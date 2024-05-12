Утром оккупанты сбросили на Волчанск авиабомбы, погибла женщина
Утром 12 мая в результате обстрелов Волчанска подверглись разрушениям десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из домов находилась семья из четырех человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под разрушений до прибытия спасателей. Чрезвычайники из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. Женщина 1950 года рождения погибла под обломками конструкций дома", - говорится в сообщении.
После спасения семьи спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.
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