потрібно заплатити ще так раз. Головне, щоб емігрант не нарушував закони країни в якій він перебуває...
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12.05.2024 10:26 Відповісти
Зарплата іде від кваліфікації по законам і тарифами,де не прописано хто ти по національності, ти навіть документи проти такого підпишеш. Усі рівні. Це принцип побудови суспільства тут.
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12.05.2024 10:29 Відповісти
яка може бути кваліфікація у біженця без знання мови, за 45 років? звівдти і робота - капусту перебирати або чистити сараї в мухосранську на фермі їм ліпше сидіти на соціалі чим працювати з ранку до ночі та комуналку слачувати
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12.05.2024 10:40 Відповісти
Якщо хоч трохи напружити мізки можна знайти роботу. Так нелегко, але можна. І не жити на податки, нехай і щедрі, викликаючи ненависть місцевих.

Німецька мова легша за англійську і споріднена з нею. Я маю на увазі якщо вивчали англійську, німецьку буде легко вивчити.
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12.05.2024 10:51 Відповісти
Ви ж не будете дискутувати з жителем Євросоюзу про стан речей з пошуками роботи, мовний розділ і решту. Є закони, є бажання, є можливість, так що не пишіть, не знаючи. До речі, за 2 роки війни кваліфікацію можна було підтвердити навіть лікарю, я сама проходила цей процес як в Португалії так і в Німеччині.
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12.05.2024 11:32 Відповісти
ви мабуть виключення з правил та дійсності бо більшість наших висить в Німеччині на соціалі бо це вигидніше чим шукати роботу. Ба більше чимала кількість з них потайки працює на старих українських работодавців, отримуючи плюши від німців поки на зпалили. І як видно з вашої активності на цензорі, у вас немає постійної роботи інакше не змогли б з ранку доночі писати високопарні пости ....
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12.05.2024 13:34 Відповісти
Воно може і ліпше, але хто їм дасть! Бо пенсійний вік в Німеччині починається з 67 років і тримати людину більше 20 років на шиї платників податків ніхто не буде. Тому ще рік, півтори і буде як в радянській армії: - " Не можеш - навчимо ! Не маєш бажання - примусимо!"
Herzlich Willkommen !
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12.05.2024 11:35 Відповісти
Скільки потрібно заплатити (наприклад-) громадянці Німеччини, по догляду за перестарілим в день, і скільки емігранту?Чи одинакова платня?Чи одинакові соціальні виплати(відпускні,лікарняні,вартість ліків )і т.ді т.п для громадян Німеччини і емігрантів...???
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12.05.2024 10:42 Відповісти
чи багато хто довірить долгяд за ким небудь емігранту? З Сирії там багато хто роботу знайшов?
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12.05.2024 10:57 Відповісти
дуже багато довіряють в ЄС не тільки доглядати за ким небуть,але й виконувати всілякі інші види робіт, котрі не потребують високої кваліфікації...Саме,через очевидну вигідь в грошах , це має місце..
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12.05.2024 14:41 Відповісти
А багато сирійців шукало роботу? 10-15% ось і все, бо вони можуть спокійно жити на виплати і нічого не робити.
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12.05.2024 16:20 Відповісти
Німкені мають в основному іншу роботу в офісі,банк, а ось вихідці з інших країн і працюють по догляду за пристарілими чи то з Бразилії чи то з України
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12.05.2024 11:57 Відповісти
Шановний, ви мабуть проектуэте американску дійсність на німецьку і для людей, які проживають у Німеччині, це звучить трохи смішно. Зарплатню всі отримують не нижче тарифів; відпустка залежить від відпрацьованих часів, умови праці, стажу ; за ліки всі сплачують однаково - бо майже всі мають медичне страхування і громадянство, колір шкіри, віросповідання не мають до цього ніякого відношення.
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12.05.2024 12:12 Відповісти
"бо майже всі мають медичне страхування і громадянство, колір шкіри, віросповідання не мають до цього ніякого відношення."-шановний,це вказує , що не всі(((кількість Вам не відома,отже має місце бути)) мають медичне страхування і громадянство,а звідсіля автоматом наслідки в отриманні медичної допомоги,вартості ліків лікарняні.відпускні і т.д і т.п...(без проектора)
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12.05.2024 14:33 Відповісти
Вам вже неодноразово вказували на те, що ви пишете повну ***** і абсолютно не в темі, як тут в Німеччині все працює. Медичне страхування мають АБСОЛЮТНО ВСІ, хто офіційно працевлаштований або офіційно на соціалці. Можуть трохи відрізнятися умови, але в цілому все однаково. Самі мають подбати про страховку лише місцеві аналоги ФОПів, власники компаній (якщо вони не працюють офіційно в своїх же компаніях) тощо. Не знаю щодо людей, у яких мініджоб (неоподаткований мінімум - 550 євро на місяць). Більше того, якщо працює навіть одна людина в сім'ї - страховка поширюється на всю сім'ю. Відпустка тут не менше 24 днів (робочих). В багатьох компаніях - 30 (як у мене, наприклад). Лікарняні всі оплачуються або компанією (до 3-5 днів, не пам'ятаю точно), а потім державою. За один день навіть лікарняний брати не треба - просто дзвониш і кажеш, що хворієш. Чим деякі користуються. Коротше, якщо ти ОФІЦІЙНО оформлений на роботу (а неофіційно тебе тут ніхто не візьме, це не Польща. Ну може крім арабів якихось, які своїх родичів беруть), то немає ані найменшої різниці хто ти по національності. Я, наприклад, отримую більше, ніж німці, які працюють на фірмі довше. В компанії є профсоюз та чіткі тарифні сітки. І не дай боже ти не вигуляєш свою відпустку - шефа потім будуть мати в усі дири. Німеччина - абсолютна соціалістична країна. Кпіталістам тут досить складно, а от найманим працівникам - рай.
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12.05.2024 15:03 Відповісти
В твоєму багатослівї є і те, що вказує на те "слівце" котре видає Твоє хамство.Не кажучи про інше,(Коротше, якщо ти ОФІЦІЙНО оформлений на роботу (а неофіційно тебе тут ніхто не візьме, це не Польща. Ну може крім арабів якихось, які своїх родичів беруть)...???Німеччина."Ти в кого працюєш? В якогось араба ,чи то турка...
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12.05.2024 19:50 Відповісти
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12.05.2024 19:56 Відповісти
Не розповідайте мені дурні пане , бо я зню про що пишу. "безмолвный балласт решающий временные вопросы и создающий постоянные проблемы и головную боль" - це "95 квартал" в Україні і та вівцемаса, яка до цього дня ходить на їх концерти і рже зі "Сіскадовська" і "військових ТЦК", забувши про знищені Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Бучу, Гостомель, Ірпінь та інші міста, забувши про "Синйор Голодомор", "********* палички", "Если ви не уберьотє своїх зелєних человечіков, то ми зааберем нашії дєвочєк із мацкви",, отодвігать граніцу", "Україна повія, яка дає спереді і ззаду", термос"... і жодної про кацапів.
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12.05.2024 10:42 Відповісти
👏👍
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12.05.2024 11:39 Відповісти
1000%!
а потім...:"...Запад нам ні дайот нічіво...." або " пачіму ми нє в НАТА??..."

