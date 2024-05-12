РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11991 посетитель онлайн
Новости
1 753 5

Утром оккупанты сбросили на Волчанск авиабомбы, погибла женщина

Обстріл Вовчанська 12 травня

Утром 12 мая в результате обстрелов Волчанска подверглись разрушениям десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из домов находилась семья из четырех человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под разрушений до прибытия спасателей. Чрезвычайники из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. Женщина 1950 года рождения погибла под обломками конструкций дома", - говорится в сообщении.

После спасения семьи спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.

Смотрите: Сутки на Харьковщине: удары по Волчанску, из прифронтовых районов уже эвакуировали более 4000 человек

Автор: 

обстрел (26975) Волчанск (386)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Катлєта із Стефанчуком та безумною, уже мабуть, на під'їзді до мешканців Вівчанська… Мабуть, лимони їм везуть…
Сратьєх, усе прощитав… розваливши військове КЕРІВНИЦТВО в Україні!
Безумна з ВРУ, чомусь не вищить до нього, Де Плани?
Оманські «рулюють», під патронатом єрмака…
показать весь комментарий
12.05.2024 10:20 Ответить
Якщо орки хочуть мати там плацдарм для атаки Харків, то Харків повинен мати ППО усіх видів,а не коменти від усіх, це тому,що усе тільки для столиці. І фортифікації і ППО і Гепарди в полях, а решта, то на виживання
показать весь комментарий
12.05.2024 10:37 Ответить
Этих бедолаг надо силой вывезти из Волчанска, город в приграничной полосе, его будут молотить, как Бахмут, Авдеевку, Соледар... там жить нельзя больше...
показать весь комментарий
12.05.2024 10:45 Ответить
Нация полиция вывезла из районов Харьковской области 970 жителей.Московиты заявили о взятии 5 сел.Но прибрехнули как всегда
показать весь комментарий
12.05.2024 11:25 Ответить
Вовчанськ - 9 травня 2022 року. Без коментарів...

https://streamable.com/rcem2p
показать весь комментарий
12.05.2024 15:41 Ответить
 
 