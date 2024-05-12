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Сутки на Харьковщине: удары по Волчанску, из прифронтовых районов уже эвакуировали более 4000 человек

За прошедшие сутки под ударами вражеской авиации оказались Волчанск, Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое и Волчанские Хутора. Из артиллерии, минометов, БПЛА и РСЗО враг обстрелял прифронтовые населенные пункты Волчанск, Черкасские Тишки, Одноробовка, Волчанские Хутора, Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки и этой ночью враг не прекращал обстрелов Волчанска. Около 1 часа ночи в результате вражеского обстрела получил ранения 38-летний мужчина.

11 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из различного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Получили ранения четверо мужчин от 39 до 64 лет и 83-летняя женщина. Погиб 51-летний мужчина. Также утром 11 мая стало известно о гибели 50-летнего мужчины.

Также в с. Глубокое Харьковского района в результате артобстрела погиб мужчина 63 лет. В с. Веселое Лозовской район. В результате детонации боеприпаса травмирован 37-летний мужчина.

Вследствие вражеского обстрела КАБами поврежден корпус гериатрического пансионата пгт Вильча Чугуевского района.

Обстріли Харківщини 11 травня
Обстріли Харківщини 11 травня

Эвакуация населения

Из прифронтовых районов Харьковщины было эвакуировано 4073 человека.

В частности, из Чугуевского района 1377 местных жителей, из Харьковского - 2097, из Богодуховского - 29. Еще 570 человек удалось эвакуировать волонтерам.

Читайте: В Волчанске на Харьковщине остается около 300-400 жителей

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577) Волчанск (388)


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Майже всі травмовані призивного віку ?!!
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12.05.2024 09:52 Ответить
Мабудь в ті сіла тцкунам лячно їхати та облави робити.
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12.05.2024 12:14 Ответить
Вівці-брани 73% і їх поводирі козли із ОПи нічого не роблять, а знімають позітівні відоси, що все нормально, Вова навіть сфоткався в окопі, який спецільно десь для цього збудували і на фото гарні укріплення. Ця фотка сама і каже, що Вова розуміє, чи його оточення, якими мають бути окопи, але вперто цього не робить. Вова сфоткався прямо біля стелли Бахмут, пізніше Авдіївка. Для цієї суперважкої роботи, потримати фонарі і мікрофони і створити "бойовий дух" з Києва їхали сотні спеціалістів в сфері кіно(це все, що вміє Вова), гнали десятки автомобілів, охорони, яку особисто підбирало оточення Вови(за 2 полковника пам'ятаємо, які за три срубля готові були здати все підряд, якщо це звичайено правда). Потім в ОПі напишуть "сводку" і передадуть в генеральний штаб, щоб зачитали, бо ті, що відмовлялися таке читати-звільнені, що місто таке-то розбито вщент, там немає за що триматися і для збереження життів військових, відійшли на підготовлені позиції, яких звичайно немає. А хто буде перевіряти ті "підготовлені позиції", вони вже під ворогом, а гроші, які ніби виділені на їх побудову в надійних місцях шести менеджерів Херпіду. А в кінці "сводки" обов'язково будуть слова: "ми визволимо пізніше це місто і помстимося ворогу". А слідом йдуть кацапи стирають із лиця землі ці міста та села і все далі і далі по курсу добивають їх гармати по нових містах і селах. Люди починають втікати, спочатку на захід України, а потім в ЄС. Але і тут длекоглядні агенти кремля бачать, що не до кінця стерли дух українців і лізуть на телемрафон і роблять з цих людей злочинців, пишуть маляви в уряди країн ЄС, щоб ці обездолені люди, натерпівшись "раю від Зеленського", ще платили податки в казну України. Проїдьте по Миколївській облсті, тут ніколи не прининялося "велике крадівництво", тут як будувалися, так і будуються дороги, мости в селах, віадуки, будуються великі клумби, висаджуються дерева...де задіяні сотні вантажної і бідівничої техніки і звичайно молоді хлопці, яких ТЦК обходить стороною, бо вони з компаній його тестя і друзів.
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12.05.2024 10:00 Ответить
Який із Зеленського СРАТЬєх, з приблудами95 на посадах, такі й наслідки КРИВАВІ для України! Єрмак+татаров з Оманськими, рулюють ним!!

Треба завершувати в Україні, цей зелений злочин! Слава Захисникам України та їх Родинам!! Україна переможе, коли здихається від цієї нечисті з 2019 року!!

Млрд грн від Українців, пішли на фортифікацію …
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12.05.2024 10:14 Ответить
А куди евакуюють людей? В який шелтер для біженців їх поселять, щоб вони знали, що їм не доведеться по 20 тис на аренду викидати. А за які кошти вони будуть жити? А може їх випустять в безпечне місце за кордон, щоб вони там могли влаштувати життя? Чи заручники потрібні країні?
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12.05.2024 10:52 Ответить
Черкаські Тишки хіба прифронтовий НП? Якщо така ***** робиться, то там наступні Циркуни, а далі вже знов по Салтівці прилітати почне
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12.05.2024 12:13 Ответить
 
 