єрмачки з баканаФФими та іншою "какая разніца" ДУЖЕ стараються....

все по-плану...

по-оманському плану...
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12.05.2024 14:59 Відповісти
правда тупе ***** думало, шо всі ці мільйони до нього в парашчину побіжать за сіль та воду вирішувати еканамічєскіє проблєми саме його новогулагу. а туди побігли тільки ті тупорилі, які й йому, ні на яке ***** не потрібні.
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12.05.2024 10:27 Відповісти
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12.05.2024 10:13 Відповісти
... те що українці в європі, це зрозуміло,що робити українцям в Україні,слухаючи твої міркування.
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12.05.2024 10:21 Відповісти
Перестати голосувати по приколу?
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12.05.2024 15:11 Відповісти
Не довіряю даним на мові не німецькій, бо закон,що не можна відправити з країни миру в країну війни це є, а решта ,то просто слова і при тому тільки для українців.
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12.05.2024 10:26 Відповісти
19:54 Uhr

Kanzler Scholz sichert *********** zu

Kanzler Olaf Scholz hat Ukrainern in Deutschland zugesichert, ******* zu dürfen, wenn sie eine Arbeit und einen Aufenthaltstitel haben. Auf eine Frage nach dem Wunsch der Ukraine, dass Wehrpflichtige zurückkehren, sagt Scholz bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), "dass der Aufenthalt in Deutschland dadurch nicht gefährdet" sei.Die Bundesregierung bemühe sich, dass möglichst viele der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland arbeiten.

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-samstag-386.html#***********
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12.05.2024 10:39 Відповісти
Канцлер Олаф Шольц заверил украинцев в Германии, что им разрешат остаться, если у них будет работа и вид на жительство. Отвечая на вопрос на мероприятии, организованном Редакционной сетью Германии (RND) о желании Украины вернуть призывников, Шольц ответил, "что это не поставит под угрозу их пребывание в Германии".

Федеральное правительство пытается добиться того, чтобы в Германии работало как можно больше украинцев.

Если уж что-либо постите, то давайте перевод. Не надо умничать
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12.05.2024 11:16 Відповісти
Так це оригінал новини яка подана вище.
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12.05.2024 11:17 Відповісти
У вас переклад невірний відносно законів про перебування за кордоном, в цьому випадку в Німеччині. Бо дозвіл на проживання має уже кожний біженець,а ось вид на постійне проживання за кордоном це через Терни до Європи
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12.05.2024 11:45 Відповісти
сьогоденний дозвіл прив"язаний до 24 параграфу, який може існувати лише три роки, тобто закінчується 04.03.2025. надалі що вони даватимуть, трудову візу чи одразу пмж?
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12.05.2024 14:04 Відповісти
Для ПМЖ повинні документи офіційного виїзду з України для постійного проживання за кордоном. Чекати цей дозвіл до 8 місяців. Є багато варіантів, але це велика тема.
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12.05.2024 20:55 Відповісти
пані, родіть будь ласка дієслово для цього речення "Для ПМЖ повинні документи офіційного виїзду з України для постійного проживання за кордоном."
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12.05.2024 23:48 Відповісти
а в цілому ти пишеш таку хрінь. ти плутаєш твої походи в посольство України і ставання там на облік. А не коли німці дали тобі unbefristet - це і є ПМЖ. а потім ти його реєструєш в українському посольстві, а хочеш ні. а коли тебе все таки нечиста приперла в посольство то ото ти і виписуєшся з України на постіне проживання в іншій країні. Що тобі ніяк не світить, якщо німці тобі не дали unbferistet. ох уж ці обіззяни з гарантою.
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12.05.2024 23:52 Відповісти
Арбайтен махт фрай.
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12.05.2024 10:28 Відповісти
😁 якщо відкинути контекст і місце де ця фраза була написана і що робили в тому числі і з українцями в ті часи, то в цілому не можна з нею не погодитися. Нормальне твердження в цілому.
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12.05.2024 10:46 Відповісти
Arbeit macht krank.....
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12.05.2024 15:04 Відповісти
Чёткий намёк на то,что Германия забила болт на угрозы Зеленского "всех вернуть"
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12.05.2024 10:29 Відповісти
а чому б і ні, знайшли собі дешевих рабів, які будуть прислуговувати до кінця днів, ще й раді тому.
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12.05.2024 11:00 Відповісти
Значить, людям краще бути "рабами" в Європі, ніж "вільними людьми у вільній країні". Безумовне досягнення владування зеленої дегротної *******.
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12.05.2024 11:10 Відповісти
пля, я такої маячні ще не чув! дружина товариша переїхала до Німечини, вони вже на неї витратили близько 30 тисяч євро на освітні курси... "дешеві раби"....
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12.05.2024 11:46 Відповісти
Хто вони? В Німеччину їдуть на заробітки з усієї Европи, громадяни ЕС вже навчені, і їм важко знайти нормальну роботу, а тут прям вкладають гроші в незрозуміло кого? Хіба що дружина вашого друга досить розумна і має потенціал до тої роботи на що вона там навчається.
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12.05.2024 12:29 Відповісти
"громадянам єс важко знайти нормальну роботу"? дивно, я щось не бачу тут жебракуючих!
загалом, якщо мова про Італію, то живуть здебільшого бідніше за українців, але ж кожен вечір в ресторані пʼють пиво, зранку - в кафе - каву, вдень - кава в кафе як закон
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12.05.2024 14:02 Відповісти
а коли італійці п´ють Мерло та Вальполічелу?? цікаво...

та й пива, НОРМАЛЬНОГО, в Італії немає...
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12.05.2024 15:07 Відповісти
Ну мені знайома з Іспанії казала що з Іспанії в Німеччину на роботу їздять.
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12.05.2024 15:32 Відповісти
Порівнюючи просте і цікаве рішення Зе не видавати паспорти українцям, Шольц виглядає демократично і надійно.

А українці, на фоні антиконституційного паспортного рішення, виведуть з України всі гроші і перепишуть майно, зважаючи на це кричуще порушення права людини.

