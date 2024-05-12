Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що українці, які мають посвідку на проживання та роботу, можуть залишатися в Німеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це він сказав під час виступу на заході групи газет RND.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – зазначив канцлер.

Канцлер закликав українців працевлаштовуватись

"Маємо надію, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто зауважити, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - додав Шольц.

Також читайте: В 9 країнах ЄС зменшилася кількість біженців-українців, - Євростат. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців.