Сутки на Харьковщине: удары по Волчанску, из прифронтовых районов уже эвакуировали более 4000 человек
За прошедшие сутки под ударами вражеской авиации оказались Волчанск, Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое и Волчанские Хутора. Из артиллерии, минометов, БПЛА и РСЗО враг обстрелял прифронтовые населенные пункты Волчанск, Черкасские Тишки, Одноробовка, Волчанские Хутора, Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки и этой ночью враг не прекращал обстрелов Волчанска. Около 1 часа ночи в результате вражеского обстрела получил ранения 38-летний мужчина.
11 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из различного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Получили ранения четверо мужчин от 39 до 64 лет и 83-летняя женщина. Погиб 51-летний мужчина. Также утром 11 мая стало известно о гибели 50-летнего мужчины.
Также в с. Глубокое Харьковского района в результате артобстрела погиб мужчина 63 лет. В с. Веселое Лозовской район. В результате детонации боеприпаса травмирован 37-летний мужчина.
Вследствие вражеского обстрела КАБами поврежден корпус гериатрического пансионата пгт Вильча Чугуевского района.
Эвакуация населения
Из прифронтовых районов Харьковщины было эвакуировано 4073 человека.
В частности, из Чугуевского района 1377 местных жителей, из Харьковского - 2097, из Богодуховского - 29. Еще 570 человек удалось эвакуировать волонтерам.
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