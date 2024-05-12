Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що українці, які мають посвідку на проживання та роботу, можуть залишатися в Німеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це він сказав під час виступу на заході групи газет RND.
"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – зазначив канцлер.
Канцлер закликав українців працевлаштовуватись
"Маємо надію, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто зауважити, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - додав Шольц.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців.
Топ коментарі
+24 Анатолий К #427424
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+10 Marcel #584077
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+9 Валентина Саюн #590718
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Німецька мова легша за англійську і споріднена з нею. Я маю на увазі якщо вивчали англійську, німецьку буде легко вивчити.
Herzlich Willkommen !
а потім...:"...Запад нам ні дайот нічіво...." або " пачіму ми нє в НАТА??..."
єрмачки з баканаФФими та іншою "какая разніца" ДУЖЕ стараються....
все по-плану...
по-оманському плану...
Kanzler Scholz sichert *********** zu
Kanzler Olaf Scholz hat Ukrainern in Deutschland zugesichert, ******* zu dürfen, wenn sie eine Arbeit und einen Aufenthaltstitel haben. Auf eine Frage nach dem Wunsch der Ukraine, dass Wehrpflichtige zurückkehren, sagt Scholz bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), "dass der Aufenthalt in Deutschland dadurch nicht gefährdet" sei.Die Bundesregierung bemühe sich, dass möglichst viele der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland arbeiten.
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-samstag-386.html#***********
Федеральное правительство пытается добиться того, чтобы в Германии работало как можно больше украинцев.
Если уж что-либо постите, то давайте перевод. Не надо умничать
загалом, якщо мова про Італію, то живуть здебільшого бідніше за українців, але ж кожен вечір в ресторані пʼють пиво, зранку - в кафе - каву, вдень - кава в кафе як закон
та й пива, НОРМАЛЬНОГО, в Італії немає...
А українці, на фоні антиконституційного паспортного рішення, виведуть з України всі гроші і перепишуть майно, зважаючи на це кричуще порушення права людини.
Оце так підісрали всім українцям закордоном, особливо тим, хто живе тамдавно. Вони тепер відчують всю красоту гри від Зеленського і Кулеби і обовʼязково задонатять або більше будуть переказувати грошей на Батьківщину.
Ось на що потрібно орієнтуватися українським політикам.
которых под видом» Хероєв»привозят в школы.....