Оце так підісрали всім українцям закордоном, особливо тим, хто живе тамдавно. Вони тепер відчують всю красоту гри від Зеленського і Кулеби і обовʼязково задонатять або більше будуть переказувати грошей на Батьківщину.
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12.05.2024 10:34 Відповісти
Из прокуроришек,налоговых и таможенных инспекторов,всяких рэперов и квартальных шутов можно еще две армии собрать,работяги в Германии пусть еще поработают.
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12.05.2024 10:36 Відповісти
Не Україна. Україна закінчилася в 19 році. А "країна мрій" дегенератів-членограїв, яких обрали такі ж розумово відсталі виборці.
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12.05.2024 11:13 Відповісти
Вам что на рубль больше платят за жирный шрифт? Забрали уже
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12.05.2024 12:14 Відповісти
а в нього капслок заліп
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12.05.2024 17:21 Відповісти
Ключове якщо не будуть навантажувати соціальну систему, будучи на утриманні держави, а будуть привносити в неї гроші. Але це типова вимога до всіх іноземців, хто хоче жити в Німеччині і поки що не став громадянином. Наскільки я розумію дуже обмежені пільги для осіб з проживанням, ті що живуть не по параграфу 24 максимум на дітей можуть дати гроші і то не в перший рік проживання.
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12.05.2024 10:43 Відповісти
Kindergeld дають зразу і всім. І корінним німцям також. І все. Більше ніяких дотацій.
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12.05.2024 15:07 Відповісти
Новина ні про що. Так є в кожній країні.
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12.05.2024 10:44 Відповісти
Просто ще раз довели що вони правова держава з високою правовою культурою.

Ось на що потрібно орієнтуватися українським політикам.
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12.05.2024 10:48 Відповісти
Недалеко від росіян ви відійшли. Єдине що відрізняє - мова.
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12.05.2024 11:14 Відповісти
О, кацапня під проксі прибігла, хрюкати про туалети. В спам.
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12.05.2024 11:14 Відповісти
Все правильно! И всегда так было. Самое ценное в мире это мозги и руки, если высоко- профессионал. У немцев так было изначально. И у многих других наций. Правда есть ещё места, где стырить у своих и вывезти чужим краденое взято за основу и работает. Где? Выгляни в окно своё --- узнаешь?
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12.05.2024 11:17 Відповісти
Просто перестать платить пенсии близким родственникам ухилянтов. Пусть ухилянты сами их содержат.
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12.05.2024 11:19 Відповісти
Це нездійсненно. Але просто гіпотетично, для людини закордоном 80$ в міс то не є проблема, від слова ''взагалі''. А от відторгнення українців, перекази українців в Україну, які почнуть пересихати, я, думаю, то велика проблема.
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12.05.2024 11:26 Відповісти
Хакеры взломали несколько московитских провайдеров и запустили ролики про Путина и войну.В ролике сказано что Путин послал на Украину маньяков,убийц,каннибалов,которых под видом» героев»привозят в школы.
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12.05.2024 11:21 Відповісти
Щось дуже ЗАБАГАТО у путіна тих маньяков,убийц,каннибалов,

которых под видом» Хероєв»привозят в школы.....
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12.05.2024 15:14 Відповісти
То есть все хитрожопые которые за взятки смылись могут спать спокойно, а остальные типа лохи.
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12.05.2024 11:24 Відповісти
хітрожопих навіть не шукають, бо вони їм заплатили у вигляді хабарів і виїхали. Підсирають простим українцям, які вже давним-давно живуть закордоном, тим самим стріляючи собі в ногу, заради зеленого рейтингу і не вирішуючи, по суті, проблеми справжніх ухилянтів.
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12.05.2024 11:29 Відповісти
Так є дешо шо напрягає у Німеччині ,але повірте , як шо ви людина відповідальна та професійні ,то ніякі персональні претензії , перед вами не будуть на заваді
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12.05.2024 11:44 Відповісти
Termin?
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12.05.2024 15:13 Відповісти
Українські керманичі свідомою бездіяльныстю звільняють територю України, питання ким будуть заселяти?
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12.05.2024 11:47 Відповісти
Керівництво України свідомо розвалює країну і нічогісінько не робить щоб заохотити людей повернутись, пожирачі наших податків не розробили ні законів, ніяких програм. Замітьте, для того щоб жити гдно, українці хоуть та готові працювати, але наші керманичі не надають такої можливості
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12.05.2024 11:51 Відповісти
 
 